«Не просто специалист по дерьму и пару»: в Новосибирске заговорили об отмене выборов мэра. Насколько это реально?

Сейчас Новосибирском руководит первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. В 2014 году на выборах он победил единоросса Владимира Знаткова благодаря объединению вокруг него нескольких кандидатов. Кроме того, Локтя поддержал экс-губернатор Виктор Толоконский.

В 2018 году прямые выборы отменили во всех муниципалитетах Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово. Тогда момент сохранения прямого голосования в Новосибирске стал одним из пунктов заключенного «пакта Травникова и Локтя».

В 2018 году тогда еще врио главы Новосибирской области Андрей Травников, назначенный Путиным, и глава Новосибирска Анатолий Локоть выступили с совместным заявлением о достигнутых договоренностях, по которым мэр отказывается от губернаторских амбиций, в обмен получая гарантии сохранения прямых выборов градоначальника в 2019 году.

