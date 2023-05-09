Новосибирск празднует День Победы: онлайн-трансляция с парада и городских улиц

В Новосибирске празднуют День Победы — городские улицы уже перекрыты, а жители уже потихоньку стягиваются в центр, чтобы посмотреть парад.

Целый день сегодня мы вместе с вами. В этой онлайн-трансляции показываем, как Новосибирск отмечает 9 Мая .