Грозная техника, «Бессмертные полки» и поющие дети: как День Победы проходит в разных районах Новосибирска

Парад и салют — самые известные и ожидаемые, но далеко не единственные мероприятия, посмотреть на которые (а то и поучаствовать в них) можно было сегодня в Новосибирске. И пока в центре маршировали военнослужащие, в Академгородке можно было посмотреть на то, как одевались девушки 40-х, а неподалеку от Монумента Славы собрались не только почтить память жертв войны цветами, но и попробовать настоящую солдатскую кашу. Объять необъятное и оказаться одновременно в разных районах города невозможно. Журналисты НГС собрали для вас самые яркие кадры праздника.