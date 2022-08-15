Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов стал подозреваемым в уголовном деле о клевете
Ранее чиновник проходил в статусе свидетеля
Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова привлекли как подозреваемого в деле о клевете. Об этом сообщил телеграм-канал мэрии.
— Органы дознания все-таки пришли к выводу о необходимости привлечь
Сам Скатов назвал подозрения в его сторону необоснованными.
— К этим обстоятельствам я отношения не имею. С предъявляемым мне статусом категорически не согласен. Обвинения в мой адрес в распространении ложной информации отвергаю, — сказал Артем Скатов.
Он добавил, что расценивает обвинения в клевете как попытку давления застройщиков на городскую власть.
— Городская власть учитывает прежде всего мнение жителей. А они выступают против застройки без соответствующего развития социальной и инженерной инфраструктуры: без детских садиков, школ, дорог, ливневки, — перечислил вице-мэр. — К сожалению, под таким давлением может оказаться любой новосибирец — общественник, депутат, да и конкурент застройщика. Любой, кто выражает несогласие с их планами.
В пресс-службе МВД по региону не ответили на звонок НГС.
В июле к вице-мэру Артему Скатову пришли домой с обысками. Скатов заявил, что обыски прошли жестко и ему потребовалось обращение в травмпункт. Ранее Скатов заявлял, что причиной обыска стало заявление депутата Госдумы Дмитрия Савельева, с которым сам вице-мэр не согласен. В пресс-службе Дмитрия Савельева корреспонденту НГС сообщили, что комментарий по ситуации ранее был дан изданию «Континент-Сибирь».
— В феврале 2022 года мною было подано заявление в ГУВД Новосибирской области по поводу клеветы, содержащейся в публикации, размещенной в телеграм-канале «Государь». Заявление было подано конкретно по факту данной публикации, в поданном мною заявлении не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии. В настоящее время в рамках уголовного дела ведутся следственные действия, заказчики публикации следствием устанавливаются. Надеюсь на объективное расследование и на то, что виновные понесут наказание в рамках действующего законодательства, — сообщил «Континенту-Сибирь» Савельев.