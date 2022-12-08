Депутат против «Государя»: как вице-мэра Новосибирска сняли с должности из-за анонимки в телеграм-канале

Обыск и «достаточно жесткое задержание»

С обыском к вице-мэру Артему Скатову пришли 15 июля. Скатов сразу назвал происходящее провокацией, «суть которой — давление на мэра и его команду». Через несколько часов официальный телеграм-канал мэрии Новосибирска опубликовал видео с Артемом Скатовым после задержания. На кадрах у вице-мэра была забинтована голова.