Депутат против «Государя»: как вице-мэра Новосибирска сняли с должности из-за анонимки в телеграм-канале

Октябрьский районный суд временно снял с должности вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Чиновника отстранили от работы на время расследования уголовного дела о клевете, в котором он проходит обвиняемым. Дело возбудили после заявления депутата-единоросса Дмитрия Савельева. Скатов назвал обвинение абсурдным и потребовал переводчика с казахского, Савельев же утверждает, что не писал заявления на Скатова. Мы собрали всё, что известно о деле, и выяснили, какая именно публикация могла стать причиной уголовного преследования.
Обыск и «достаточно жесткое задержание»
С обыском к вице-мэру Артему Скатову пришли 15 июля. Скатов сразу назвал происходящее провокацией, «суть которой — давление на мэра и его команду». Через несколько часов официальный телеграм-канал мэрии Новосибирска опубликовал видео с Артемом Скатовым после задержания. На кадрах у вице-мэра была забинтована голова.
— Достаточно жесткое было задержание, хотя я открывал дверь. Взломали дверь, положили
Тогда же стало известно, что обыски прошли в рамках дела о клевете, которое возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Пресс-служба депутата отказалась разглашать детали, сославшись на тайну следствия. Тогда Скатов проходил по делу как свидетель.
Как без ссылки на источник утверждал «Сибкрай», дело возбудили еще в марте 2022 года. Якобы, по версии следствия, Скатов «заказал в одном из тг-каналов статью против депутата Госдумы Дмитрия Савельева». Владелец этого канала при этом мог пойти на сделку со следствием.
— Скатов попытался договориться с владельцем этого тг-канала, чтобы тот взял всю ответственность на себя, посулив ему немало жизненных благ. Скатов и не подозревал, что эта встреча проходит под контролем правоохранителей, — писал сайт.
Государь
Позже 15 июля Дмитрий Савельев всё же прокомментировал обыск у Скатова. Он уточнил, что написал заявление в феврале 2022 года по поводу клеветы, содержащейся в публикации телеграм-канала «Государь».
— Заявление было подано конкретно по факту данной публикации, в поданном мною заявлении не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии, — сказал тогда депутат.
Судя по данным СМИ, «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова. Это же указано на его странице «ВКонтакте». Там же говорится, что
Именно «Архитектура власти» 15 июля перепостила сообщение другого телеграм-канала якобы с текстом заявления Дмитрия Савельева. На следующий день там же появился пост, в котором говорилось, что стратегия Скатова «напоминает оранжистские технологии навальнистов», а видео после обыска назвали театром одного актера.
Что было в посте с клеветой
Если верить тексту обращения, опубликованному в политических телеграм-каналах, поводом для заявления стала публикация с названием «Деньги или власть?». Она появилась на канале «Государь» 14 февраля 2022 года. Сейчас пост удален, но к заявлению приложили скриншоты.
Суть публикации была в том, что Дмитрий Савельев якобы «скупает» депутатов Горсовета, чтобы иметь большинство голосов и тем самым шантажировать мэра Новосибирска. По мнению автора поста, так Савельев хотел на уровне городской власти продавливать решения, выгодные для строительной компании «Расцветай», с которой он якобы связан.
— Указанный материал содержит в себе ложные обвинения в отношении меня и недостоверные сведения, а именно подразумевает под моими действиями наличие преступного умысла и коррупционной составляющей. <...> Вышеуказанные недостоверные сведения порочат мои честь и достоинство и подрывают мою репутацию, — говорится в тексте предполагаемого заявления Дмитрия Савельева.
Автор заявления просит провести проверку сообщения и не называет конкретных имен. НГС направил запрос на почту и в мессенджер пресс-службы Дмитрия Савельева, чтобы уточнить, является ли заявление достоверным.
Что было потом
Артем Скатов из свидетеля по делу стал подозреваемым, а затем обвиняемым. Обвинение предъявили 28 ноября — тогда вице-мэр вместе с адвокатом назвали его абсурдным и попросили переводчика с казахского.
— Оно настолько абсурдно и непонятно, что Скатов попросил перевести его на любой другой язык. Может быть, так нам всем станет понятнее существо обвинения? Вместе с тем необходимо отметить правовое безразличие органов предварительного расследования, которое выражается в нарушении законных прав Скатова и нежелании установить истину по делу. Напоминаю, что до настоящего времени нет доказательств того, что Скатов имеет отношение к обсуждаемой публикации. Результаты многочисленных следственных действий подтверждают это, — прокомментировал тогда обвинение адвокат Скатова Вячеслав Теркулов.
Скатов добавил, что автора обсуждаемого поста уже установили, более того, он дал соответствующие показания.
Эти слова Скатова и его адвоката стали основанием для ходатайства следователей об отстранении Скатова от должности. Как рассказывал НГС другой адвокат вице-мэра Евгений Денисенко, по мнению следствия, вице-мэр «в силу занимаемой должности имеет большое влияние и авторитет у жителей Новосибирска, а также имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства». Так, чиновник давал интервью разным средствам массовой информации, в том числе и НГС.
Кто такой Дмитрий Савельев?
Дмитрий Савельев родился в Новосибирске в 1971 году. По образованию финансист, окончил НГУЭУ. В
В Госдуме входит в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Помимо инициатив в области избирательного права, он отметился в числе соавторов законов об иноагентах, «нежелательных организациях» и запрете адвокатам приносить на встречи с осужденными смартфоны. Правозащитники и профессиональные сообщества не раз критиковали эти законы.
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