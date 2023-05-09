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Онлайн-трансляция

Новосибирск празднует День Победы: онлайн-трансляция с парада и городских улиц

Присылайте фото и рассказы о ваших великих предках — Героях ВОВ

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В Новосибирске празднуют День Победы — городские улицы уже перекрыты, а жители уже потихоньку стягиваются в центр, чтобы посмотреть парад.

Целый день сегодня мы вместе с вами. В этой онлайн-трансляции показываем, как Новосибирск отмечает 9 Мая.

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Возле театра кукол готовятся к праздничным мероприятиям.

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До парада осталось меньше часа.

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Показываем, что сейчас происходит на площади Ленина. Там находятся наши корреспонденты.

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Ситуация на дорогах сейчас спокойная. Пробок нет, несмотря на перекрытия.

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Сегодня в Новосибирске будет прохладнее, чем вчера.

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Если вы пропустили акцию «Свеча памяти», то можете посмотреть наш фоторепортаж.

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Чем планируете сегодня заниматься?

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В центре города уже всё перекрыли. Выбирайте другой путь, если едете на машине.

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Накануне Дня Победы в Новосибирске прошла ежегодная акция «Свеча памяти». Вечером 8 мая на Монументе Славы у Вечного огня горожане зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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