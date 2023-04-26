Движение на площади Труда ограничат из-за строительства четвертого моста в мае

В Новосибирске с 20 по 26 мая планируют перекрыть движение на площади Труда. Ограничения будут действовать ночью.
Проект постановления опубликовали на сайте мэрии Новосибирска.
— Ввести в ночное время с 24:00 до 05:00 с 20 мая 2023 года по 26 мая 2023 года временное прекращение движения транспортных средств по площади Труда в створе с улицей Широкой по направлению от площади Энергетиков к улице Станиславского путем закрытия проезжей части, обеспечив объезд по улице Широкой, — говорится в документе.
Ограничения связаны с тем, что над проезжей частью на площади Труда будут монтировать металлические балки пролета четвертого моста.
На прошлой неделе корреспонденты НГС посетили стройку четвертого моста через Обь. Посмотрите в фоторепортаже, какой вид открывается с его пилонов.