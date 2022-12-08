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Дело вице-мэра СкатоваПодробности

Депутат против «Государя»: как вице-мэра Новосибирска сняли с должности из-за анонимки в телеграм-канале

Собрали всё, что известно о деле

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Артем Скатов работает в должности заместителя мэра Новосибирска с 2016 года

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Октябрьский районный суд временно снял с должности вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Чиновника отстранили от работы на время расследования уголовного дела о клевете, в котором он проходит обвиняемым. Дело возбудили после заявления депутата-единоросса Дмитрия Савельева. Скатов назвал обвинение абсурдным и потребовал переводчика с казахского, Савельев же утверждает, что не писал заявления на Скатова. Мы собрали всё, что известно о деле, и выяснили, какая именно публикация могла стать причиной уголовного преследования.

Обыск и «достаточно жесткое задержание»

С обыском к вице-мэру Артему Скатову пришли 15 июля. Скатов сразу назвал происходящее провокацией, «суть которой — давление на мэра и его команду». Через несколько часов официальный телеграм-канал мэрии Новосибирска опубликовал видео с Артемом Скатовым после задержания. На кадрах у вице-мэра была забинтована голова.

— Достаточно жесткое было задержание, хотя я открывал дверь. Взломали дверь, положили какие-то люди. Поэтому достаточно сложно понимать. У меня травмы, и сейчас я еду в травмпункт, — сказал Скатов в ролике.

Тогда же стало известно, что обыски прошли в рамках дела о клевете, которое возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Пресс-служба депутата отказалась разглашать детали, сославшись на тайну следствия. Тогда Скатов проходил по делу как свидетель.

Как без ссылки на источник утверждал «Сибкрай», дело возбудили еще в марте 2022 года. Якобы, по версии следствия, Скатов «заказал в одном из тг-каналов статью против депутата Госдумы Дмитрия Савельева». Владелец этого канала при этом мог пойти на сделку со следствием.

— Скатов попытался договориться с владельцем этого тг-канала, чтобы тот взял всю ответственность на себя, посулив ему немало жизненных благ. Скатов и не подозревал, что эта встреча проходит под контролем правоохранителей, — писал сайт.

Скатов после задержания

Скатов после задержания

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Государь

Позже 15 июля Дмитрий Савельев всё же прокомментировал обыск у Скатова. Он уточнил, что написал заявление в феврале 2022 года по поводу клеветы, содержащейся в публикации телеграм-канала «Государь».

— Заявление было подано конкретно по факту данной публикации, в поданном мною заявлении не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии, — сказал тогда депутат.

Судя по данным СМИ, «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова. Это же указано на его странице «ВКонтакте». Там же говорится, что какое-то время Голомазов работал в другом политическом телеграм-канале «Архитектура власти», принадлежащем политтехнологу Андрею Трошкину.

Именно «Архитектура власти» 15 июля перепостила сообщение другого телеграм-канала якобы с текстом заявления Дмитрия Савельева. На следующий день там же появился пост, в котором говорилось, что стратегия Скатова «напоминает оранжистские технологии навальнистов», а видео после обыска назвали театром одного актера.

Алексей Голомазов и Андрей Трошкин (по бокам) на конференции политических консультантов в 2015 году

Алексей Голомазов и Андрей Трошкин (по бокам) на конференции политических консультантов в 2015 году

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Что было в посте с клеветой

Если верить тексту обращения, опубликованному в политических телеграм-каналах, поводом для заявления стала публикация с названием «Деньги или власть?». Она появилась на канале «Государь» 14 февраля 2022 года. Сейчас пост удален, но к заявлению приложили скриншоты.

Суть публикации была в том, что Дмитрий Савельев якобы «скупает» депутатов Горсовета, чтобы иметь большинство голосов и тем самым шантажировать мэра Новосибирска. По мнению автора поста, так Савельев хотел на уровне городской власти продавливать решения, выгодные для строительной компании «Расцветай», с которой он якобы связан.

— Указанный материал содержит в себе ложные обвинения в отношении меня и недостоверные сведения, а именно подразумевает под моими действиями наличие преступного умысла и коррупционной составляющей. <...> Вышеуказанные недостоверные сведения порочат мои честь и достоинство и подрывают мою репутацию, — говорится в тексте предполагаемого заявления Дмитрия Савельева.

Автор заявления просит провести проверку сообщения и не называет конкретных имен. НГС направил запрос на почту и в мессенджер пресс-службы Дмитрия Савельева, чтобы уточнить, является ли заявление достоверным.

Что было потом

Артем Скатов из свидетеля по делу стал подозреваемым, а затем обвиняемым. Обвинение предъявили 28 ноября — тогда вице-мэр вместе с адвокатом назвали его абсурдным и попросили переводчика с казахского.

— Оно настолько абсурдно и непонятно, что Скатов попросил перевести его на любой другой язык. Может быть, так нам всем станет понятнее существо обвинения? Вместе с тем необходимо отметить правовое безразличие органов предварительного расследования, которое выражается в нарушении законных прав Скатова и нежелании установить истину по делу. Напоминаю, что до настоящего времени нет доказательств того, что Скатов имеет отношение к обсуждаемой публикации. Результаты многочисленных следственных действий подтверждают это, — прокомментировал тогда обвинение адвокат Скатова Вячеслав Теркулов.

Скатов добавил, что автора обсуждаемого поста уже установили, более того, он дал соответствующие показания.

Эти слова Скатова и его адвоката стали основанием для ходатайства следователей об отстранении Скатова от должности. Как рассказывал НГС другой адвокат вице-мэра Евгений Денисенко, по мнению следствия, вице-мэр «в силу занимаемой должности имеет большое влияние и авторитет у жителей Новосибирска, а также имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства». Так, чиновник давал интервью разным средствам массовой информации, в том числе и НГС.

Кто такой Дмитрий Савельев?

Дмитрий Савельев родился в Новосибирске в 1971 году. По образованию финансист, окончил НГУЭУ. В 2009-м получил юридическое образование, а в 2012-м прошел переподготовку по специальности «государственное и муниципальное управление» в РАНХиГСе. С 2002 года начал заниматься строительным бизнесом, в 2008-м вступил в ЛДПР. С 2009 по 2013 год возглавлял Кемеровское региональное отделение партии, с 2011-го регулярно избирается в Госдуму. В 2020 году вышел из ЛДПР, а позже перешел в «Единую Россию».

Дмитрий Савельев вырос в Дзержинском районе и учился в школе <nobr>№ 7</nobr>. Сейчас в 30 метрах от родной школы депутата, на Бориса Богаткова, 260/1, стоит высотка «Расцветай»

Дмитрий Савельев вырос в Дзержинском районе и учился в школе № 7. Сейчас в 30 метрах от родной школы депутата, на Бориса Богаткова, 260/1, стоит высотка «Расцветай»

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В Госдуме входит в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Помимо инициатив в области избирательного права, он отметился в числе соавторов законов об иноагентах, «нежелательных организациях» и запрете адвокатам приносить на встречи с осужденными смартфоны. Правозащитники и профессиональные сообщества не раз критиковали эти законы.

Ранее мы рассказывали о «фабрике биороботов»: как депутат Госдумы вырастил армию помощников и чем это опасно для Новосибирска — команда Дмитрия Савельева дарит пледы и убирает дворы ради будущих мест в горсовете.

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