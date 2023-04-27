Сами вы не можете: в Новосибирске мэра будут выбирать депутаты — смотрим, как это делают в других городах (не всегда успешно)

Вопрос о возвращении прямых выборов поднимали неоднократно, но провести референдум в Волгоградской области не дали. В 2015 году посты главы города и главы городской администрации объединили, но действовать она начала только со следующим созывом депутатов городской думы.



Первым руководителем Волгограда после внесения изменений стал известный в регионе политик Виталий Лихачёв. В 2021 году он до истечения своих полномочий получил кресло депутата Госдумы.



Пока он руководил городом, депутаты успели смягчить условия для кандидатов, которые решат претендовать на его место. Например, для отбора на первом этапе кандидатам не обязательно иметь высшее образование, знать Конституцию РФ, местное законодательство и устав города. Всё это депутаты, которые выбирают кандидата, оценивают уже на втором этапе конкурса.

