freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 76.82
eur 84.91
СрочноСмотрим салют вместе
Все новости
Все новости
День Победы-2023 в Новосибирске

Грозная техника, «Бессмертные полки» и поющие дети: как День Победы проходит в разных районах Новосибирска

Сегодня в городе можно было и посмотреть на тематические мероприятия и просто отдохнуть

930

«Бессмертный полк» в 2023 году решили провести виртуально — но далеко не все горожане с этим согласились

Поделиться

Парад и салют — самые известные и ожидаемые, но далеко не единственные мероприятия, посмотреть на которые (а то и поучаствовать в них) можно было сегодня в Новосибирске. И пока в центре маршировали военнослужащие, в Академгородке можно было посмотреть на то, как одевались девушки 40-х, а неподалеку от Монумента Славы собрались не только почтить память жертв войны цветами, но и попробовать настоящую солдатскую кашу. Объять необъятное и оказаться одновременно в разных районах города невозможно. Журналисты НГС собрали для вас самые яркие кадры праздника.

Победные красные флаги на новой технике — примета парада

Победные красные флаги на новой технике — примета парада

Поделиться

С центром города всё ясно: именно здесь маршируют военнослужащие, силовики и проходят колонны техники. Но для того, чтобы увидеть парад своими глазами, мало прийти на Красный проспект к его началу.

Вблизи площади Ленина яблоку было с утра негде упасть

Вблизи площади Ленина яблоку было с утра негде упасть

Поделиться

Те, кто пришел раньше всех, могут опереться на забор. Остальным сложнее.

Виртуальный «Бессмертный полк» на площади Калинина

Виртуальный «Бессмертный полк» на площади Калинина

Поделиться

Обычно по Красному проспекту марширует и «Бессмертный полк», но в этом году его решили провести виртуально, показав портреты ветеранов на всех экранах города.

В результате людей со штандартами можно было заметить и в центре, и в Академгородке, и у Монумента Славы — они вышли нецентрализованно

В результате людей со штандартами можно было заметить и в центре, и в Академгородке, и у Монумента Славы — они вышли нецентрализованно

Поделиться

В Советском районе люди с портретами дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны — пришли на торжественный митинг, посвященный Дню Победы

В Советском районе люди с портретами дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны — пришли на торжественный митинг, посвященный Дню Победы

Поделиться

А в Ленинском районе новосибирцы пришли со строгими черно-белыми фото в руках к Монументу Славы

А в Ленинском районе новосибирцы пришли со строгими черно-белыми фото в руках к Монументу Славы

Поделиться

После официальных лиц гвоздики оставили у огня и обычные новосибирцы

После официальных лиц гвоздики оставили у огня и обычные новосибирцы

Поделиться

Неподалеку от Монумента Славы, в парке тоже образовался ажиотаж

Фото с ароматным запахом: в сквере Славы угощали солдатской кашей. Желающие попробовать ее растянулись метров на 15

Фото с ароматным запахом: в сквере Славы угощали солдатской кашей. Желающие попробовать ее растянулись метров на 15

Поделиться

В это время в Первомайском сквере открылись тематические площадки.

Подержать настоящее оружие мечтает едва ли не каждый мальчишка

Подержать настоящее оружие мечтает едва ли не каждый мальчишка

Поделиться

А на самой площади Ленина нельзя было не только проехать на машине, но и пройти пешком: здесь проходила легкоатлетическая эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина.

Приятно финишировать раньше соперников

Приятно финишировать раньше соперников

Поделиться

Пробежать эстафету, а потом отправиться погулять? Кажется, на такое способны только настоящие спортсмены

Пробежать эстафету, а потом отправиться погулять? Кажется, на такое способны только настоящие спортсмены

Поделиться

В Академгородке даже в праздник можно узнать новое: здесь показали, как одевались в 40-е годы сибирячки: от школьниц до статусных дам.

Платья на моделях — оригинальные наряды жительниц Новосибирска, в руках — вещи, сохранившие в себе историю

Платья на моделях — оригинальные наряды жительниц Новосибирска, в руках — вещи, сохранившие в себе историю

Поделиться

Людей с портретами участников войны в Советском районе было больше всего: едва ли не четверть академовцев пришла со штандартами

Людей с портретами участников войны в Советском районе было больше всего: едва ли не четверть академовцев пришла со штандартами

Поделиться

Многие сибиряки воспользовались поводом погулять в относительно погожий день по пустым улицам.

Велосипед — частый транспорт в Академгородке

Велосипед — частый транспорт в Академгородке

Поделиться

Погулять можно было и на Михайловской набережной, и в Центральном парке. И там, и там специальных площадок не устраивали, просто включили через репродукторы песни военных лет. Зато на эстраде Центрального парка устроили настоящий концерт.

Пока основные слушатели маленьких исполнителей — мамы и папы. Но всё только начинается

Пока основные слушатели маленьких исполнителей — мамы и папы. Но всё только начинается

Поделиться

Весь день мы ведем онлайн-трансляцию праздничных мероприятий. В ней вы можете найти больше фотографий, а еще — истории сибиряков, которые прошли Великую Отечественную войну — наших дедов и прадедов.

По теме

День Победы - 20239 Мая 2023 годаПарад ПобедыБессмертный полк
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter