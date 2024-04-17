«Будем справляться с фантазиями вместе»: как депутаты 2,5 часа выбирали Новосибирску нового мэра — исторический репортаж

Максим Кудрявцев стал новым мэром, с огромным отрывом обогнав своего конкурента Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Депутаты Горсовета путем тайного голосования почти единогласно выбрали Новосибирску нового мэра. Из 17 кандидатов до выборов дошли только депутат Игорь Украинцев и заместитель губернатора Максим Кудрявцев. Имя Кудрявцева в качестве победителя эксперты называли задолго до выборов, его поддержал Андрей Травников, кандидатуру на пост главы согласовывали в администрации президента, избранный мэр даже набрал больше всего баллов во время конкурса по отбору претендентов. Читайте в репортаже НГС, как в Новосибирске впервые голосовали за главу не все горожане, что обещали изменить кандидаты, и как депутаты за 2,5 часа выбрали городу мэра.



Желание повернуться к горожанам — программы кандидатов

Историческая сессия, на которой за нового мэра голосовали депутаты Горсовета, прошла утром 16 апреля. Участники не спеша заходили в большой зал мэрии, смеялись, пожимали друг другу руки и обнимались. Появились и два претендента на пост главы города, только они смогли решить злополучный тест, который отсеял сразу 15 кандидатов во время конкурса. Украинцев с Кудрявцевым смогли набрать более 20 баллов. В свободном доступе вопросы теста могут появиться только через пять лет, заявил заместитель губернатора Юрий Петухов, связано это с авторскими правами центра, который разрабатывал вопросы.

Соперники, если их так можно назвать, пожали друг другу руки, немного поболтали, сделали общее фото и разошлись.

Депутаты выбирали между Игорем Украинцевым (слева) и Максимом Кудрявцевым (справа) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Примерно в 10:00 депутатов пригласили сесть на места и зарегистрироваться, на сессии присутствовали 45 из 50 парламентариев, кворум собрали. В повестке только один вопрос — об избрании мэра Новосибирска, а по регламенту каждый кандидат в течение 30 минут должен был представить свою программу по развитию города, после выступающему задавали вопросы.

Перед началом сессии прозвучал гимн Российской Федерации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Первым выступил Игорь Украинцев, примерно 10 минут депутаты внимательно слушали программу, а после начали заниматься своими делами: разговаривали, отвлекались на телефоны и зевали.



Основная идея Украинцева — масштабировать опыт его команды по развитию Заельцовского района на весь город. Он предложил развивать сферу образования путем кластерного подхода, реконструировать старые и строить новые учебные заведения и детские сады. Исходя из этого кандидат предложил создавать мастер-планы для каждого микрорайона.

Украинцев уверен, что опыт его команды по развитию района можно расширить на весь город Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Не забыл Украинцев и о транспортной инфраструктуре, по его словам, автомобилистов стоит пересадить на общественный транспорт, да и сам город повернуть от машин к пешеходам. В тот же центр, уверен он, жителям должно быть удобно приезжать на автобусе, трамвае или троллейбусе, поэтому стоит обновлять парк, заморозить тарифы и расширить дороги для выделенной полосы общественного транспорта. Он уверен, что если водители увидят, как их обгоняет новенький троллейбус со счастливыми пассажирами, то это поможет отказаться от личного транспорта.



— Я бы хотел настаивать на революции в какой-то мере. Например, принимая управленческое решение, подумать, как будет ходить пешеход, как использовать общественный транспорт, — отметил Игорь Украинцев. — Посмотрите, в каком состоянии находятся тротуары, остановочные пункты. Небольшой островок счастья есть около здания правительства Новосибирской области — так должно быть везде.

Двух депутатов, которые сейчас входят в Горсовет, признали иноагентами. Перед каждой фразой они должны сообщать о своем статусе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирск, отмечает Украинцев, достаточно неухоженный, он предлагает строить дороги и сразу благоустраивать территорию вокруг. Сказал кандидат и о реконструкции зданий, использовании дизайн-кода, об официальном закреплении зеленых зон и очищении города от рекламы, грязи и о замене серых заборов на более эстетичные варианты, например, как в Санкт-Петербурге.



— Необходимо принять решение о пешеходной улице Ленина — это яркий символ того, что город поворачивается лицом к людям. Сама площадь Ленина у нас одна из самых больших в России, уступает только Красной площади, но сейчас она предоставлена машинам, ее надо освобождать, — считает Украинцев.

Время кандидата после этих слов закончилось, тогда он попросил добавить три минуты к выступлению, депутаты согласились. Именно тогда Украинцев сказал финальные слова, он объяснил, что несмотря на озвученные минусы, рад жить в Новосибирске, считает город уникальным, правда, эмоции у гостей от города отрицательные и это пора исправить.

Между собой участники периодически переговаривались, вероятно, делились впечатлениями о программе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сразу после выступления депутаты начали задавать вопросы, но программы они почти не касались: например, решили узнать, есть ли у Игоря Украинцева разрешения на использование фотографий в презентации. По залу сразу же пробежал легкий смех. Был и вопрос с подковыркой из-за того, что ранее программу Украинцева конкурсная комиссия оценила на 2,6 балла, его задал Антон Бурмистров.



— Какой мэр лучше — мэр-двоечник, оцененный конкурсной комиссией, или выбранный жителями?



— Я всегда был, есть и остаюсь сторонником прямых выборов, — объяснил Игорь Украинцев. — Изначально заявился из-за банального любопытства и желания проверить свои компетенции. Прохождение в финал говорит о наличии у меня необходимых компетенций, для меня это уже внутренняя победа.

Антон Бурмистров решил задать слегка язвительный вопрос, ссылаясь на то, что Украинцев получил низкий балл за свою программу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Степан Сафокин похвалил программу Украинцева, отметив, что заместители мэра Анна Терешкова и Алексей Кондратьев, которые сидят сзади, соглашались с его словами. Он решил узнать у кандидата, что бы тот сделал первым делом на посту мэра. Украинцев не раздумывая ответил, что запретил бы проезжать машинам по улице Ленина. В конце резюмировал, что несмотря на исход выборов, в Новосибирске начинается новая эпоха:



— Я готов как проиграть эти выборы и работать с выбранным мэром, так и готов выиграть. Если доверитесь, то будем справляться со всеми этими фантазиями вместе, — заявил кандидат.

Сразу же рассказать программу депутаты пригласили Максима Кудрявцева, правда, сначала перепутали фамилию, а чуть позже и его имя. После сессии депутаты шутили, что придется тренироваться выговаривать имя и отчество нового мэра.

Максим Кудрявцев визуально был взволнован и подглядывал в лист с программой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кандидат был немногословен и не так эмоционально рассказывал о городе, как предыдущий. Визуально был взволнован. По его словам, Новосибирск уступает соседним городам по качеству ремонта и содержанию дорог, проблемы есть и в жилищно-коммунальной сфере, строительстве социальных объектов. Кудрявцев считает, что у власти нет клиентоориентированного подхода, например, могут забыть построить подъездные дороги к новым школам или поликлиникам.



— Нужно перестраивать работу мэрии, менять подходы и методики. Все достаточно просто, нужно только повернуться к горожанам, — отметил Кудрявцев.

Претендент решил, что необходимо сделать работу мэрии прозрачнее, ввести должность инспекторов, оптимизировать структуру, работать только с профессионалами. Говорил он и о транспортной инфраструктуре, например, первым делом предложил разместить навигацию и названия на остановках, а еще заняться освещением и убрать провода в центре города под землю, после чего масштабировать этот опыт.

О борьбе с грязью Кудрявцев тоже не забыл: он предложил закрепить стандарты уборки и благоустройства, ввести санкции за плохое содержание территории. Кандидат уверен, что стоит продолжить расселять ветхое жилье с помощью КРТ (комплексного развития территории), заниматься раздельным сбором мусора и пересмотреть работу с управляющими компаниями.

На сессии присутствовал и первый заместитель губернатора Юрий Петухов, который возглавлял комиссию по отбору кандидатов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В конце выступления он еще раз напомнил, что заручился поддержкой губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, готов работать с его командой в новом статусе и улучшить взаимодействие региона с городом. Не отказывается он и от совместной работы с депутатами Горсовета, Заксобрания, лидерами общественного мнения, экспертными сообществами — готов улучшать город со всеми, кто этого хочет.



Вопросов к Кудрявцеву оказалось больше, депутаты слушали его программу внимательнее, например, спросили о том, как он будет привлекать дополнительные средства в бюджет Новосибирска. По словам кандидата, самый простой способ — увеличить собственные доходы, проанализировав основные городские средства (имущество и землю). Интересовались и будущей командой мэра, точного ответа Кудрявцев не дал, но заявил, что проанализирует работу и не будет увольнять профессионалов.

Своей первоочередной задачей и быстрой победой Кудрявцев назвал организацию системы уборки Новосибирска, в том числе, он пообещал убрать город максимально эффективно к 9 мая.

После всех вопросов Кудрявцев сел на место, а Дмитрий Асанцев от партии «Единая Россия» заявил, что с кандидатом фракция уже провела встречу, Антон Тыртышный также сообщил, что с Кудрявцевым пообщались и представители «КПРФ». После слов представителей сразу стало понятно, что фракции поддерживают кандидатуру вице-губернатора.

Голосование в фойе

Для подсчета голосов выбрали пять депутатов, в счетную комиссию вошли Инна Ильиных, Дмитрий Колпаков, Кирилл Покровский, Виктор Стрельников и Сергей Бондаренко. Последнего назначили председателем комиссии. Для депутатов приготовили бюллетени с фамилиями кандидатов на должность мэра, а в коридоре установили урну и две кабинки.

Депутаты спустя пару минут вышли из большого зала мэрии, чтобы получить бюллетени, но голосование пошло не по плану: бланки и списки, где участники голосования расписывались, не принесли вовремя. Все столпились в коридоре и ждали, Дмитрий Асанцев нервно ругался по телефону, чтобы важные бумаги принесли быстрее.

Во время голосования произошла небольшая заминка: не могли найти бюллетени, оказалось, что кто-то их сам начал раздавать депутатам под роспись Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Несколько минут спустя проблему решили и депутаты начали голосовать друг за другом в порядке живой очереди Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как только бюллетени доставили, депутаты друг за другом шли за специальное ограждение, расписывались, получали бланк и заходили в кабинку. Все, как и на обычных выборах, правда, проголосовали только избранные горожане и всего за 30 минут. Мэра считают избранным, если за него проголосовало большинство из присутствующих депутатов.

Игорь Украинцев, как депутат Горсовета, тоже принял участие в голосовании Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Все положили бюллетени в урну, после ее унесли в специальную комнату для подсчета голосов, еще примерно через 10 минут собрали депутатов в большом зале для объявления результатов.



— В урне обнаружено 45 бюллетеней, из них действующих — 43, испорченных — 2. По результатам тайного голосования комиссия установила, что за кандидата Максима Кудрявцева подано 40 голосов, за Игоря Украинцева — 3 голоса, — сообщил председатель счетной комиссии Бондаренко.

Во время объявления результатов Кудрявцев заметно расплылся в улыбке, а Украинцев удивился, повернувшись к депутату, сидевшему рядом. Так депутаты выбрали нового главу Новосибирска почти единогласно, по залу пронеслись аплодисменты, а избранный мэр поблагодарил проголосовавших за доверие.

— Я люблю этот город и глубоко уважаю его жителей. Впереди у нас много интересной, тяжелой и совместной работы, — сказал Максим Кудрявцев.



Дмитрий Асанцев заявил, что историческая сессия завершилась, председатель пожелал Кудрявцеву успехов в работе и поздравил с избранием. Депутаты почти сразу же разошлись, но некоторые решили лично поздравить нового мэра с назначением, пожать руку и сфотографироваться.

Максим Кудрявцев сообщил, что готов взаимодействовать с представителями всех партий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











О том, что Максим Кудрявцев обойдет конкурентов и, вероятно, станет новым мэром, стало известно за некоторое время до начала конкурса. Украинцева же называли системным игроком, который тесно взаимодействует с политической командой губернатора, его участие эксперты считают страховкой от деструктивного форс-мажора.

Новый мэр Новосибирска был депутатом Госдумы с 2016 года по 2021 год и топ-менеджером «Ростелекома». Два года назад в декларации тогда еще депутат указал, что за год он заработал 9 миллионов 687 тысяч рублей: Кудрявцев оказался одним из самых обеспеченных депутатов от НСО. Семья в 2021 году владела автомобилями BMW X6 xDrive35i и Mercedes Benz GL 400 4MATIC. В 2017 году Кудрявцев задекларировал доход в 52 миллиона рублей за год.



Несколько лет назад НГС писал о том, что полный тезка Кудрявцева владеет половиной особняка в ДНТ «Ельцовка», другой половиной — предположительно, его жена. Внутри дома были бильярдная, финская парная, ванна на ножках и королевская кровать, всё продавали за 68 миллионов рублей.



Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска, которого выбрали путем непрямого голосования, инаугурация состоится 26 апреля. Сами прямые выборы главы Новосибирска отменили в прошлом году. Двух претендентов выбрала специальная комиссия из восьми человек во время конкурса. Кандидаты прошли тест и представили программы.