В Новосибирске на полгода сузят дороги у площади Будагова

В Новосибирске планируют ограничить движение общественного транспорта на дорогах у площади Будагова. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.
— Ввести временное ограничение движения транспортных средств на площади Инженера Будагова и прилегающих к площади Инженера Будагова участках автомобильных дорог по Большевистской, Ипподромской, Красному проспекту, Фабричной путем сужения проезжей части с 01.06.2023 по 31.12.2023, — говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска.
На участках установят дорожные знаки и другие технические средства организации движения.
НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска и к концессионеру строительства четвертого моста, группе «ВИС», чтобы узнать, на каких именно участках сузят дороги.
Напомним, что с 20 по 26 мая планируют перекрыть движение на площади Труда. Ограничения будут действовать ночью. Недавно стало известно, что в ближайшее время начнут красить пилон четвертого моста через Обь. Он будет жемчужно-белого цвета.