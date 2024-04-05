«Даже с книгой сядь — не ответишь»: как 15 человек завалили тест на конкурсе в главы Новосибирска — репортаж из коридора мэрии

Претендентов отобрали, 16 апреля путем тайного голосования депутаты Горсовета выберут за новосибирцев нового главу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Совсем скоро, уже в конце апреля, у Новосибирска появится новый мэр, его впервые выберут не все горожане, а только избранные. 4 апреля конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов из семнадцати на пост главы города. Все попытались решить тест из 30 вопросов, но пройти порог смогли только двое. Они же потом представили программу развития Новосибирска. Следующий этап — голосование депутатов Горсовета, чуть позже — инаугурация. Посмотреть, как проходит конкурс, журналистов не пустили, за закрытыми дверьми претенденты и решали тест, и представляли программу, но в коридоре смело делились своим мнением о конкурсе и других участниках. Читайте в материале НГС, как прошел отбор, о чём говорили кандидаты и что было в злополучном тесте, который смогли пройти только Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев.

Забрали телефоны, запретили выходить и не пустили СМИ

Конкурс начался утром 4 апреля, пришли все кандидаты из заявленных, никто не опоздал. Изначально заявки подал 21 человек, но за несколько дней до начала отбора четверо передумали и забрали документы, двоих из них, Романа Теленчинова (заместитель губернатора) и Максима Останина (заместитель министра промышленности), называли страхующими дублерами главного кандидата. Всех 17 конкурсантов регистрировали быстро, а после отводили в небольшую комнату — малый зал мэрии. Такое решение объяснили тем, что не все привыкли к повышенному внимаю СМИ.

Перед тем как написать тест, кандидаты не переживали — признаются, что готовились. Некоторые пытались выучить материал за короткий промежуток времени, но говорят, получилось с трудом. Все, с кем удалось поговорить журналисту НГС, уверяют, что не знали, какие именно вопросы будут в тесте.



Спустя 20 минут претендентов на пост главы города строем вывели из малого зала и перевели в большой — именно там проходило тестирование. Претенденты выглядели по-разному: одни пришли в костюмах, другие выбрали более расслабленный стиль, Александр Трушакин и вовсе взял с собой большой пакет из продуктового магазина.

Посмотрите, как кандидаты шли строем из малого зала в большой Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU

Тест, по словам председателя конкурсной комиссии, первого вице-губернатора области Юрия Петухова, разработали специалисты центра оценки компетенций, исходя из полномочий мэра города. Все вопросы сформировали на основе документов, которые касаются органов местного самоуправления, на решение задания кандидатам дали 90 минут.



— Задания сложные, всего 30 вопросов: 10 вопросов закрытого типа, где выбирается один вариант из предложенных, 15 — открытого типа, где нужно сформулировать ответ, и 5 кейсов, которые посвящены действиям кандидатов в конкретной ситуации, — рассказал Петухов.

По итогам, те кандидаты, которые наберут больше 16 баллов, будут участвовать во втором этапе, те, кто наберут меньше — покидают конкурс. Всех рассадили по кругу, через одного человека, вероятно, чтобы не подглядывали, запретили пользоваться любыми источниками информации, попросили отключить телефоны и сдать их, выходить из большого зала тоже нельзя, если нарушить правила, то кандидата дисквалифицируют. Процедура оказалась похожа на ЕГЭ — даже у тех, кто решил оставить выключенный смартфон в сумке, по итогу его забрали. Каждый экземпляр хранился в мультифоре, внутри тест и памятка о том, как необходимо отвечать на вопросы.

Как только закончился небольшой инструктаж, журналистов вывели из зала в коридор. Примерно через полтора часа кандидаты начали выходить, и тогда некоторые из них уже были взволнованы: одни просили передышку, другие делились впечатлениями о том, что тест действительно оказался трудным, многие от стресса даже не запомнили вопросы.

— Почти как ЕГЭ, — пошутил Дмитрий Лукашев, — на следующем этапе будем рассказывать свои сочинения.

Дмитрий Лукашев — советник в «Техногаз-Строй», владеет 45% долей в компании. До этого был депутатом: сначала в Верх-Тулинском сельсовете, после — в Новосибирском районе, хотел стать депутатом Госдумы и заксобрания, но не вышло Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Александр Трушакин, который был главой сельсовета, запомнил, что в одном из вопросов описали ситуацию: «Работник прошел аттестацию, а вы его понизили в должности, сотрудник с этим не согласился. Имеете ли вы право его уволить?» Кандидат считает, что нет, потому что по Трудовому кодексу можно уволить за грубые нарушения и по другим причинам, если же сотрудник не согласен с понижением — пусть идет в суд.



Был и другой вопрос, например: «В муниципальное образование поступил документ из другого муниципального образования об объединении с Новосибирском. Какие действия необходимо предпринять?» Спрашивали и о полномочиях мэра в области градостроительства, и о полномочиях органов местного самоуправления. Кандидат считает, что некоторые вопросы были специфичными.

— Расписываешь, кто и за что отвечает из органов местного самоуправления. Для меня не сложно, вот вам скажи, вы, наверное, не определите, какие органы местного самоуправления что делают, — смеется Трушакин.

4 года назад Александр Трушакин уже хотел стать мэром Новосибирска, но избирком снял его кандидатуру, потому что партия, от которой он выдвигался, приостановила деятельность Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Единственная женщина серди кандидатов, Олеся Яхонтова отметила, что задания были такими, какими и должны быть, когда выбирают человека на управляющую должность, признаётся — времени оказалось маловато, но никто не списывал, обошлось без дисквалификаций.



Олеся в заявке указала, что она временно безработная, женщине 43 года Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











А вот Георгий Егоров посчитал, что некоторые вопросы оказались своеобразными и с абсурдными ситуациями, потому что мэр не один управляет городом, у него есть команда, с которой необходимо советоваться. С ним согласились и Матвей Филатов с Олегом Хроминым. Первую часть Филатов назвал «угадайкой», где варианты ответов слабо отличаются друг от друга, разница, говорит он, в последнем слове.

— Дальше идут задания, на каждое из которых надо выделить день времени и как минимум интернет. Например, жители, местные депутаты хотят здесь построить сквер, вы хотите им отказать. На основании какого закона вы им откажете? — рассказывает Филатов. — Здесь то, чего прецедентов не было, где у нас последний сквер появился?



— Словоблудие, нет конкретики. Специально написали, чтобы запутать. Там даже с книгой и интернетом сядь, и то не ответишь, — добавляет Хромин.



Георгий Егоров — бизнесмен, занимается демонтажем сооружений. Он считает, что мэр не должен работать один, у главы должна быть профессиональная команда Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Матвей Филатов (слева) в документах указал, что он безработный, Олег Хромин (справа) работает травматологом-ортопедом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Некоторые в коридоре, пока ждали результаты, обсуждали и других претендентов, их почему-то смутило, что на пост мэра подал заявку заместитель губернатора Максим Кудрявцев, а удивились они, что документы не подал Владимир Знатков — первый заместитель губернатора. На прямых выборах он боролся за пост главы города, но Анатолий Локоть выиграл.



Примерно в 12:00 всех кандидатов снова загнали в большой зал, чтобы объявить результаты тестирования. Спустя минут 10 отпустили, лица у большинства были поникшие, другие ухмылялись, а Дмитрий Лукашев сразу крикнул, что прошли только двое. Тесты на руки никому не отдали, объявили результаты и сказали, что посмотреть замечания экспертов можно будет через неделю.

Позже вышел Юрий Петухов и заявил, что первый этап конкурса завершен. По его словам, одиннадцать кандидатов набрали менее 10 баллов, четыре человека — менее 16 баллов и только двое получили более 20 баллов. На второй этап, где претенденты представляют свою программу по развитию Новосибирска, допустили двоих — Игоря Украинцева (депутат Горсовета) и Максима Кудрявцева (заместитель губернатора). Во время тестирования заметили проблему: многие кандидаты попросту не знают, какие полномочия у мэра.

О том, что Максим Кудрявцев обойдет конкурентов и, вероятно, станет новым мэром, стало известно за некоторое время до начала конкурса. Именно он консультировался с губернатором Андреем Травниковым, заручился его поддержкой, а саму кандидатуру Кудрявцева согласовали в аппарате президента. Неизвестным оставался только второй претендент, потому что по условиям комиссия должна представить Горсовету не менее двух кандидатов. Эксперты также объясняли НГС, что отберут двух человек, а имя победителя станет известно комиссии заранее.

Украинцев против Кудрявцева

Второй этап начался почти сразу же после объявления результатов первого, кандидатам дали по 20 минут на то, чтобы они представили свою программу по развитию Новосибирска, после комиссия задает вопросы — фактически беседует с претендентом. Каждый из восьми членов комиссии выставляет оценку от 1 до 5 баллов. Кандидаты, которые набрали 2,6 балла и выше, проходят дальше.

Игорь Украинцев пошел первым, примерно 40 минут он был в большом зале, журналистов туда снова не пустили. Как только он вышел, в зал зашел Максим Кудрявцев. По словам кандидата, в своей программе он уделил большое внимание социальному блоку, дорогам, развитию общественного транспорта и предложил сформировать городу свою философию. Именно последний тезис, уверяет Украинцев, вызвал у комиссии наиболее эмоциональную реакцию.

— Комиссия внимательно изучила программу, вопросов было много — как простых, так и каверзных. Все мои тезисы основаны на том, что мы уже с коллегами сделали и делаем в Заельцовском районе. То есть положительные примеры уже реализованных как социальных, так и инфраструктурных проектов, — рассказал Украинцев.

Игорь Украинцев входит в Горсовет, он отметил, что его приятно удивили вопросы в тесте Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам претендента на пост мэра, представление программы напоминает защиту дипломной работы, будто вернулся в студенческие годы. Украинцев объяснил, что было интересно проверить свои компетенции: тест показался ему несложным, потому что он в политической сфере давно. Игорь Украинцев — индивидуальный предприниматель и депутат горсовета Новосибирска.



— В тесте был большой объём разных законодательных актов, уставов, регламентов, которые необходимо было знать для прохождения. Для меня стало приятным сюрпризом, что я прошел подобный тест, — поделился кандидат.

Максим Кудрявцев с журналистами не общался, но несколько дней назад рассказал НГС, что один из ключевых аспектов в его программе — объединение и укрепление усилий правительства региона и муниципалитета. Кандидат был депутатом Госдумы и занимал пост топ-менеджера «Ростелекома», сейчас он — заместитель Андрея Травникова.

Максима Кудрявцева эксперты называют будущим мэром Новосибирска Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Кудрявцев также представил свою программу, на это ушло примерно 40 минут. Результаты озвучил Юрий Петухов, комиссия посчитала, что Украинцев получил 2,89 балла, Кудрявцев — 4,48 балла по пятибальной шкале.

Главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, считает, что Украинцева было логично увидеть в списке финалистов: он разбирается в муниципальных вопросах, хороший оратор и опытный политик.



— В то же время Украинцев, как системный игрок, тесно взаимодействует с политической командой губернатора, и можно быть уверенным, что его участие в выборах станет страховкой от какого-либо деструктивного форс-мажора, — рассказал НГС Андрей Кузнецов.

На сессии Горсовета 16 апреля претенденты снова расскажут свою программу, посмотреть смогут все — специалисты ведут онлайн-трансляции с сессий. По регламенту 30 минут уйдет на защиту и презентацию, еще 30 минут — на вопросы депутатов, объяснил председатель горсовета Дмитрий Асанцев. После презентации депутаты путем тайного голосования выберут для Новосибирска нового мэра, а 26 апреля пройдет инаугурация.

Юрий Петухов также отметил, что среди кандидатов, не набравших необходимое количество правильных ответов в тесте, комиссия увидела тех, кто может войти в управленческий резерв города или области. Может быть, эти люди еще появятся в кабинетах власти.