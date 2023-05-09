«Шляпка, перчатки и лиса»: что еще можно было увидеть на праздновании Дня Победы в Академгородке

Жители Академгородка собрались с портретами ветеранов перед ДК «Академия»: сегодня здесь, как и во всем Новосибирске, отмечают День Победы. НГС пообщался с участниками торжественного события.
Ольга Мельникова вышла с портретом своего деда — Семена Николаевича Кутузова. В августе 1941 года его призвали на фронт. В апреле
— У него осталось 6 детей. Бабушка всех вывела в люди. Все были достойными трудящимися, сыновья — руководящими работниками, — рассказала Ольга Медникова корреспонденту НГС.
Сергей Григорьевич вышел праздновать День Победы с фотографиями двух своих дедов. Таким образом он хранит память об участниках Великой Отечественной войны.
— Александр Дмитриевич — воевал под Ленинградом артиллеристом. Федор Михайлович — был шофером и до Берлина дошел. Мне кажется, нужно проводить «Бессмертный полк» (в этом году централизованно мероприятие не состоялось по соображениям безопасности. —
Многие пришли с портретами родственников — участников ВОВ. Звучат торжественные речи депутатов и чиновников, собравшимся показывают ретротехнику, раздают блины.
На сцене демонстрируют показ женской моды
— Шляпка, перчатки и лиса. С одной стороны, это женский аксессуар, с другой — это символ нашего Академгородка: домашняя лиса академика Беляева, — поясняет ведущая.
Сегодня НГС весь день будет рассказывать о том, как жители Новосибирска отмечают День Победы.