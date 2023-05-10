Строители начинают красить пилон четвертого моста в Новосибирске. Угадаете, какого он будет цвета?

В Новосибирске строители в ближайшее время начнут красить пилон четвертого моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».
— Пилон будет выкрашен в жемчужно-белый цвет. Завершение покрасочных работ запланировано на конец сентября с поправкой на погодные условия, — отметили в компании.
Высота пилона —
— Проектом предусмотрены серьезные меры по защите окружающей среды: на каждом уровне покраски по периметру будут устроены специальные модули с защитными экранами. В них будет оборудована система вентиляции и аспирации воздуха, — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора строительного дивизиона Группы «ВИС» Владислава Вавилина.
Взвесь будут выводить через специальные фильтры.
В Новосибирске с 20 по 26 мая планируют перекрыть движение на площади Труда из-за строительства четвертого моста. Ограничения будут действовать ночью.