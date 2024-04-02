Минус три: «дублёры» и бывший алкогольный магнат передумали бороться за пост мэра Новосибирска

Новый мэр у города появится уже в апреле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Три кандидата, которые подали заявки на пост мэра Новосибирска, решили не участвовать в конкурсе. Среди них два «дублёра» и бывший алкогольный магнат.



По данным официального сайта горсовета Новосибирска, Роман Теленчинов (заместитель губернатора региона), Максим Останин (заместитель министра промышленности) и Эдуард Кожемякин (председатель «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», бывший владелец алкомаркета «Крепость»), которые ранее подали документы на конкурс на пост мэра города, подали заявления об отказе в борьбе.

На официальной странице регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» говорится, что Эдуард Кожемякин стал председателем правления штаба избирательной компании в Заксобрание региона. Политик сильно занят, поэтому и отозвал свою кандидатуру.

Романа Теленчинова и Максима Останина эксперты называли страхующими дублёрами для главного кандидата - заместителя губернатора Максима Кудрявцева. По данным НГС, его поддержит губернатор региона Андрей Травников. Именно Кудрявцева согласовали в аппарате администрации президента. Конкурс на пост мэра пройдет 4 апреля.

Слева на право Роман Теленчинов, Максим Останин, Эдуард Кожемякин Источник: Павел Комаров, Nsknews.info / Максим Останин, Vk.com / Эдуард Кожемякин, Vk.com











Максим Георгиевич Кудрявцев — депутат Госдумы с 2016 года по 2021 год и бывший топ-менеджер «Ростелекома». Два года назад в декларации тогда еще депутат указал, что за год он заработал 9 миллионов 687 тысяч рублей: Кудрявцев оказался одним из самых обеспеченных депутатов от НСО. Семья в 2021 году владела автомобилями БМВ X6 xDrive35i и Mercedes Benz GL 400 4MATIC. В 2017 году Кудрявцев задекларировал доход в 52 миллиона рублей за год.

Несколько лет назад НГС писал о том, что полный тезка Кудрявцева владеет половиной особняка в ДНТ «Ельцовка», другой половиной — предположительно, его жена. Внутри дома были бильярдная, финская парная, ванна на ножках и королевская кровать, всё продавали за 68 миллионов рублей.

