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Дороги и транспорт «Как вам утренняя пробочка?» Новосибирцы застряли на Димитровском мосту — где еще трудно проехать

«Как вам утренняя пробочка?» Новосибирцы застряли на Димитровском мосту — где еще трудно проехать

Водители интересуются, почему возник такой затор

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Длинная пробка снова собралась на Димитровском мосту

Утром 26 апреля в Новосибирске собрались пробки на левом и правом берегу. Самая длинная — в районе Димитровского моста.

По информации «Яндекс.Карт», длина затора на проезде Энергетиков и Димитровском мосту — не меньше 3,5 километра, движение затруднено в сторону левого берега. Кроме того, одни крупные пробки собрались на улицах Станционной, Троллейной, Немировича-Данченко, Большевистской, Советском шоссе, Красном проспекте. В целом сервис оценивает дорожную ситуацию в 6 баллов.

Так дорожная обстановка выглядит на карте

Пользователи приложения 2ГИС оставляют комментарии о пробках.

— Бесит, что с левого ряда лезут. Занимайте заранее нужную полосу, — пишет пользователь Джессика.

— Доброго утра, любимые! Как вам утренняя пробочка? — интересуется сибирячка.

— Неужели нельзя сделать длиннее светофор, — недоумевает Юрий в районе улицы Кропоткина.

— Почему такая пробка? — задается вопросом Екатерина.

Ранее пассажиры застряли в маршрутке уже на пути к Димитровскому мосту.

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