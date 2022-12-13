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«Не просто специалист по дерьму и пару»: в Новосибирске заговорили об отмене выборов мэра. Насколько это реально?

До сих пор Новосибирску удавалось сохранить остатки демократии

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Опрошенные НГС спикеры уверяют, что пока вопрос отмены выборов мэра в городе не обсуждается

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6 декабря городская дума Томска отменила прямые выборы мэра в городе. В стране осталось всего 6 региональных центров, где сохранилось прямое голосование за градоначальников: Новосибирск, Улан-Удэ, Якутск, Хабаровск, Анадырь и Абакан. При этом вслед за Томском снова начали обсуждать возможность отмены выборов мэра в Новосибирске. Мы спросили у новосибирских политиков и эксперта, что они об этом думают и считают ли это возможным.

Сейчас Новосибирском руководит первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. В 2014 году на выборах он победил единоросса Владимира Знаткова благодаря объединению вокруг него нескольких кандидатов. Кроме того, Локтя поддержал экс-губернатор Виктор Толоконский.

В 2018 году прямые выборы отменили во всех муниципалитетах Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово. Тогда момент сохранения прямого голосования в Новосибирске стал одним из пунктов заключенного «пакта Травникова и Локтя».

В 2018 году тогда еще врио главы Новосибирской области Андрей Травников, назначенный Путиным, и глава Новосибирска Анатолий Локоть выступили с совместным заявлением о достигнутых договоренностях, по которым мэр отказывается от губернаторских амбиций, в обмен получая гарантии сохранения прямых выборов градоначальника в 2019 году.

«Ведомости» со ссылкой на источники пишут, что «под окончание срока полномочий Локтя будет удобно вернуться к обсуждению вопроса об отмене прямых выборов мэра». В целом, по информации издания, у администрации президента нет единого мнения насчет отмены прямых выборов в регионах, при этом против якобы выступают губернаторы.

— Среди аргументов, которые они приводят, — необходимость направить средства на спецоперацию, а не на выборы. И аргумент сработать может, — цитирует издание источника в администрации президента.

Депутаты и политики, опрошенные НГС, рассказали, что пока этот вопрос активно не обсуждается.

Ростислав Антонов

Независимый депутат горсовета, руководитель отделения «Гражданского патруля» в Новосибирске

— Позиция у меня всегда была одна, и она не менялась: я за выборы мэра. Это очень важная должность: не только хозяйственная, но и политическая. Потому что это лицо и будущее города, это какая-то идея. Мэр — это не просто специалист, как говорят, по дерьму и пару, но и человек, который определяет стратегию и будущее развитие города. У него должно быть видение. Это видение может дать только политик, который участвует в выборах, а не чиновник, которого назначили.

Да, мы сейчас живем в экстраординарных условиях, и решения, которые сейчас принимаются, непростые. Но рано или поздно это всё пройдет, а ошибки, которые мы можем совершить, останутся с нами. И нам придется их исправлять. Одна из таких ошибок — отмена выборности. Не хотелось бы этого допускать.

Вадим Агеенко

Депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ

— Это обсуждается года полтора. Сейчас пока больших обсуждений я не вижу и не слышу. С одной стороны, отмена прямых выборов — это, как сегодня модно говорить, зажим прямой демократии. С другой, еще с 90-х годов, когда начали выбирать мэров, пэров, губернаторов, я тогда уже понимал, что выборы — это технология. Это деньги, пиар-компании. У кого больше денег, у кого в руках телевидение, радио и СМИ — те, как правило, побеждают. Потому что манипулировать мнением людей достаточно просто.

Кроме того, сейчас закон защищает мэров, иногда необоснованно. Отозвать мэра практически невозможно, поэтому после выборов люди мучаются.

Я много лет отработал в советских органах власти и прекрасно знаю советскую систему назначения председателей горисполкомов — это сегодняшний мэр. Тот механизм был очень хорошо продуман. Председателя горисполкома выбирали на сессии горсовета из числа депутатов. Как только какие-то претензии возникали, его на той же сессии отстраняли. Депутаты голосуют — и нет мэра. Называется «дешево и сердито» — мы тебя назначили, мы и сняли, — говорит депутат.

По мнению Агеенко, к отмене выборов в Новосибирске «давно всё идет», и партия власти будет стремиться к этому. По оценкам депутата, вопрос решится в 2023 году.

Андрей Травников и Анатолий Локоть

Андрей Травников и Анатолий Локоть

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Виктор Толоконский

Экс-губернатор Новосибирской области, первый избранный мэр Новосибирска

— Безусловно, я сторонник прямых выборов. Тем более что к этой традиции современные поколения уже привыкли. Прямые выборы, при прочих равных условиях, добавляют максимальную ответственность на избранного руководителя города. Одно дело, когда тебя назначают или избирают несколько человек. Другое — когда ты можешь в сложных ситуациях себя убедить: «Мне же доверили власть». Десятки, сотни, тысячи людей, я отвечаю за их выбор. Поэтому лично мне выборность всегда давала большую уверенность, ответственность, если хотите — свободу выбора. Потому что я очень чувствовал поддержку людей.

Анна Терешкова

Вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии

— Читала, что какие-то политологи приезжали к нам и обсуждали эту тему. Лично моя точка зрения: Новосибирск является культурной и научной столицей не только Сибири, но и России. У нас умные и самодостаточные люди, которые сами могут выбрать себе мэра. И не нужно это решать за них. Новосибирск является 3-м городом страны, поэтому не надо его сравнивать с другими городами России. К этой теме можно возвращаться, только если будет поднята тема ненужности выборов Москвы или Санкт-Петербурга.

Вероятно, речь идет о посте политолога Сергея Старовойтова в собственном телеграм-канале. Там он написал, что новосибирские политологи и журналисты поделились с ним прогнозами о скорой реформе системы выборов мэра. Пост растиражировали некоторые СМИ.

Виктор Толоконский (в центре) — первый избранный мэр Новосибирска

Виктор Толоконский (в центре) — первый избранный мэр Новосибирска

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Антон Картавин

Независимый депутат горсовета, член коалиции «Новосибирск 2020»

— В теории это, конечно, возможно. Естественно, я считаю, что намного лучше будет, если горожане на прямых выборах смогут избирать начальника своего города. Каждый мэр, который избирается, в идеале должен думать о том, что подумают его избиратели о том или ином вопросе. И он должен понимать, что если он будет использовать какую-то непопулярную городскую политику, то его шансы на победу в следующих выборах сильно уменьшатся. В то время как назначаемому чиновнику достаточно поставлять хорошие отчеты тому, кто его назначил. Для горожан лучше, когда мэр избирается: так они могут влиять на его решения.

Александр Аксененко

Депутат Госдумы от Новосибирской области, экс-защитник ХК «Сибирь»

— Я как руководитель новосибирской фракции партии «Справедливая Россия — за правду» всегда выступаю за прямые выборы любых управленцев в регионе. Это же волеизъявление людей. Другой вопрос, к сожалению, в том, что в предыдущий электоральный цикл была очень маленькая явка, и это вызывает большое количество вопросов.

Кирилл Покровский

Депутат горсовета от «Единой России», директор по развитию ГК «КПД-Газстрой»

— Мое субъективное мнение: не вижу смысла проводить такие глобальные политические решения. Это не самый важный вопрос. Сейчас у нас идет бюджетный период, решаются глобальные стратегические вопросы для жизни города. В 2022 году депутатский корпус в большей степени удовлетворен отзывчивостью муниципальных органов власти. Считаю, что у нас диалог конструктивный, нас слышат, нам идут навстречу.

Анна Терешкова (в ярко-зеленом) и Анатолий Локоть (в черном)

Анна Терешкова (в ярко-зеленом) и Анатолий Локоть (в черном)

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Импульс из Москвы

Изменения системы выборов мэра в Новосибирске — перспектива совершенно реальная. Причем вопрос может быть решен в ближайшее время, считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. Технически для этого достаточно изменить областной закон, городские власти будут обязаны подчиниться. Точно так же, как в начале 2015 года Законодательное собрание отменило прямые выборы глав во всех муниципалитетах Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово, объясняет аналитик.

Импульс к переменам идет из Москвы, но отмена прямых выборов может быть удобна и для областной власти, считает Андрей Кузнецов. Он также уверен, что к 2023 году «система будет унифицирована».

— Многих новосибирцев огорчат такие перемены. Горожане привыкли к конкурентным выборам градоначальника. Была возможность выпустить пар, проголосовать за оппозиционера, — рассказывает Андрей Кузнецов.

При этом именно оппозиция может стать одним из бенефициаров отмены выборов мэра: какие-то политики и партии смогут поднять на знамя идею возвращения прямых выборов.

— Избирательная система в России меняется весьма динамично. К примеру, в 2003 году отменяли прямые выборы губернаторов. Многие тогда тоже приуныли. С 2012 года губернаторов вновь стали избирать всенародно. Может, так будет и с выборами мэров, — рассуждает аналитик.

Выборы через конкурсную комиссию и горсовет формально как бы альтернативные и конкурентные. Но фильтровать кандидатов в таком сценарии проще, говорит Андрей Кузнецов.

Характерный пример — история Андрея Михайлова, который, будучи и. о. мэра Бердска, в 2015 году не был допущен до выборов конкурсной комиссией. Якобы чиновник, до того два года руководивший городом, плохо сдал конкурсный экзамен. Но позже такая дисквалификация не помешала Михайлову получить пост замминистра в областном правительстве, а в 2020 году он и вовсе возглавил Новосибирский район — в этом случае у конкурсной комиссии никаких претензий не нашлось.

— Мораль истории в том, что в 2015 году Михайлова хотели убрать из Бердска — и убрали, воспользовавшись механизмом непрямых выборов. А позже он сумел восстановить карьеру, и опять же, не без помощи непрозрачной избирательной системы, — заключает Кузнецов.

Отмена выборов мэра не помешает и переизбранию Травникова, считает Андрей Кузнецов.

— Если речь идет про необходимость выполнить волю федерального центра, у главы региона нет возможности выступить против. Только недовольство Кремля помешало бы Травникову переизбраться, — заключил эксперт.

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