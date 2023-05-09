Грозная техника, «Бессмертные полки» и поющие дети: как День Победы проходит в разных районах Новосибирска

Парад и салют — самые известные и ожидаемые, но далеко не единственные мероприятия, посмотреть на которые (а то и поучаствовать в них) можно было сегодня в Новосибирске. И пока в центре маршировали военнослужащие, в Академгородке можно было посмотреть на то, как одевались девушки 40-х, а неподалеку от Монумента Славы собрались не только почтить память жертв войны цветами, но и попробовать настоящую солдатскую кашу. Объять необъятное и оказаться одновременно в разных районах города невозможно. Журналисты НГС собрали для вас самые яркие кадры праздника.
С центром города всё ясно: именно здесь маршируют военнослужащие, силовики и проходят колонны техники. Но для того, чтобы увидеть парад своими глазами, мало прийти на Красный проспект к его началу.
Те, кто пришел раньше всех, могут опереться на забор. Остальным сложнее.
Обычно по Красному проспекту марширует и «Бессмертный полк», но в этом году его решили провести виртуально, показав портреты ветеранов на всех экранах города.
Неподалеку от Монумента Славы, в парке тоже образовался ажиотаж
В это время в Первомайском сквере открылись тематические площадки.
А на самой площади Ленина нельзя было не только проехать на машине, но и пройти пешком: здесь проходила легкоатлетическая эстафета памяти маршала
В Академгородке даже в праздник можно узнать новое: здесь показали, как одевались в 40-е годы сибирячки: от школьниц до статусных дам.
Многие сибиряки воспользовались поводом погулять в относительно погожий день по пустым улицам.
Погулять можно было и на Михайловской набережной, и в Центральном парке. И там, и там специальных площадок не устраивали, просто включили через репродукторы песни военных лет. Зато на эстраде Центрального парка устроили настоящий концерт.
Весь день мы ведем онлайн-трансляцию праздничных мероприятий. В ней вы можете найти больше фотографий, а еще — истории сибиряков, которые прошли Великую Отечественную войну — наших дедов и прадедов.