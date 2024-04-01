Стало известно, кого поддержит губернатор на выборах мэра Новосибирска — «дублер» кандидата забирает документы

Стало известно, какого кандидата в мэры Новосибирска поддержит губернатор региона Андрей Травников. По данным НГС, им станет Максим Кудрявцев, заместитель губернатора Новосибирской области, депутат Госдумы с 2016 года по 2021 год и бывший топ-менеджер «Ростелекома».
Также по данным источников НГС, другой заместитель губернатора — Роман Теленчинов — забирает документы с конкурса. Роман Теленчинов и заместитель министра промышленности НСО Максим Останин были дублерами для главного кандидата.
Как я уже говорил раньше, Кудрявцев изначально рассмативался в роли основного кандидата от областной власти. Теленчинов и Останин исполняют функции дублёров. Вероятно, к финишу кампании количество кандидатов уменьшится за счёт самоотводов, чтобы избавить конкурсную комиссию от явно избыточной и бессмысленной работы.
Ранее было известно, что Максима Кудрявцева согласовали в администрации президента Российской Федерации. Конкурс на пост мэра пройдет 4 апреля.
Как считает главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, количество претендентов может еще уменьшиться.
— Как я уже говорил раньше, Кудрявцев изначально рассматривался в роли основного кандидата от областной власти. Теленчинов и Останин исполняют функции дублёров. Вероятно, к финишу кампании количество кандидатов уменьшится за счёт самоотводов, чтобы избавить конкурсную комиссию от явно избыточной и бессмысленной работы, — считает Андрей Кузнецов.
Два года назад в декларации тогда еще депутат Госдумы указал, что за год он заработал 9 миллионов 687 тысяч рублей. Кудрявцев оказался одним из самых обеспеченных депутатов от НСО. Его жена в тот год заработала 3 миллиона 882 тысячи рублей. Семья в 2021 году владела автомобилями BMW X6 xDrive35i и Mercedes Benz GL 400 4MATIC. В 2017 году Кудрявцев задекларировал доход в 52 миллиона рублей за год.
Несколько лет назад НГС писал о том, что полный тезка Кудрявцева владеет половиной особняка в ДНТ «Ельцовка», другой половиной — предположительно, его жена. Внутри дома были бильярдная, финская парная, ванна на ножках и королевская кровать, всё продавали за 68 миллионов рублей.