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Лидер ожидаемо сменился: топ самых эффективных застройщиков определили в Новосибирске

За пару лет рейтинг компаний с наибольшими объемами построенного изменился кардинально

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За пару лет в Новосибирске кардинально изменились строительные лидеры

За пару лет в Новосибирске кардинально изменились строительные лидеры

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Мэрия Новосибирска опубликовала перечень из 10 строительных компаний, которые построили больше всего жилья за 2021 год.

По данным властей, лидером рейтинга стала ГК «Расцветай», которая построила 14 домов на 2738 квартир общей площадью более 129 тысяч кв. м. Второе место заняла ГК «Стрижи» с 18 построенными домами на 1924 квартиры (113 тысяч кв. м), на третьем месте — компания «Брусника», построившая 6 домов на 1256 квартир (77,1 тысяча кв. м). Замыкает рейтинг СК «ВИРА-Строй»: она также сдала 6 домов, но в них всего 854 квартиры общей площадью 43,29 тысячи кв. м.

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Аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев заметил, что расстановка компаний в рейтинге ожидаема.

— У компании «Расцветай» экстенсивное развитие, компания на протяжении двух лет была лидером по объему продаж, поэтому должна была выйти на первое место, — прокомментировал он данные мэрии Новосибирска. — Еще раньше мы увидели, что компания вышла на первое место по заделу, но в конце прошлого года она это первое место потеряла — сейчас его занимает «Брусника».

При этом Сергей Николаев отметил, что по итогам пяти лет рейтинг складывается иначе: в этом рейтинге «Расцветай» занимает только 4-е место, а лидируют «Стрижи».

При этом еще два года назад лидером по объемам построенного жилья была ГК «Дискус» — по итогам 2021 года она не вошла в десятку. Тогда Сергей Николаев подробно рассказывал, как новое законодательство выводит на рынок новых игроков и полностью меняет ситуацию на нем.

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