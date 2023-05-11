Улицы Коммунистическую и Революции перекроют из-за земляных работ — смотрим карту

В Новосибирске планируется ввести ограничения движения транспорта из-за земляных работ на участках улиц Коммунистической, Революции, Дачной, Комсомольской и Красном проспекте. Соответствующие проекты постановлений опубликованы на сайте мэрии Новосибирска.
Так, с 15 мая по 15 августа в Новосибирске могут ввести временное прекращение движения транспорта по улице Дачной от здания № 40/1 до дома № 21/2. На участке дороги планируется закрыть проезжую часть.
С 15 мая по 7 июля специалисты введут закрытие проезжей части на участке улицы Революции от пересечения с улицей Октябрьской до проезда Виктора Ващука. Проезд также планируется перекрыть с 5 по 30 августа по проезду Виктора Ващука на участке от пересечения с улицей Революции до пересечения с Коммунистической.
Еще одно перекрытие запланировано на улице Коммунистической. С 20 апреля по 30 августа специалисты введут прекращение движения автомобилей на участках от здания № 46 до пересечения с Красным проспектом, а также от Красного проспекта до здания № 44. Кроме того, на пересечении с Коммунистической на Красном проспекте сузят проезжую часть на 9 метров.
Отдельно отметим ограничение движения транспортных средств по улице Комсомольской. На участке дороги сузят проезжую часть на 7,5 метра от здания по улице Комсомольской, 13 до пересечения с улицей Чемской с 15 мая по 16 июля.
В документах указано, что ограничения введут в связи с проведением ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания» земляных работ по техническому перевооружению магистральной теплосети по улице Комсомольской, реконструкции теплосетей по улице Революции, Дачной, а также для капитального ремонта тепловой сети по улице Коммунистической.
Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске планируют ограничить движение общественного транспорта на дорогах у площади Будагова. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.