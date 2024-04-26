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Город Новый мэр Новосибирска поздоровался с жителями в своем Telegram-канале

Новый мэр Новосибирска поздоровался с жителями в своем Telegram-канале

Максим Кудрявцев отметил: ему и его команде предстоит тяжелая, но интересная работа

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26 апреля Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска

Сегодня, 26 апреля, вступает в должность новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В своем Telegram-канале опубликовал первое видео, в котором поздоровался с жителями города и рассказал о своих намерениях.

В начале ролика Кудрявцев поблагодарил Совет депутатов за оказанное ему доверие.

Видеообращение мэра

— Сегодня я вступаю в должность мэра. Прекрасно понимаю, насколько это тяжелая, но интересная работа. И прекрасно понимаю спектр задач, который стоит передо мной и моей командой. Новосибирск — уникальный город, у него много высоких званий и статусов <…> Жители в первую очередь хотят, чтобы решались их насущные проблемы, поэтому главным принципом в работе моей команды будет результат, — заявил мэр.

Инаугурация Максима Кудрявцева уже состоялась, видеотрансляцию можно посмотреть по ссылке.

На прошлой неделе редакция публиковала эксклюзивное интервью с новым главой города — Максим Кудрявцев рассказал, что хочет изменить.

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