«Как вам утренняя пробочка?» Новосибирцы застряли на Димитровском мосту — где еще трудно проехать

Утром 26 апреля в Новосибирске собрались пробки на левом и правом берегу. Самая длинная — в районе Димитровского моста.
По информации «Яндекс.Карт», длина затора на проезде Энергетиков и Димитровском мосту — не меньше 3,5 километра, движение затруднено в сторону левого берега. Кроме того, одни крупные пробки собрались на улицах Станционной, Троллейной, Немировича-Данченко, Большевистской, Советском шоссе, Красном проспекте. В целом сервис оценивает дорожную ситуацию в 6 баллов.
Пользователи приложения 2ГИС оставляют комментарии о пробках.
— Бесит, что с левого ряда лезут. Занимайте заранее нужную полосу, — пишет пользователь Джессика.
— Доброго утра, любимые! Как вам утренняя пробочка? — интересуется сибирячка.
— Неужели нельзя сделать длиннее светофор, — недоумевает Юрий в районе улицы Кропоткина.
— Почему такая пробка? — задается вопросом Екатерина.
Ранее пассажиры застряли в маршрутке уже на пути к Димитровскому мосту.