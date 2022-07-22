В Новосибирске продают роскошный дом выходного дня за 68 млн — он может принадлежать замгубернатора

В Новосибирске выставили на продажу загородную резиденцию на Дачном шоссе. За особняк в ДНТ «Ельцовка» с гостевым домиком-баней просят 68 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1, по наблюдениям корреспондента НГС, около трех недель назад и по-прежнему актуально.



Как выглядит резиденция изнутри

— Дом в отличном состоянии, в нем практически никто не жил. Использовали как дом выходного дня. <…> Во внутренней отделке дома использованы материалы высокого качества, интерьер выполнен в стиле современной классики. Описание участка: большой облагороженный лесной участок 15 соток со взрослыми деревьями, прогулочными дорожками, ландшафтным дизайном, насаждениями и освещением, — сообщается в описании объекта.