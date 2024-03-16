Один подрался с прокурором, другой владел алкомаркетами: что известно о кандидатах в мэры Новосибирска

В апреле у Новосибирска появится новый мэр, 15 марта завершился прием документов от желающих занять пост. Год назад прямые выборы отменили, а зимой Анатолий Локоть ушел в отставку. Теперь главу выберут избранные горожане: претендентов отберет специальная комиссия из 8 человек. Они должны представить горсовету не менее двух кандидатов, из которых депутаты выберут нового главу. На конкурс подали 21 заявку (большую часть в последний день приема). Среди кандидатов есть госслужащие, предприниматели, врач, депутат и даже участник специальной военной операции. НГС собрал всё, что известно о претендентах: карточки расположены в той очередности, в которой фамилии указаны на сайте горсовета. Читайте в материале Елизаветы Горячевой о кандидатах, именно из них выберут того, кто возглавит город. Кстати, почти все желающие возглавить третий по величине город страны местные.
- Александр Трушакин, политик
- Дмитрий Тайлаков, бизнесмен
- Игорь Украинцев, политик
- Олег Хромин, врач
- Роман Филитович, бизнесмен
- Эдуард Кожемякин, политик и бизнесмен
- Олеся Яхонтова, безработная
- Игорь Данилов, юрист
- Александр Каракоцкий, речник
- Сергей Лубнин, директор
- Дмитрий Лукашев, политик и бизнесмен
- Максим Картуков, бизнесмен
- Максим Кудрявцев, политик
- Вячеслав Ачигечев, бизнесмен
- Семен Илюшин, менеджер
- Максим Останин, политик
- Георгий Егоров, бизнесмен
- Евгений Гаврилов, бизнесмен
- Роман Теленчинов, политик
- Матвей Филатов, безработный
- Виктор Зверев, эксперт
Александр Трушакин, политик
Александр Геннадьевич Трушакин первым подал заявку, как только начался прием документов. На сайте горсовета указано, что он военнослужащий, участник специальной военной операции.
Трушакину 63 года, он родился в городе Белогорске Амурской области, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. В прошлом был главой Гусельниковского сельсовета, а затем сельским депутатом. В 2019 году возглавлял региональную общественную организацию «Союз ветеранов». До конца 2021 года числился среди учредителей профсоюза Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий в Академгородке.
Кандидат ранее выдвигался и на другие выборные должности. Например, баллотировался в Госдуму от партии «Яблоко» в середине 2010-х годов — в «Искитимской газете» выходила его автобиография, в которой Трушакин сообщал, что он «подполковник, воевал, был в Чернобыле». В 2019 году хотел стать мэром Новосибирска, но избирком снял его кандидатуру, потому что «Партия Великое Отечество» приостановила деятельность, именно от нее выдвигался Трушакин.
Благодаря тому, что Александр Геннадьевич уже хотел стать мэром, известно, что у него была судимость по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья. Произошло это в тот момент, когда Трушакин был главой сельсовета, сообщало издание «Курьер.Среда.Бердск»: в 2013 году Александр подрался с помощником прокурора, который пришел к нему в кабинет с плановой проверкой. За это кандидат в мэры получил 3 года лишения свободы условно, судимость сняли в 2017 году.
Дмитрий Тайлаков, бизнесмен
Дмитрий Владимирович Тайлаков на сайте горсовета указан как индивидуальный предприниматель. Свое ИП, по данным сервиса «Контур.Фокус», кандидат зарегистрировал в 2023 году в селе Ярково, вид деятельности — осуществление торговли через автоматы. Ранее, в 2015 году, Тайлаков владел ООО «Дина», компания занималась техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, но в 2016 году закрылась.
Игорь Украинцев, политик
Игорь Сергеевич Украинцев — 38-летний индивидуальный предприниматель и депутат горсовета Новосибирска. Ему 38 лет, окончил экономический лицей № 95, затем — инженерно-экологический факультет в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Во время учебы работал по специальности, создал и возглавил районную молодежную волонтерскую организацию.
После университета переехал в Кемерово, где работал руководителем по связям с общественностью в Кузбасском консультационном центре. Занимался общественной деятельностью, например защищал интересы людей в судах. Тогда решил получить второе высшее образование в РАНХИГСе по специальности «государственное и муниципальное управление».
В 2013 году Украинцев стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса, занимался социальными проектами. Спустя 4 года по семейным обстоятельствам вернулся в Новосибирск, по приглашению руководства ГК «Стрижи» возглавлял общественный клуб по развитию микрорайона. В 2018 году создал волонтерский отряд «Зеленая дружина», чтобы бороться за чистоту в городе. Через год возглавил Новосибирское отделение Российской экологической партии «Зеленые», а еще через год стал депутатом горсовета.
Кандидат женат, у него есть дочка, также у Игоря Сергеевича открыто ИП с 2022 года.
Олег Хромин, врач
Олег Дмитриевич Хромин работает травматологом-ортопедом в городской клинической поликлинике № 20. Согласно сайту «Докту», стаж Хромина 39 лет, он врач высшей категории. В 1985 году окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию, после два раза повышал квалификацию. О специалисте оставляют как положительные, так и отрицательные отзывы: одни хвалят Олега Хромина за верно поставленный диагноз, другие жалуются на хамство.
Если верить социальным сетям Хромина, у него есть сын, сейчас ему, вероятно, уже 21 год. Самому доктору 62 года, в 2014 году он уже был в списках кандидатов на должность главы Новосибирска.
Роман Филитович, бизнесмен
Роман Бахрузович Филитович — индивидуальный предприниматель. По данным сервиса «Контур.Фокус», у него есть одно ИП, которое зарегистрировано в конце прошлого года в Краснообске, среди видов деятельности указано, что Роман занимается дополнительным образованием детей и взрослых.
В социальных сетях кандидата указано, что ему 33 года, женат. Роман — основатель онлайн-школы бизнеса Filitovich Consulting, которая тренирует руководителей в области управления персоналом. Курсы стоят от 10 до 15 тысяч рублей, есть программы для женщин-руководителей под названием «Бизнесвумен» и для тех, кто хочет развиваться в сетевом бизнесе.
Кандидат окончил гимназию № 10 Новосибирска, риддерский аграрно-технический колледж в Казахстане по автомобильному хозяйству и механико-технологий факультет ТГАСУ по специальности «автомобили и тракторы».
Эдуард Кожемякин, политик и бизнесмен
Эдуард Анатольевич Кожемякин выдвинул свою кандидатуру шестым. На сайте горсовета указан как помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области.
57-летний Кожемякин — председатель регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Ранее он уже занимался политикой, был депутатом горсовета с 2005 до 2015 года. В 2005 году был председателем комиссии по городскому хозяйству, но его отстранили от должности, потому что политики посчитали, что комиссия под руководством Кожемякина рассматривает слишком много вопросов, а сам председатель занимается саморекламой. Изначально Кожемякин состоял в партии «Единая Россия», но вышел в 2014 году.
После небольшого перерыва Кожемякин решил стать депутатом заксобрания от «Партии пенсионеров», он заявил свою кандидатуру на довыборы в Коченевском и части Чулымского района, но проиграл.
Эдуард не только активный политический деятель, но и предприниматель. В 2009 году его называли менеджером бывшего чемпиона по боксу Дениса Инкина и автором концепции зала бокса для офисных работников в фитнес-центре «Ремикс».
С начала 90-х он торговал алкоголем и продуктами, открыв две сети «Крепость» и «Копилка». В «Крепости», впрочем, продавался только алкоголь, там почти ничего не было, кроме водки и пива. Небольшие магазины бизнесмена с алкоголем и закуской расползлись по всему городу. В начале 2000-х «Копилку» переименовали в «Квартал», и ко второй половине десятилетия сеть насчитывала уже по 200 торговых точек. Закончилось всё в 2008 году: обе сети магазинов продали компании «Новые торговые системы». Какое-то время Эдуард со своей супругой Людмилой пытались расшириться на московском рынке, где начали открывать магазины небольшой площади, но этот проект сошел на нет.
Сейчас кандидат в мэры числится только директором и учредителем ООО «Агро-Логистика», которое образовано в 2013 году. На конец 2023 года компания принесла Кожемякину убыток в 905 тысяч рублей.
Олеся Яхонтова, безработная
Олеся Викторовна Яхонтова — единственная женщина кандидат, ей 43 года, на сайте горсовета указано, что женщина временно безработная. Согласно сервису «Контур.Фокус», до 2018 года у нее было открыто ИП, до 2016 года Олеся числилась среди учредителей компании «Идеальное решение», которая занимается строительством жилых и нежилых помещений.
Игорь Данилов, юрист
Игорь Михайлович Данилов на сайте горсовета указан как директор ООО «Правозащита», компания образована в 2003 году. На конец 2023 года, по данным сервиса «Контур.Фокус», выручка организации составила 3,7 миллиона рублей, чистый убыток — 34 тысячи рублей. Компания кандидата занимается деятельностью в области права.
В сервисе Flamp есть один отзыв на «Правозащиту», в нем хвалят Игоря Данилова и благодарят за то, что он взялся за сложное дело в сфере защиты прав потребителей. Автор отзыва написала, что кандидат в мэры выиграл дело, иск удовлетворили в полном объеме.
Александр Каракоцкий, речник
Александр Викторович Каракоцкий стал девятым кандидатом, он директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири с 2015 года, занимается защитой интересов судовладельцев. Несколько лет назад, по данным сервиса «Контур.Фокус», числился директором АО «Терра-Инвест», которая занимается поставками речного песка.
Каракоцкому 34 года, он периодически появляется в СМИ и рассказывает о развитии речного транспорта в регионе. На сайте ассоциации судовладельцев появилась новость о том, что Александр подал документы на пост мэра в Международный день защиты рек.
Сергей Лубнин, директор
Сергей Юрьевич Лубнин — директор банка «Уралсиб» по организации и развитию продаж в сети, ему 32 года. Большей информации о Сергее в открытых источниках нет.
Дмитрий Лукашев, политик и бизнесмен
Дмитрий Александрович Лукашев — индивидуальный предприниматель, советник «Техногаз-Строй», владеет 45% долей в компании, на конец 2022 года чистая прибыль составила 16,2 миллиона рублей.
Согласно официальному сайту, группа компаний занимается строительством и проектированием систем газораспределения и газопотребления, также организация поставляет коммунальные ресурсы в области теплоснабжения. Среди реализованных проектов группы — газификация ЖБИ-12, тепличных комбинатов, объектов мясокомбината «Кудряшовский» в Новосибирске и другие. Кроме того, компания газифицировала Барышевский, Кудряшовский, Криводановский и другие сельсоветы в регионе.
Кандидату 57 лет, он родился в Якутске, учился в школе в Новосибирске, окончил Сибирский государственный университет транспорта по специальности «инженер-экономист». В ГК «Техногаз» начал работать с 2000 года. С 1996 года по 2015 год был депутатом, сначала в Верх-Тулинском сельсовете, после — депутатом Новосибирского района. Спустя год хотел стать депутатом Госдумы, позже — заксобрания, но не вышло, в 2020 году Дмитрия Лукашева избрали членом политсовета регионального отделения партии «Родина».
Дмитрий Лукашев женат, у него есть сын и дочь.
Максим Картуков, бизнесмен
Максим Сергеевич Картуков — 36-летний генеральный директор ООО УК «Жилкомсервис». Родился в Кузбассе, в 2010 году окончил Томский политехнический институт по специальности «прикладная информатика в экономике». С 2021 года — генеральный директор управляющей компании «Жилкомсервис» в городе Юрга Кемеровской области.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Картуков владеет 20% УК «Жилкомсервис», остальные 80% принадлежат Алексею Меркушеву. На конец 2022 года выручка организации составила 1,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 30 тысяч рублей. Картуков был учредителем ООО «Вектор-М», которое занималось строительством, и числился директором МУП «УК Город» в Юрге до 2009 года.
Максим Кудрявцев, политик
Максим Георгиевич Кудрявцев — заместитель губернатора Новосибирской области, депутат Госдумы с 2016 года по 2021 год и бывший топ-менеджер «Ростелекома». Его называют возможным кандидатом от губернатора региона Андрея Травникова. Претендент на пост мэра окончил НГТУ по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также НГУЭУ.
Когда Кудрявцев занимал пост в Госдуме, то был одним из борцов с анонимайзерами (сервисами, позволяющими получить доступ к заблокированным в России интернет-ресурсам). Также экс-депутат разработал закон о защите авторских прав в интернете и участвовал в создании закона, обязывающего крупные иностранные IT-компании открыть филиал в России, зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с россиянами. Этот закон был подписан и опубликован совсем недавно — в июле 2021 года.
Кроме того, депутат причастен к обязательству СМИ-иноагентов каждое сообщение начинать с указания о том, что его создал и (или) распространил именно иноагент.
Два года назад в декларации тогда еще депутат Госдумы указал, что за год он заработал 9 миллионов 687 тысяч рублей: Кудрявцев оказался одним из самых обеспеченных депутатов от НСО. Его жена в тот год заработала 3 миллиона 882 тысячи рублей. Семья в 2021 году владела автомобилями БМВ X6 xDrive35i и Mercedes Benz GL 400 4MATIC. В 2017 году Кудрявцев задекларировал доход в 52 миллиона рублей за год.
Несколько лет назад НГС писал о том, что полный тезка Кудрявцева владеет половиной особняка в ДНТ «Ельцовка», другой половиной — предположительно, его жена. Внутри дома были бильярдная, финская парная, ванна на ножках и королевская кровать, всё продавали за 68 миллионов рублей.
Вячеслав Ачигечев, бизнесмен
Вячеслав Владимирович Ачигечев указан как директор и учредитель ООО «Сибирский Стиль», образованного в 2020 году, на конец прошлого год компания принесла убыток в 9 тысяч рублей при выручке 5,3 миллиона рублей. В сервисе «Контур.Фокус» у фирмы отмечена ссылка, которая ведет на сайт по продаже профнастила. В описании указано, что фирма работает на рынке с 2012 года, завод занимается производством некондиционных материалов (теми, которые не прошли проверку на заводе).
Сам Ачигечев окончил ТГУ по специальности «юрист». Как рассказала НГС помощник кандидата, Вячеслав служил в спецназе ГРУ, он музыкант под псевдонимом AKTRU. Среди нововведений в мэрии в случае избрания он намерен создать новый департамент семьи.
Семен Илюшин, менеджер
Семен Николаевич Илюшин. На сайте горсовета сообщается, что кандидат — менеджер по продажам производственной компании «Ганс Партс». В «Контур.Фокусе» полный тезка Илюшина числится председателем СНТ «Мечта» в Толмачевском сельсовете и председателем овощехранилища «Высота».
Кандидат также был ликвидатором крупной компании «Шиносибирск» с выручкой на конец 2020 года в 264,2 миллиона рублей.
Максим Останин, политик
Максим Константинович Останин — заместитель министра промышленности Андрея Гончарова, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Также наравне с Кудрявцевым один из людей от команды губернатора Андрея Травникова.
Кандидату 35 лет, он увлекается хоккеем, состоит в команде «Хоккей Новосибирска» как нападающий. Останин окончил СибАГС, сообщают «Новосибирские новости», с 2008 года неоднократно избирался и работал в должности молодежного мэра Новосибирска. Затем возглавлял отдел инноваций в управлении по делам молодежи региона. До августа 2013 года руководил агентством поддержки молодежных инициатив, некоторое время даже занимал пост в Росмолодежи. В 2014 году был помощником депутата. Затем продолжил карьеру в мэрии Новосибирска. В 2017 году стал начальником городского управления предпринимательства и инвестиционной политики.
Останин женат, у него есть ребенок.
Георгий Егоров, бизнесмен
Георгий Георгиевич Егоров — директор и учредитель ООО «Эверест», фирма занимается сносом сооружений. Сейчас компания работает с организациями в нефтегазовом и нефтехимическом секторе.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2017 году, на конец 2022 года выручка фирмы составила 217,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 810 тысяч рублей.
Кандидат окончил СГУПС, ему 36 лет.
Евгений Гаврилов, бизнесмен
Евгений Викторович Гаврилов — генеральный директор ООО «Ельцовский парк» с выручкой на конец 2022 года в 1,1 миллиарда рублей и прибылью в 76,7 миллиона рублей, зампредседателя общественного экспертного совета по градостроительству при мэре, гендиректор ГК «Химметалл».
Гаврилову 48 лет, по данным сервиса «Контур.Фокус», он числится как учредитель более 20 компаний, «Ельцовский парк» входит в ГК «Химметал», группа построила жилые комплексы «Ельцовский парк», «Никольский парк», совместно с ГК «Новый мир» возвела комплексы «История», «Дом на Немировича», «Зенит», «Беринг», «Нобель» и другие. Компания «Химметал» возле своих новостроек в пойме реки Ельцовка-1 благоустроила начало парка для всех жителей города, в будущем зеленая зона пройдет вдоль реки.
«Никольский парк», который тоже входит в группу, и в равных долях принадлежит Евгению Гаврилову и Александру Веретенину, построит входную группу в Сквер героев Донбасса со стороны улицы Добролюбова, рядом со своим жилым комплексом.
Роман Теленчинов, политик
Роман Александрович Теленчинов — заместитель губернатора Новосибирской области. Третий кандидат от команды губернатора области. Ранее работал в управлении строительства мэрии Новосибирска. В правительстве он отвечает за реализацию крупных инфраструктурных объектов.
Кандидату 47 лет, он окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, в 2002 году — НГУЭУ.
Матвей Филатов, безработный
Матвей Николаевич Филатов, на сайте горсовета указан как безработный. Полный тезка кандидата из Новосибирской области, по данным сервиса «Контур.Фокус», был учредителем двух компаний: АНО «НСО коллегия футбольных арбитров» прекратило деятельность в 2012 году, ООО «Сибликвид» закрылось в 2006-м.
Виктор Зверев, эксперт
Виктор Николаевич Зверев — эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска. По данным сервиса «Контур. Фокус», в 2019 году у Зверева появилось крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) в селе Болтово Сузунского района. До 2019 года существовало КФХ «Лорд» также в селе Болтово, где кандидат был главой, выручка на конец 2018 года составила 1,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 197 тысяч рублей.