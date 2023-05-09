Новосибирск празднует День Победы: онлайн-трансляция с парада и городских улиц

Возле театра кукол готовятся к праздничным мероприятиям.
Поделиться
До парада осталось меньше часа.
Поделиться
Показываем, что сейчас происходит на площади Ленина. Там находятся наши корреспонденты.
Поделиться
Ситуация на дорогах сейчас спокойная. Пробок нет, несмотря на перекрытия.
Поделиться
Сегодня в Новосибирске будет прохладнее, чем вчера.
Поделиться
Поделиться
Чем планируете сегодня заниматься?
Поделиться
В центре города уже всё перекрыли. Выбирайте другой путь, если едете на машине.
Поделиться
Накануне Дня Победы в Новосибирске прошла ежегодная акция «Свеча памяти». Вечером
Поделиться