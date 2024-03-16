Один подрался с прокурором, другой владел алкомаркетами: что известно о кандидатах в мэры Новосибирска

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Кожемякин владел популярной сетью по продаже алкоголя Источник: Эдуард Кожемякин / Vk.com

Эдуард Анатольевич Кожемякин выдвинул свою кандидатуру шестым. На сайте горсовета указан как помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области.

57-летний Кожемякин — председатель регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Ранее он уже занимался политикой, был депутатом горсовета с 2005 до 2015 года. В 2005 году был председателем комиссии по городскому хозяйству, но его отстранили от должности, потому что политики посчитали, что комиссия под руководством Кожемякина рассматривает слишком много вопросов, а сам председатель занимается саморекламой. Изначально Кожемякин состоял в партии «Единая Россия», но вышел в 2014 году.

После небольшого перерыва Кожемякин решил стать депутатом заксобрания от «Партии пенсионеров», он заявил свою кандидатуру на довыборы в Коченевском и части Чулымского района, но проиграл.

Эдуард не только активный политический деятель, но и предприниматель. В 2009 году его называли менеджером бывшего чемпиона по боксу Дениса Инкина и автором концепции зала бокса для офисных работников в фитнес-центре «Ремикс».

С начала 90-х он торговал алкоголем и продуктами, открыв две сети «Крепость» и «Копилка». В «Крепости», впрочем, продавался только алкоголь, там почти ничего не было, кроме водки и пива. Небольшие магазины бизнесмена с алкоголем и закуской расползлись по всему городу. В начале 2000-х «Копилку» переименовали в «Квартал», и ко второй половине десятилетия сеть насчитывала уже по 200 торговых точек. Закончилось всё в 2008 году: обе сети магазинов продали компании «Новые торговые системы». Какое-то время Эдуард со своей супругой Людмилой пытались расшириться на московском рынке, где начали открывать магазины небольшой площади, но этот проект сошел на нет.