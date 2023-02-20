Законопроект «очень простой»: областные депутаты поддержали отмену выборов мэра Новосибирска

В 1-м чтении законопроект поддержали 50 депутатов, против проголосовали 13, 1 человек воздержался, еще 1 не участвовал в голосовании. Во 2-м чтении за проголосовали 49 депутатов, против — 12, 1 воздержался, и ещё 3 не голосовали.