Новый мэр Новосибирска поздоровался с жителями в своем Telegram-канале

Сегодня, 26 апреля, вступает в должность новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В своем Telegram-канале опубликовал первое видео, в котором поздоровался с жителями города и рассказал о своих намерениях.

— Сегодня я вступаю в должность мэра. Прекрасно понимаю, насколько это тяжелая, но интересная работа. И прекрасно понимаю спектр задач, который стоит передо мной и моей командой. Новосибирск — уникальный город, у него много высоких званий и статусов <…> Жители в первую очередь хотят, чтобы решались их насущные проблемы, поэтому главным принципом в работе моей команды будет результат, — заявил мэр.

