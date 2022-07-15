У вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошли обыски

На прошлой неделе обыски прошли в региональном Минпромторге. После этого арестовали руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина и совладельца новосибирской строительной компании ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова. Оказалось, что уголовные эти уголовные дела связаны: речь идет о возможных махинациях с государственными субсидиями.