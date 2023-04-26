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В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Решение приняли депутаты горсовета

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Большинство депутатов проголосовали за отмену прямых выборов мэра

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В Новосибирске 26 апреля внесли изменения в устав города, которые отменяют прямые выборы мэра. Решение приняли на сессии совета депутатов.

После публичных слушаний, которые прошли 11 апреля, поступило несколько предложений об изменении проекта решения. Их отклонила комиссия.

— Информирую, что в установленный срок поступило два предложения от жителей города, два обращения от организаций КПРФ и «Яблоко», одно от общественной организации «Тихий центр». На адрес электронной почты поступило 13 сообщений от граждан, содержавших выражение мнений, без конкретных предложений по изменению проекта решений. В ходе публичных слушаний эксперты оценили предложения по проекту решения. Учитывая, что на все предложения экспертами была дана отрицательная оценка, проект решения внесен комиссией на рассмотрение в том виде, в котором он был внесен в совет. Проект решения рассмотрен и рекомендован к принятию в двух чтениях, — сообщил депутат Игорь Атякшев.

За внесение изменений проголосовали 38 депутатов, против — 5.

На этой неделе инициативная группа из 20 новосибирцев подала в Новосибирскую областную избирательную комиссию ходатайство о проведении референдума. Активисты хотят, чтобы горожане на референдуме решили, хотят ли они участвовать в выборах мэра Новосибирска и Кольцова, рассказывал депутат горсовета Антон Картавин. В случае положительного решения для проведения референдума потребуется собрать еще 21 тысячу подписей в его поддержку, только тогда он будет назначен и проведен.

Вопрос об отмене прямых выборов мэра Новосибирска подняли в декабре прошлого года. В феврале проект поддержали депутаты Заксобрания.

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