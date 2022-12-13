«Не просто специалист по дерьму и пару»: в Новосибирске заговорили об отмене выборов мэра. Насколько это реально?

6 декабря городская дума Томска отменила прямые выборы мэра в городе. В стране осталось всего 6 региональных центров, где сохранилось прямое голосование за градоначальников: Новосибирск, Улан-Удэ, Якутск, Хабаровск, Анадырь и Абакан. При этом вслед за Томском снова начали обсуждать возможность отмены выборов мэра в Новосибирске. Мы спросили у новосибирских политиков и эксперта, что они об этом думают и считают ли это возможным.
Сейчас Новосибирском руководит первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. В 2014 году на выборах он победил единоросса Владимира Знаткова благодаря объединению вокруг него нескольких кандидатов. Кроме того, Локтя поддержал экс-губернатор Виктор Толоконский.
В 2018 году прямые выборы отменили во всех муниципалитетах Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово. Тогда момент сохранения прямого голосования в Новосибирске стал одним из пунктов заключенного «пакта Травникова и Локтя».
В 2018 году тогда еще врио главы Новосибирской области Андрей Травников, назначенный Путиным, и глава Новосибирска Анатолий Локоть выступили с совместным заявлением о достигнутых договоренностях, по которым мэр отказывается от губернаторских амбиций, в обмен получая гарантии сохранения прямых выборов градоначальника в 2019 году.
«Ведомости» со ссылкой на источники пишут, что «под окончание срока полномочий Локтя будет удобно вернуться к обсуждению вопроса об отмене прямых выборов мэра». В целом, по информации издания, у администрации президента нет единого мнения насчет отмены прямых выборов в регионах, при этом против якобы выступают губернаторы.
— Среди аргументов, которые они приводят, — необходимость направить средства на спецоперацию, а не на выборы. И аргумент сработать может, — цитирует издание источника в администрации президента.
Депутаты и политики, опрошенные НГС, рассказали, что пока этот вопрос активно не обсуждается.
Ростислав Антонов
Независимый депутат горсовета, руководитель отделения «Гражданского патруля» в Новосибирске
— Позиция у меня всегда была одна, и она не менялась: я за выборы мэра. Это очень важная должность: не только хозяйственная, но и политическая. Потому что это лицо и будущее города, это какая-то идея. Мэр — это не просто специалист, как говорят, по дерьму и пару, но и человек, который определяет стратегию и будущее развитие города. У него должно быть видение. Это видение может дать только политик, который участвует в выборах, а не чиновник, которого назначили.
Да, мы сейчас живем в экстраординарных условиях, и решения, которые сейчас принимаются, непростые. Но рано или поздно это всё пройдет, а ошибки, которые мы можем совершить, останутся с нами. И нам придется их исправлять. Одна из таких ошибок — отмена выборности. Не хотелось бы этого допускать.
Вадим Агеенко
Депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ
— Это обсуждается года полтора. Сейчас пока больших обсуждений я не вижу и не слышу. С одной стороны, отмена прямых выборов — это, как сегодня модно говорить, зажим прямой демократии. С другой, еще с
Кроме того, сейчас закон защищает мэров, иногда необоснованно. Отозвать мэра практически невозможно, поэтому после выборов люди мучаются.
Я много лет отработал в советских органах власти и прекрасно знаю советскую систему назначения председателей горисполкомов — это сегодняшний мэр. Тот механизм был очень хорошо продуман. Председателя горисполкома выбирали на сессии горсовета из числа депутатов. Как только какие-то претензии возникали, его на той же сессии отстраняли. Депутаты голосуют — и нет мэра. Называется «дешево и сердито» — мы тебя назначили, мы и сняли, — говорит депутат.
По мнению Агеенко, к отмене выборов в Новосибирске «давно всё идет», и партия власти будет стремиться к этому. По оценкам депутата, вопрос решится в 2023 году.
Виктор Толоконский
Экс-губернатор Новосибирской области, первый избранный мэр Новосибирска
— Безусловно, я сторонник прямых выборов. Тем более что к этой традиции современные поколения уже привыкли. Прямые выборы, при прочих равных условиях, добавляют максимальную ответственность на избранного руководителя города. Одно дело, когда тебя назначают или избирают несколько человек. Другое — когда ты можешь в сложных ситуациях себя убедить: «Мне же доверили власть». Десятки, сотни, тысячи людей, я отвечаю за их выбор. Поэтому лично мне выборность всегда давала большую уверенность, ответственность, если хотите — свободу выбора. Потому что я очень чувствовал поддержку людей.
Анна Терешкова
Вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии
— Читала, что какие-то политологи приезжали к нам и обсуждали эту тему. Лично моя точка зрения: Новосибирск является культурной и научной столицей не только Сибири, но и России. У нас умные и самодостаточные люди, которые сами могут выбрать себе мэра. И не нужно это решать за них. Новосибирск является
Вероятно, речь идет о посте политолога Сергея Старовойтова в собственном телеграм-канале. Там он написал, что новосибирские политологи и журналисты поделились с ним прогнозами о скорой реформе системы выборов мэра. Пост растиражировали некоторые СМИ.
Антон Картавин
Независимый депутат горсовета, член коалиции «Новосибирск 2020»
— В теории это, конечно, возможно. Естественно, я считаю, что намного лучше будет, если горожане на прямых выборах смогут избирать начальника своего города. Каждый мэр, который избирается, в идеале должен думать о том, что подумают его избиратели о том или ином вопросе. И он должен понимать, что если он будет использовать какую-то непопулярную городскую политику, то его шансы на победу в следующих выборах сильно уменьшатся. В то время как назначаемому чиновнику достаточно поставлять хорошие отчеты тому, кто его назначил. Для горожан лучше, когда мэр избирается: так они могут влиять на его решения.
Александр Аксененко
Депутат Госдумы от Новосибирской области, экс-защитник ХК «Сибирь»
— Я как руководитель новосибирской фракции партии «Справедливая Россия — за правду» всегда выступаю за прямые выборы любых управленцев в регионе. Это же волеизъявление людей. Другой вопрос, к сожалению, в том, что в предыдущий электоральный цикл была очень маленькая явка, и это вызывает большое количество вопросов.
Кирилл Покровский
Депутат горсовета от «Единой России», директор по развитию ГК «КПД-Газстрой»
— Мое субъективное мнение: не вижу смысла проводить такие глобальные политические решения. Это не самый важный вопрос. Сейчас у нас идет бюджетный период, решаются глобальные стратегические вопросы для жизни города. В 2022 году депутатский корпус в большей степени удовлетворен отзывчивостью муниципальных органов власти. Считаю, что у нас диалог конструктивный, нас слышат, нам идут навстречу.
Импульс из Москвы
Изменения системы выборов мэра в Новосибирске — перспектива совершенно реальная. Причем вопрос может быть решен в ближайшее время, считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. Технически для этого достаточно изменить областной закон, городские власти будут обязаны подчиниться. Точно так же, как в начале 2015 года Законодательное собрание отменило прямые выборы глав во всех муниципалитетах Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово, объясняет аналитик.
Импульс к переменам идет из Москвы, но отмена прямых выборов может быть удобна и для областной власти, считает Андрей Кузнецов. Он также уверен, что к 2023 году «система будет унифицирована».
— Многих новосибирцев огорчат такие перемены. Горожане привыкли к конкурентным выборам градоначальника. Была возможность выпустить пар, проголосовать за оппозиционера, — рассказывает Андрей Кузнецов.
При этом именно оппозиция может стать одним из бенефициаров отмены выборов мэра: какие-то политики и партии смогут поднять на знамя идею возвращения прямых выборов.
— Избирательная система в России меняется весьма динамично. К примеру, в 2003 году отменяли прямые выборы губернаторов. Многие тогда тоже приуныли. С 2012 года губернаторов вновь стали избирать всенародно. Может, так будет и с выборами мэров, — рассуждает аналитик.
Выборы через конкурсную комиссию и горсовет формально как бы альтернативные и конкурентные. Но фильтровать кандидатов в таком сценарии проще, говорит Андрей Кузнецов.
Характерный пример — история Андрея Михайлова, который, будучи
— Мораль истории в том, что в 2015 году Михайлова хотели убрать из Бердска — и убрали, воспользовавшись механизмом непрямых выборов. А позже он сумел восстановить карьеру, и опять же, не без помощи непрозрачной избирательной системы, — заключает Кузнецов.
Отмена выборов мэра не помешает и переизбранию Травникова, считает Андрей Кузнецов.
— Если речь идет про необходимость выполнить волю федерального центра, у главы региона нет возможности выступить против. Только недовольство Кремля помешало бы Травникову переизбраться, — заключил эксперт.
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