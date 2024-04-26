«Как вам утренняя пробочка?» Новосибирцы застряли на Димитровском мосту — где еще трудно проехать

Утром 26 апреля в Новосибирске собрались пробки на левом и правом берегу. Самая длинная — в районе Димитровского моста.

По информации «Яндекс.Карт», длина затора на проезде Энергетиков и Димитровском мосту — не меньше 3,5 километра, движение затруднено в сторону левого берега. Кроме того, одни крупные пробки собрались на улицах Станционной, Троллейной, Немировича-Данченко, Большевистской, Советском шоссе, Красном проспекте. В целом сервис оценивает дорожную ситуацию в 6 баллов.