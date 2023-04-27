Сами вы не можете: в Новосибирске мэра будут выбирать депутаты — смотрим, как это делают в других городах (не всегда успешно)

26 апреля на очередной сессии Горсовета депутаты окончательно отменили прямые выборы мэра Новосибирска. Таким образом, в стране осталось пять административных центров, где градоначальника выбирает население. В ряде мегаполисов процессы отмены прямых выборов мэра проходили болезненно, попытки вернуть народное голосование успехом не увенчались, а какие-то города давно отказались от муниципальных выборов и вполне спокойно с этим живут. Журналист НГС изучила опыт других регионов по выбору мэров депутатами более чем за 10 лет и посмотрела, как и кого выбирают парламентарии в крупных городах.
Волгоград
Волгоград прошел через попытку внедрить «двуглавую» систему управления городом, в которой разделяются должности главы города и главы администрации. Прямые выборы главы Волгограда отменили в 2011 году — как писали местные СМИ, под давлением региональной и федеральной властей. Устав города предполагал, что главу Волгограда должны выбрать из состава городских депутатов, и это привело к политическому конфликту.
Вопрос о возвращении прямых выборов поднимали неоднократно, но провести референдум в Волгоградской области не дали. В 2015 году посты главы города и главы городской администрации объединили, но действовать она начала только со следующим созывом депутатов городской думы.
Первым руководителем Волгограда после внесения изменений стал известный в регионе политик Виталий Лихачёв. В 2021 году он до истечения своих полномочий получил кресло депутата Госдумы.
Пока он руководил городом, депутаты успели смягчить условия для кандидатов, которые решат претендовать на его место. Например, для отбора на первом этапе кандидатам не обязательно иметь высшее образование, знать Конституцию РФ, местное законодательство и устав города. Всё это депутаты, которые выбирают кандидата, оценивают уже на втором этапе конкурса.
В итоге в 2021 году волгоградские депутаты выбирали нового градоначальника сначала из семи, а потом из трех кандидатов. Новым главой Волгограда стал Владимир Марченко — именно он по назначению губернатора Андрея Бочарова исполнял эти обязанности после ухода Виталия Лихачёва.
Екатеринбург
В уральской столице губернатор Александр Мишарин лоббировал введение должности назначаемого по конкурсу сити-менеджера еще в 2010 году. Местные депутаты идею раскритиковали, резко против выступили и екатеринбуржцы, и после публичных слушаний должностей стало две: выигравший конкурс сити-менеджер, то есть глава администрации, и избираемый горожанами глава Екатеринбурга. Его избирали на 5 лет, и кроме города он руководил также городской думой.
В 2013 году мэром Екатеринбурга по новой системе стал Евгений Ройзман (включен Минюстом в список физлиц-иноагентов). В 2018 году он ушел в отставку, а прямые выборы отменили окончательно. Должности совместили, и теперь мэра Екатеринбурга избирают депутаты. Попытки возродить прямые выборы в городе предпринимались, но успеха не возымели.
Единственным в городе сити-менеджером был Александр Якоб — он продержался на этой должности 8 лет, пережив двух мэров. В сентябре 2018 года депутаты избрали главой города Александра Высокинского (он не снискал расположения на этой должности), а через три года его сменил бывший вице-губернатор региона Алексей Орлов — также избранный депутатами, причем за закрытыми дверьми.
Краснодар
Как и в Екатеринбурге, в Краснодаре у руля стоит бывший вице-губернатор региона — Евгений Наумов. Его на тайном голосовании выбирали депутаты, правда, голосовали не все: фракция КПРФ голосовать отказалась вообще, потому что, объяснили депутаты, выбирать мэра должны горожане. На пост мэра изначально претендовали 14 кандидатов, в финал отбора прошли пятеро.
Прямые выборы в городе в последний раз проходили в 2010 году — начало десятых для многих городов стало закатом эпохи муниципальных выборов. Проведение конкурса утвердили в 2015 году: претендентов оценивает специальная комиссия из городских депутатов и назначенных губернатором экспертов.
Первым мэром, избранным таким образом, стал Евгений Первышов и «относил» эту должность 5 лет. Сразу после его ухода в Госдуму в 2021 году депутаты предлагали вернуть прямые выборы мэра, но успеха не добились.
Андрей Алексеенко, избранный в 2021 году из 24 кандидатов, уже через месяц попал под уголовное дело. А летом 2022 года спешно оставил пост сначала ради руководящей должности в Харьковской области, затем — в Херсонской.
Омск
В Омске на новую систему избрания градоначальника перешли после ухода в отставку Вячеслава Двораковского в 2017 году. Он руководил Омском с 2012 года, и его отставку приняли большинством голосов: 19 депутатов проголосовали за, 12 — против.
После него, вероятно, претендовать на пост мэра было непросто, но выборы не состоялись: заявки подали только два кандидата, а затем сняли свои кандидатуры. Новый конкурс прошел через полгода, и на него заявилось уже 55 человек, 36 из них дошли до этапа собеседования, 2 — до финального голосования.
По его итогам город впервые возглавила женщина — региональный министр экономики Оксана Фадина. Правда, не обошлось без скандала: фракция КПРФ не хотела голосовать открыто, и ее депутаты в знак протеста покинули зал заседаний.
С поста мэра Оксана Фадина проторенной тропой ушла в Госдуму, а на нее место претендовали 33 кандидата. На итоговом заседании, где выбрали Сергея Шелеста, снова отличились коммунисты: на этот раз они отказались голосовать из-за отсутствия альтернативы — оба дошедших до финала кандидата представляли «Единую Россию».
Ярославль
Ярославль лишился прямых выборов мэра в 2014 году — с тех пор за выбор человека, который должен красить место, также отвечают депутаты. По новой схеме в городе избрали уже трех глав, хотя не без сбоев. Например, в 2018 году перед зданием муниципалитета прошел пикет с требованием вернуть прямые выборы мэра, а внутри муниципалитета — бойкот коммунистов с теми же требованиями.
Избрание градоначальника наши коллеги из Ярославля описывали как фарс, а получивший в итоге должность Владимир Волков в 2022 году вместе с ней оставил городу незавершенные проекты. После этого в городе за два месяца сменились три временно исполняющих обязанности мэра.
Прошлогодний конкурс на главу города тоже проходил как-то несерьезно — настолько, что один из добравшихся до финала кандидатов просто не пришел. Выиграл конкурс кандидат от губернатора Ярославской области Артем Молчанов.