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Политика эксклюзив Недостроенные объекты, дороги и грязь: что хочет изменить новый мэр Новосибирска — эксклюзивное интервью с Максимом Кудрявцевым

Недостроенные объекты, дороги и грязь: что хочет изменить новый мэр Новосибирска — эксклюзивное интервью с Максимом Кудрявцевым

Глава города ответил на вопросы редакции НГС

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Максим Кудрявцев ответил на вопросы о проблемах города и его будущем

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обозначил свои планах на посту главы города в эксклюзивном интервью НГС. Глава города ответил на вопросы главного редактора нашего портала Марины Малковой о будущем Новосибирска.

Основной темой интервью стали проблемы города, Максим Кудрявцев объяснил, что в Новосибирске действительно есть над чем работать и к чему стремиться. В том числе, он считает, что стоит изменить работу мэрии, а первым своим делом на посту главы, называет уборку города к 9 Мая.

— В дальнейшем работу по уборке необходимо выстроить системно, на это надо время. Я считаю, что уборка должна быть комплексной, по каждому виду работ нужны стандарты и нормативы, в том числе на каждую погоду и температуру. Необходимо определить периодичность уборки, отслеживать все. Работа большая, ее надо начинать, в будущем она даст эффект, — рассказал Максим Кудрявцев во время интервью.

Также, по его словам, в первую очередь необходимо разобраться с недостроенными объектами, из-за которых город страдает, начать готовиться к отопительному сезону следующего года, заняться дорогами. По словам Кудрявцева, задач много, а сам мэр должен быть эффективным управленцем, решать текущие вопросы, обладать стратегическим видением. Он уверен, что глава несет ответственность за то, что происходит в городе.

Полную версию интервью, а также ответ на вопрос, можно ли сделать улицу Ленина пешеходной, смотрите в ролике выше.

Максим Кудрявцев до назначения на пост мэра был сначала инженером связи Горно-Алтайского филиала «Сибирьтелеком», а директором Омского филиала, работал вице-президентом в «Ростелекоме». В 2015 году ушел в политику и стал депутатом Заксобрания Новосибирской области, с 2016 года по 2021 год был депутатом Госдумы, после был назначен на пост заместитель губернатора Андрея Травникова.

Сейчас Максим Кудрявцев — первый мэр Новосибирска, которого выбрали депутаты Горсовета. За пост он боролся с Игорем Украинцевым и выиграл с большим отрывом, за Кудрявцева проголосовали 40 из 45 депутатов. Торжественная инаугурация пройдет 26 апреля.

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