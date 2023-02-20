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Законопроект «очень простой»: областные депутаты поддержали отмену выборов мэра Новосибирска

Решение об отмене выборов мэра распространяется и на главу рабочего поселка Кольцово

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За проголосовали 50 депутатов, против — 13

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Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали законопроект об отмене выборов мэра в Новосибирске и Кольцово.

Согласно проекту закона, в Новосибирске и Кольцово городских глав будут назначать из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.

Законопроект вызвал критику депутатов. В частности, депутаты-коммунисты Александр Козлов и Вадим Агеенко отметили, что с принятием закона спешат, ведь следующие выборы пройдут только в 2024 году. Александр Козлов в начале сессии предложил снять вопрос с рассмотрения, но предложение не поддержали.

— Чем вызвана спешка рассмотрения законопроекта на сессии и принятие его в двух чтениях? — спросил Александр Козлов.

Председатель комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев на это ответил, что законопроект решили принять в двух чтениях, так как он «очень простой».

— Разнос между 1-м и 2-м чтениями делается в случае, если возможно внесение каких-то дополнительных поправок. Данный законопроект очень простой и вносить поправки без изменения общей концепции невозможно. Поэтому нет необходимости разносить по двум чтениям, — сказал Игорь Умербаев.

Против законопроекта также высказалась представитель «Новых людей» в Заксобрании Дарья Карасева, коммунисты Владимир Карпов и Яков Новоселов и независимый депутат Вячеслав Илюхин. Депутатов возмутило, в частности, что согласно новому закону главу города будут назначать из числа кандидатов, предложенных комиссией, а не из числа депутатов, которых выбрали горожане.

За отмену прямых выборов мэров выступили представители «Единой России» и ЛДПР. Также законопроект поддержал губернатор Андрей Травников, который высказался на сессии.

В 1-м чтении законопроект поддержали 50 депутатов, против проголосовали 13, 1 человек воздержался, еще 1 не участвовал в голосовании. Во 2-м чтении за проголосовали 49 депутатов, против — 12, 1 воздержался, и ещё 3 не голосовали.

Ранее отмену выборов мэра поддержал профильный комитет Заксобрания. Обсуждение отмены выборов мэра в Заксобрании инициировала Общественная палата Новосибирской области. На своем заседании 26 января орган поддержал отмену прямых выборов. НГС побывал на заседании палаты — здесь можно почитать, как оно прошло. Против отмены выборов высказывались новосибирские политики.

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