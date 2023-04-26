В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

— Информирую, что в установленный срок поступило два предложения от жителей города, два обращения от организаций КПРФ и «Яблоко», одно от общественной организации «Тихий центр». На адрес электронной почты поступило 13 сообщений от граждан, содержавших выражение мнений, без конкретных предложений по изменению проекта решений. В ходе публичных слушаний эксперты оценили предложения по проекту решения. Учитывая, что на все предложения экспертами была дана отрицательная оценка, проект решения внесен комиссией на рассмотрение в том виде, в котором он был внесен в совет. Проект решения рассмотрен и рекомендован к принятию в двух чтениях, — сообщил депутат Игорь Атякшев.

