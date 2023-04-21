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Стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске

План мероприятий опубликовали в региональном правительстве

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Репетиции военного парада запланированы на 5 и 7 мая

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Стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске и области. Ее опубликовало региональное правительство.

В Новосибирске 9 мая в 10:00 начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона на площади Ленина. В 12:00 — торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы». С 21:50 до 22:00 состоится праздничный фейерверк в центре города, а также артиллерийский салют на набережной Оби.

— В предпраздничные и праздничные дни на территориях муниципальных районов и городских округов пройдет более 1500 патриотических акций разного формата. Традиционно в регионе пройдут акции федерального формата: «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы». С 25 апреля в области будет организовано более 200 пунктов распространения георгиевских ленточек, планируется раздать свыше 100 тысяч ленточек, — сообщает официальный Telegram-канал правительства Новосибирской области.

Региональная акция «Свеча памяти» пройдет в памятных местах области 8 мая в 22:00. Мероприятия сопроводят инсталляциями на цифровых экранах, которые посвятили 110-летию Александра Покрышкина.

Акция «Бессмертный полк» в Новосибирске в этом году состоится в онлайн-формате. На панорамном экране стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина будут показывать фото и имена героев.

Ранее НГС писал, что стало известно время репетиций парада к 9 Мая в центре Новосибирска. Горожанам лучше в это время выбрать другие пути для проезда.

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