В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

В Новосибирске 26 апреля внесли изменения в устав города, которые отменяют прямые выборы мэра. Решение приняли на сессии совета депутатов.
После публичных слушаний, которые прошли
— Информирую, что в установленный срок поступило два предложения от жителей города, два обращения от организаций КПРФ и «Яблоко», одно от общественной организации «Тихий центр». На адрес электронной почты поступило 13 сообщений от граждан, содержавших выражение мнений, без конкретных предложений по изменению проекта решений. В ходе публичных слушаний эксперты оценили предложения по проекту решения. Учитывая, что на все предложения экспертами была дана отрицательная оценка, проект решения внесен комиссией на рассмотрение в том виде, в котором он был внесен в совет. Проект решения рассмотрен и рекомендован к принятию в двух чтениях, — сообщил депутат Игорь Атякшев.
За внесение изменений проголосовали 38 депутатов, против — 5.
На этой неделе инициативная группа из 20 новосибирцев подала в Новосибирскую областную избирательную комиссию ходатайство о проведении референдума. Активисты хотят, чтобы горожане на референдуме решили, хотят ли они участвовать в выборах мэра Новосибирска и Кольцова, рассказывал депутат горсовета Антон Картавин. В случае положительного решения для проведения референдума потребуется собрать еще
Вопрос об отмене прямых выборов мэра Новосибирска подняли в декабре прошлого года. В феврале проект поддержали депутаты Заксобрания.