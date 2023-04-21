Стало известно время репетиций парада к 9 Мая в центре Новосибирска

Репетиции парада на 9 Мая пройдут в Новосибирске 5 и 7 мая. Время озвучил мэр сегодня, 21 апреля, во время пресс-конференции.

— 5 мая репетиция будет вечером в 20:00, и в центральной части Новосибирска — не только площадь Ленина, но и Красный проспект будут закрыты с этого времени. А 7 мая тоже будет закрыта с 07:00, поскольку тренировка будет проходить с 10:00, — объяснил мэр.