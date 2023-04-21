Стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске и области. Ее опубликовало региональное правительство.

В Новосибирске 9 мая в 10:00 начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона на площади Ленина. В 12:00 — торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы». С 21:50 до 22:00 состоится праздничный фейерверк в центре города, а также артиллерийский салют на набережной Оби.