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Политика Кто станет мэром Новосибирска репортаж «Будем справляться с фантазиями вместе»: как депутаты 2,5 часа выбирали Новосибирску нового мэра — исторический репортаж

«Будем справляться с фантазиями вместе»: как депутаты 2,5 часа выбирали Новосибирску нового мэра — исторический репортаж

НГС побывал на сессии Горсовета, где впервые главу города выбрали не все горожане

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Максим Кудрявцев стал новым мэром, с огромным отрывом обогнав своего конкурента

Депутаты Горсовета путем тайного голосования почти единогласно выбрали Новосибирску нового мэра. Из 17 кандидатов до выборов дошли только депутат Игорь Украинцев и заместитель губернатора Максим Кудрявцев. Имя Кудрявцева в качестве победителя эксперты называли задолго до выборов, его поддержал Андрей Травников, кандидатуру на пост главы согласовывали в администрации президента, избранный мэр даже набрал больше всего баллов во время конкурса по отбору претендентов. Читайте в репортаже НГС, как в Новосибирске впервые голосовали за главу не все горожане, что обещали изменить кандидаты, и как депутаты за 2,5 часа выбрали городу мэра.

Желание повернуться к горожанам — программы кандидатов

Историческая сессия, на которой за нового мэра голосовали депутаты Горсовета, прошла утром 16 апреля. Участники не спеша заходили в большой зал мэрии, смеялись, пожимали друг другу руки и обнимались. Появились и два претендента на пост главы города, только они смогли решить злополучный тест, который отсеял сразу 15 кандидатов во время конкурса. Украинцев с Кудрявцевым смогли набрать более 20 баллов. В свободном доступе вопросы теста могут появиться только через пять лет, заявил заместитель губернатора Юрий Петухов, связано это с авторскими правами центра, который разрабатывал вопросы.

Соперники, если их так можно назвать, пожали друг другу руки, немного поболтали, сделали общее фото и разошлись.

Депутаты выбирали между Игорем Украинцевым (слева) и Максимом Кудрявцевым (справа)

Примерно в 10:00 депутатов пригласили сесть на места и зарегистрироваться, на сессии присутствовали 45 из 50 парламентариев, кворум собрали. В повестке только один вопрос — об избрании мэра Новосибирска, а по регламенту каждый кандидат в течение 30 минут должен был представить свою программу по развитию города, после выступающему задавали вопросы.

Перед началом сессии прозвучал гимн Российской Федерации

Первым выступил Игорь Украинцев, примерно 10 минут депутаты внимательно слушали программу, а после начали заниматься своими делами: разговаривали, отвлекались на телефоны и зевали.

Основная идея Украинцева — масштабировать опыт его команды по развитию Заельцовского района на весь город. Он предложил развивать сферу образования путем кластерного подхода, реконструировать старые и строить новые учебные заведения и детские сады. Исходя из этого кандидат предложил создавать мастер-планы для каждого микрорайона.

Украинцев уверен, что опыт его команды по развитию района можно расширить на весь город

Не забыл Украинцев и о транспортной инфраструктуре, по его словам, автомобилистов стоит пересадить на общественный транспорт, да и сам город повернуть от машин к пешеходам. В тот же центр, уверен он, жителям должно быть удобно приезжать на автобусе, трамвае или троллейбусе, поэтому стоит обновлять парк, заморозить тарифы и расширить дороги для выделенной полосы общественного транспорта. Он уверен, что если водители увидят, как их обгоняет новенький троллейбус со счастливыми пассажирами, то это поможет отказаться от личного транспорта.

— Я бы хотел настаивать на революции в какой-то мере. Например, принимая управленческое решение, подумать, как будет ходить пешеход, как использовать общественный транспорт, — отметил Игорь Украинцев. — Посмотрите, в каком состоянии находятся тротуары, остановочные пункты. Небольшой островок счастья есть около здания правительства Новосибирской области — так должно быть везде.

Двух депутатов, которые сейчас входят в Горсовет, признали иноагентами. Перед каждой фразой они должны сообщать о своем статусе

Новосибирск, отмечает Украинцев, достаточно неухоженный, он предлагает строить дороги и сразу благоустраивать территорию вокруг. Сказал кандидат и о реконструкции зданий, использовании дизайн-кода, об официальном закреплении зеленых зон и очищении города от рекламы, грязи и о замене серых заборов на более эстетичные варианты, например, как в Санкт-Петербурге.

— Необходимо принять решение о пешеходной улице Ленина — это яркий символ того, что город поворачивается лицом к людям. Сама площадь Ленина у нас одна из самых больших в России, уступает только Красной площади, но сейчас она предоставлена машинам, ее надо освобождать, — считает Украинцев.

Время кандидата после этих слов закончилось, тогда он попросил добавить три минуты к выступлению, депутаты согласились. Именно тогда Украинцев сказал финальные слова, он объяснил, что несмотря на озвученные минусы, рад жить в Новосибирске, считает город уникальным, правда, эмоции у гостей от города отрицательные и это пора исправить.

Между собой участники периодически переговаривались, вероятно, делились впечатлениями о программе

Сразу после выступления депутаты начали задавать вопросы, но программы они почти не касались: например, решили узнать, есть ли у Игоря Украинцева разрешения на использование фотографий в презентации. По залу сразу же пробежал легкий смех. Был и вопрос с подковыркой из-за того, что ранее программу Украинцева конкурсная комиссия оценила на 2,6 балла, его задал Антон Бурмистров.

— Какой мэр лучше — мэр-двоечник, оцененный конкурсной комиссией, или выбранный жителями?

— Я всегда был, есть и остаюсь сторонником прямых выборов, — объяснил Игорь Украинцев. — Изначально заявился из-за банального любопытства и желания проверить свои компетенции. Прохождение в финал говорит о наличии у меня необходимых компетенций, для меня это уже внутренняя победа.

Антон Бурмистров решил задать слегка язвительный вопрос, ссылаясь на то, что Украинцев получил низкий балл за свою программу

Степан Сафокин похвалил программу Украинцева, отметив, что заместители мэра Анна Терешкова и Алексей Кондратьев, которые сидят сзади, соглашались с его словами. Он решил узнать у кандидата, что бы тот сделал первым делом на посту мэра. Украинцев не раздумывая ответил, что запретил бы проезжать машинам по улице Ленина. В конце резюмировал, что несмотря на исход выборов, в Новосибирске начинается новая эпоха:

— Я готов как проиграть эти выборы и работать с выбранным мэром, так и готов выиграть. Если доверитесь, то будем справляться со всеми этими фантазиями вместе, — заявил кандидат.

Сразу же рассказать программу депутаты пригласили Максима Кудрявцева, правда, сначала перепутали фамилию, а чуть позже и его имя. После сессии депутаты шутили, что придется тренироваться выговаривать имя и отчество нового мэра.

Максим Кудрявцев визуально был взволнован и подглядывал в лист с программой

Кандидат был немногословен и не так эмоционально рассказывал о городе, как предыдущий. Визуально был взволнован. По его словам, Новосибирск уступает соседним городам по качеству ремонта и содержанию дорог, проблемы есть и в жилищно-коммунальной сфере, строительстве социальных объектов. Кудрявцев считает, что у власти нет клиентоориентированного подхода, например, могут забыть построить подъездные дороги к новым школам или поликлиникам.

— Нужно перестраивать работу мэрии, менять подходы и методики. Все достаточно просто, нужно только повернуться к горожанам, — отметил Кудрявцев.

Претендент решил, что необходимо сделать работу мэрии прозрачнее, ввести должность инспекторов, оптимизировать структуру, работать только с профессионалами. Говорил он и о транспортной инфраструктуре, например, первым делом предложил разместить навигацию и названия на остановках, а еще заняться освещением и убрать провода в центре города под землю, после чего масштабировать этот опыт.

О борьбе с грязью Кудрявцев тоже не забыл: он предложил закрепить стандарты уборки и благоустройства, ввести санкции за плохое содержание территории. Кандидат уверен, что стоит продолжить расселять ветхое жилье с помощью КРТ (комплексного развития территории), заниматься раздельным сбором мусора и пересмотреть работу с управляющими компаниями.

На сессии присутствовал и первый заместитель губернатора Юрий Петухов, который возглавлял комиссию по отбору кандидатов

В конце выступления он еще раз напомнил, что заручился поддержкой губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, готов работать с его командой в новом статусе и улучшить взаимодействие региона с городом. Не отказывается он и от совместной работы с депутатами Горсовета, Заксобрания, лидерами общественного мнения, экспертными сообществами — готов улучшать город со всеми, кто этого хочет.

Вопросов к Кудрявцеву оказалось больше, депутаты слушали его программу внимательнее, например, спросили о том, как он будет привлекать дополнительные средства в бюджет Новосибирска. По словам кандидата, самый простой способ — увеличить собственные доходы, проанализировав основные городские средства (имущество и землю). Интересовались и будущей командой мэра, точного ответа Кудрявцев не дал, но заявил, что проанализирует работу и не будет увольнять профессионалов.

Своей первоочередной задачей и быстрой победой Кудрявцев назвал организацию системы уборки Новосибирска, в том числе, он пообещал убрать город максимально эффективно к 9 мая.

После всех вопросов Кудрявцев сел на место, а Дмитрий Асанцев от партии «Единая Россия» заявил, что с кандидатом фракция уже провела встречу, Антон Тыртышный также сообщил, что с Кудрявцевым пообщались и представители «КПРФ». После слов представителей сразу стало понятно, что фракции поддерживают кандидатуру вице-губернатора.

Голосование в фойе

Для подсчета голосов выбрали пять депутатов, в счетную комиссию вошли Инна Ильиных, Дмитрий Колпаков, Кирилл Покровский, Виктор Стрельников и Сергей Бондаренко. Последнего назначили председателем комиссии. Для депутатов приготовили бюллетени с фамилиями кандидатов на должность мэра, а в коридоре установили урну и две кабинки.

Депутаты спустя пару минут вышли из большого зала мэрии, чтобы получить бюллетени, но голосование пошло не по плану: бланки и списки, где участники голосования расписывались, не принесли вовремя. Все столпились в коридоре и ждали, Дмитрий Асанцев нервно ругался по телефону, чтобы важные бумаги принесли быстрее.

Во время голосования произошла небольшая заминка: не могли найти бюллетени, оказалось, что кто-то их сам начал раздавать депутатам под роспись
Несколько минут спустя проблему решили и депутаты начали голосовать друг за другом в порядке живой очереди

Как только бюллетени доставили, депутаты друг за другом шли за специальное ограждение, расписывались, получали бланк и заходили в кабинку. Все, как и на обычных выборах, правда, проголосовали только избранные горожане и всего за 30 минут. Мэра считают избранным, если за него проголосовало большинство из присутствующих депутатов.

Игорь Украинцев, как депутат Горсовета, тоже принял участие в голосовании

Все положили бюллетени в урну, после ее унесли в специальную комнату для подсчета голосов, еще примерно через 10 минут собрали депутатов в большом зале для объявления результатов.

— В урне обнаружено 45 бюллетеней, из них действующих — 43, испорченных — 2. По результатам тайного голосования комиссия установила, что за кандидата Максима Кудрявцева подано 40 голосов, за Игоря Украинцева — 3 голоса, — сообщил председатель счетной комиссии Бондаренко.

Во время объявления результатов Кудрявцев заметно расплылся в улыбке, а Украинцев удивился, повернувшись к депутату, сидевшему рядом. Так депутаты выбрали нового главу Новосибирска почти единогласно, по залу пронеслись аплодисменты, а избранный мэр поблагодарил проголосовавших за доверие.

— Я люблю этот город и глубоко уважаю его жителей. Впереди у нас много интересной, тяжелой и совместной работы, — сказал Максим Кудрявцев.

Дмитрий Асанцев заявил, что историческая сессия завершилась, председатель пожелал Кудрявцеву успехов в работе и поздравил с избранием. Депутаты почти сразу же разошлись, но некоторые решили лично поздравить нового мэра с назначением, пожать руку и сфотографироваться.

Максим Кудрявцев сообщил, что готов взаимодействовать с представителями всех партий

О том, что Максим Кудрявцев обойдет конкурентов и, вероятно, станет новым мэром, стало известно за некоторое время до начала конкурса. Украинцева же называли системным игроком, который тесно взаимодействует с политической командой губернатора, его участие эксперты считают страховкой от деструктивного форс-мажора.

Новый мэр Новосибирска был депутатом Госдумы с 2016 года по 2021 год и топ-менеджером «Ростелекома». Два года назад в декларации тогда еще депутат указал, что за год он заработал 9 миллионов 687 тысяч рублей: Кудрявцев оказался одним из самых обеспеченных депутатов от НСО. Семья в 2021 году владела автомобилями BMW X6 xDrive35i и Mercedes Benz GL 400 4MATIC. В 2017 году Кудрявцев задекларировал доход в 52 миллиона рублей за год.

Несколько лет назад НГС писал о том, что полный тезка Кудрявцева владеет половиной особняка в ДНТ «Ельцовка», другой половиной — предположительно, его жена. Внутри дома были бильярдная, финская парная, ванна на ножках и королевская кровать, всё продавали за 68 миллионов рублей.

Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска, которого выбрали путем непрямого голосования, инаугурация состоится 26 апреля. Сами прямые выборы главы Новосибирска отменили в прошлом году. Двух претендентов выбрала специальная комиссия из восьми человек во время конкурса. Кандидаты прошли тест и представили программы.

Все, что известно о непрямых выборах мэра мы собрали в одном сюжете.

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Максим Кудрявцев Мэр Новосибирска Депутаты Выборы Голосование Горсовет Мэр Глава Игорь Украинцев
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