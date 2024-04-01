Стало известно, кого поддержит губернатор на выборах мэра Новосибирска — «дублер» кандидата забирает документы

Максим Кудрявцев — главный кандидат на пост мэра Источник: «Единая Россия» / Александр Ощепков, NGS.RU











Стало известно, какого кандидата в мэры Новосибирска поддержит губернатор региона Андрей Травников. По данным НГС, им станет Максим Кудрявцев, заместитель губернатора Новосибирской области, депутат Госдумы с 2016 года по 2021 год и бывший топ-менеджер «Ростелекома».



Также по данным источников НГС, другой заместитель губернатора — Роман Теленчинов — забирает документы с конкурса. Роман Теленчинов и заместитель министра промышленности НСО Максим Останин были дублерами для главного кандидата.

Как я уже говорил раньше, Кудрявцев изначально рассмативался в роли основного кандидата от областной власти. Теленчинов и Останин исполняют функции дублёров. Вероятно, к финишу кампании количество кандидатов уменьшится за счёт самоотводов, чтобы избавить конкурсную комиссию от явно избыточной и бессмысленной работы.

Ранее было известно, что Максима Кудрявцева согласовали в администрации президента Российской Федерации. Конкурс на пост мэра пройдет 4 апреля.

Как считает главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, количество претендентов может еще уменьшиться.

— Как я уже говорил раньше, Кудрявцев изначально рассматривался в роли основного кандидата от областной власти. Теленчинов и Останин исполняют функции дублёров. Вероятно, к финишу кампании количество кандидатов уменьшится за счёт самоотводов, чтобы избавить конкурсную комиссию от явно избыточной и бессмысленной работы, — считает Андрей Кузнецов.