Законопроект «очень простой»: областные депутаты поддержали отмену выборов мэра Новосибирска

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали законопроект об отмене выборов мэра в Новосибирске и Кольцово.
Согласно проекту закона, в Новосибирске и Кольцово городских глав будут назначать из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.
Законопроект вызвал критику депутатов. В частности, депутаты-коммунисты Александр Козлов и Вадим Агеенко отметили, что с принятием закона спешат, ведь следующие выборы пройдут только в
— Чем вызвана спешка рассмотрения законопроекта на сессии и принятие его в двух чтениях? — спросил Александр Козлов.
Председатель комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев на это ответил, что законопроект решили принять в двух чтениях, так как он «очень простой».
— Разнос между 1-м и 2-м чтениями делается в случае, если возможно внесение каких-то дополнительных поправок. Данный законопроект очень простой и вносить поправки без изменения общей концепции невозможно. Поэтому нет необходимости разносить по двум чтениям, — сказал Игорь Умербаев.
Против законопроекта также высказалась представитель «Новых людей» в Заксобрании Дарья Карасева, коммунисты Владимир Карпов и Яков Новоселов и независимый депутат Вячеслав Илюхин. Депутатов возмутило, в частности, что согласно новому закону главу города будут назначать из числа кандидатов, предложенных комиссией, а не из числа депутатов, которых выбрали горожане.
За отмену прямых выборов мэров выступили представители «Единой России» и ЛДПР. Также законопроект поддержал губернатор Андрей Травников, который высказался на сессии.
В 1-м чтении законопроект поддержали 50 депутатов, против проголосовали 13, 1 человек воздержался, еще 1 не участвовал в голосовании. Во 2-м чтении за проголосовали 49 депутатов, против — 12, 1 воздержался, и ещё 3 не голосовали.