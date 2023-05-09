freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 76.82
eur 84.91
СрочноВ Москве начался парад Победы
Все новости
Все новости
День Победы-2023 в Новосибирске

«Шляпка, перчатки и лиса»: что еще можно было увидеть на праздновании Дня Победы в Академгородке

Перед ДК «Академия» раздают блины и показывают моду 40-х годов

1 721

В Академгородке вынесли Знамя Победы

Поделиться

Жители Академгородка собрались с портретами ветеранов перед ДК «Академия»: сегодня здесь, как и во всем Новосибирске, отмечают День Победы. НГС пообщался с участниками торжественного события.

Ольга Мельникова вышла с портретом своего деда — Семена Николаевича Кутузова. В августе 1941 года его призвали на фронт. В апреле 42-го он скончался от многочисленных ран, ему было 38 лет.

Ольга Мельникова пришла с портретом своего деда, погибшего от ран в <nobr class="_">42-м</nobr> году

Ольга Мельникова пришла с портретом своего деда, погибшего от ран в 42-м году

Поделиться

— У него осталось 6 детей. Бабушка всех вывела в люди. Все были достойными трудящимися, сыновья — руководящими работниками, — рассказала Ольга Медникова корреспонденту НГС.

Сергей Григорьевич вышел праздновать День Победы с фотографиями двух своих дедов. Таким образом он хранит память об участниках Великой Отечественной войны.

Один родственник Сергея Григорьевича во время ВОВ был артиллеристом, второй — шофером

Один родственник Сергея Григорьевича во время ВОВ был артиллеристом, второй — шофером

Поделиться

— Александр Дмитриевич — воевал под Ленинградом артиллеристом. Федор Михайлович — был шофером и до Берлина дошел. Мне кажется, нужно проводить «Бессмертный полк» (в этом году централизованно мероприятие не состоялось по соображениям безопасности. — Прим. ред.), — заявил Сергей Григорьевич.

Перед ДК «Академия» собралось около 150 человек.

Перед ДК «Академия» собралось около 150 человек.

Поделиться

Многие пришли с портретами родственников — участников ВОВ. Звучат торжественные речи депутатов и чиновников, собравшимся показывают ретротехнику, раздают блины.

На сцене демонстрируют показ женской моды 40-х годов, на примере воссозданных образов. Один из них — образ взрослой статусной женщины.

— Шляпка, перчатки и лиса. С одной стороны, это женский аксессуар, с другой — это символ нашего Академгородка: домашняя лиса академика Беляева, — поясняет ведущая.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Скок

Сегодня НГС весь день будет рассказывать о том, как жители Новосибирска отмечают День Победы.

По теме

День ПобедыБессмертный полкДень Победы в НовосибирскеАкцияШествие
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter