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Строители начинают красить пилон четвертого моста в Новосибирске. Угадаете, какого он будет цвета?

Конструкцию полируют и уже готовят к первому слою

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Работы продлятся до сентября

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В Новосибирске строители в ближайшее время начнут красить пилон четвертого моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

— Пилон будет выкрашен в жемчужно-белый цвет. Завершение покрасочных работ запланировано на конец сентября с поправкой на погодные условия, — отметили в компании.

Высота пилона — 114 метров, красить его будут сверху вниз. Для этого потребуется 7 тонн краски. Работу разделили на четыре этапа с учетом числа бетонных захваток пилона — 29 уровней. Будет три слоя краски: грунтовый, промежуточный и финишный. Пилон уже полируют и готовят к первому слою грунта.

— Проектом предусмотрены серьезные меры по защите окружающей среды: на каждом уровне покраски по периметру будут устроены специальные модули с защитными экранами. В них будет оборудована система вентиляции и аспирации воздуха, — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора строительного дивизиона Группы «ВИС» Владислава Вавилина.

Взвесь будут выводить через специальные фильтры.

В Новосибирске с 20 по 26 мая планируют перекрыть движение на площади Труда из-за строительства четвертого моста. Ограничения будут действовать ночью.

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Четвертый мостПилонПокраскаГруппа ВИС
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