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В Новосибирске на полгода сузят дороги у площади Будагова

Ограничения коснутся и прилегающих улиц

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Ограничения начнут действовать с конца мая

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В Новосибирске планируют ограничить движение общественного транспорта на дорогах у площади Будагова. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.

— Ввести временное ограничение движения транспортных средств на площади Инженера Будагова и прилегающих к площади Инженера Будагова участках автомобильных дорог по Большевистской, Ипподромской, Красному проспекту, Фабричной путем сужения проезжей части с 01.06.2023 по 31.12.2023, — говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска.

На участках установят дорожные знаки и другие технические средства организации движения.

НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска и к концессионеру строительства четвертого моста, группе «ВИС», чтобы узнать, на каких именно участках сузят дороги.

Напомним, что с 20 по 26 мая планируют перекрыть движение на площади Труда. Ограничения будут действовать ночью. Недавно стало известно, что в ближайшее время начнут красить пилон четвертого моста через Обь. Он будет жемчужно-белого цвета.

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