В Новосибирске продают роскошный дом выходного дня за 68 млн — он может принадлежать замгубернатора
Внутри есть бильярдная, финская парная, ванна на ножках и королевская кровать
В Новосибирске выставили на продажу загородную резиденцию на Дачном шоссе. За особняк в ДНТ «Ельцовка» с гостевым домиком-баней просят 68 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1, по наблюдениям корреспондента НГС, около трех недель назад и по-прежнему актуально.
Как выглядит резиденция изнутри
— Дом в отличном состоянии, в нем практически никто не жил. Использовали как дом выходного дня. <…> Во внутренней отделке дома использованы материалы высокого качества, интерьер выполнен в стиле современной классики. Описание участка: большой облагороженный лесной участок 15 соток со взрослыми деревьями, прогулочными дорожками, ландшафтным дизайном, насаждениями и освещением, — сообщается в описании объекта.
Всего в особняке два этажа, а также цоколь. В цоколе располагаются кабинет, прачечная, погреб, гараж на три автомобиля и помещение, которое предлагают использовать под тренажерный зал. На первом этаже есть кухня-столовая, гостиная и гардеробная, а на втором этаже — спальня и детская комната. На мансарде размещается еще одна спальня — для гостей, а также большой бильярдный зал.
На участке рядом с основным домом расположен гостевой дом-баня с кухней-гостиной, спальней, финской парной, сауной и верандой с камином.
Кому принадлежит дом выходного дня
В первоначальных версиях объявления о продаже резиденции был указан ее точный адрес. Согласно данным ЕГРН, половина участка и дома по этому адресу принадлежат в равных долях Кудрявцеву Максиму Георгиевичу. Имя, фамилия и отчество последнего полностью совпадает с именем экс-депутата Госдумы, члена партии «Единая Россия» и нынешнего заместителя губернатора Новосибирской области — руководителя представительства Новосибирской области в Москве.
Вторая половина участка и дома принадлежит, предположительно, жене депутата. Поскольку ее имя и сведения о профессии совпадают с тем, что указано на сайте «Единой России».
До того как заняться политикой, Максим Кудрявцев возглавлял филиалы «Сибирьтелекома», а в 2015 году стал вице-президентом «Ростелекома». К этому моменту он уже был награжден памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области» и удостоен благодарности президента России Владимира Путина.
Участок площадью 15 соток и объект незавершенного строительства появляется в его декларации (как депутата Заксобрания НСО), начиная с 2015 года. В 2017 году в декларации (уже как депутата Госдумы) появляется запись о загородном доме в совместной собственности.
Корреспондент НГС обратился за комментарием к Максиму Кудрявцеву в постоянное представительство Новосибирской области в Москве, однако секретарь учреждения сообщила, что комментариев он давать не будет.
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