Лидер ожидаемо сменился: топ самых эффективных застройщиков определили в Новосибирске

Аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев заметил, что расстановка компаний в рейтинге ожидаема.



— У компании «Расцветай» экстенсивное развитие, компания на протяжении двух лет была лидером по объему продаж, поэтому должна была выйти на первое место, — прокомментировал он данные мэрии Новосибирска. — Еще раньше мы увидели, что компания вышла на первое место по заделу, но в конце прошлого года она это первое место потеряла — сейчас его занимает «Брусника».



При этом Сергей Николаев отметил, что по итогам пяти лет рейтинг складывается иначе: в этом рейтинге «Расцветай» занимает только 4-е место, а лидируют «Стрижи».



При этом еще два года назад лидером по объемам построенного жилья была ГК «Дискус» — по итогам 2021 года она не вошла в десятку. Тогда Сергей Николаев подробно рассказывал, как новое законодательство выводит на рынок новых игроков и полностью меняет ситуацию на нем.