НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 757мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,37
EUR 99,53
Реклама

СРОЧНО

Кого поддержит губернатор на выборах мэра

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Антирейтинг автобусов
Как найти работу в ИТ-компании
WB вытесняет пивнухи
Кандидаты в шорт-лист премии
Квартал бараков с Бродвеем
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Политика Кто станет мэром Новосибирска эксклюзив Стало известно, кого поддержит губернатор на выборах мэра Новосибирска — «дублер» кандидата забирает документы

Стало известно, кого поддержит губернатор на выборах мэра Новосибирска — «дублер» кандидата забирает документы

В кандидатах на пост мэра было два заместителя губернатора

5 917
94 комментария
Максим Кудрявцев — главный кандидат на пост мэра

Стало известно, какого кандидата в мэры Новосибирска поддержит губернатор региона Андрей Травников. По данным НГС, им станет Максим Кудрявцев, заместитель губернатора Новосибирской области, депутат Госдумы с 2016 года по 2021 год и бывший топ-менеджер «Ростелекома».

Также по данным источников НГС, другой заместитель губернатора — Роман Теленчинов — забирает документы с конкурса. Роман Теленчинов и заместитель министра промышленности НСО Максим Останин были дублерами для главного кандидата.

Как я уже говорил раньше, Кудрявцев изначально рассмативался в роли основного кандидата от областной власти. Теленчинов и Останин исполняют функции дублёров. Вероятно, к финишу кампании количество кандидатов уменьшится за счёт самоотводов, чтобы избавить конкурсную комиссию от явно избыточной и бессмысленной работы.

Ранее было известно, что Максима Кудрявцева согласовали в администрации президента Российской Федерации. Конкурс на пост мэра пройдет 4 апреля.

Как считает главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, количество претендентов может еще уменьшиться.

— Как я уже говорил раньше, Кудрявцев изначально рассматривался в роли основного кандидата от областной власти. Теленчинов и Останин исполняют функции дублёров. Вероятно, к финишу кампании количество кандидатов уменьшится за счёт самоотводов, чтобы избавить конкурсную комиссию от явно избыточной и бессмысленной работы, — считает Андрей Кузнецов.

Когда Кудрявцев занимал пост в Госдуме, он был одним из борцов с анонимайзерами (сервисами, позволяющими получить доступ к заблокированным в России интернет-ресурсам). Также экс-депутат разработал закон о защите авторских прав в интернете и участвовал в создании закона, обязывающего крупные иностранные IT-компании открыть филиал в России. Кроме того, депутат причастен к обязательству СМИ-иноагентов каждое сообщение начинать с указания о том, что его создал и (или) распространил именно иноагент.

Два года назад в декларации тогда еще депутат Госдумы указал, что за год он заработал 9 миллионов 687 тысяч рублей. Кудрявцев оказался одним из самых обеспеченных депутатов от НСО. Его жена в тот год заработала 3 миллиона 882 тысячи рублей. Семья в 2021 году владела автомобилями BMW X6 xDrive35i и Mercedes Benz GL 400 4MATIC. В 2017 году Кудрявцев задекларировал доход в 52 миллиона рублей за год.

Несколько лет назад НГС писал о том, что полный тезка Кудрявцева владеет половиной особняка в ДНТ «Ельцовка», другой половиной — предположительно, его жена. Внутри дома были бильярдная, финская парная, ванна на ножках и королевская кровать, всё продавали за 68 миллионов рублей.
ПО ТЕМЕ
Губернатор Новосибирская область Мэр Конкурс
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

Swetlana,  47

Ирина,  36

Mэри,  54

Margo,  30

Эдуард,  56

Весна,  46

Начать знакомиться
Объявления

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление