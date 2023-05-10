Строители начинают красить пилон четвертого моста в Новосибирске. Угадаете, какого он будет цвета?

В Новосибирске строители в ближайшее время начнут красить пилон четвертого моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

— Пилон будет выкрашен в жемчужно-белый цвет. Завершение покрасочных работ запланировано на конец сентября с поправкой на погодные условия, — отметили в компании.