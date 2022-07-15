СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 58.26
eur 58.34
Тема дняПокупки новосибирцев на распродаже в IKEA
Все новости
Все новости

У вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошли обыски

По словам Скатова, следственные действия связаны с заявлением депутата Госдумы

521
Обыски прошли накануне, 15 июля

Обыски прошли накануне, 15 июля

Поделиться

Днем 15 июля у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошли обыски. Информацию об этом подтвердил он сам.

По словам Артема Скатова, причиной обыска стало заявление депутата Госдумы Дмитрия Савельева, с которым сам вице-мэр не согласен:

— Это провокация, суть которой давление на мэра и его команду. Я абсолютно спокоен. Я доверяю правоохранительным органам, — сообщил Артем Скатов через пресс-центр мэрии.

В пресс-центре не уточнили, по какой статье возбуждено уголовное дело и где сейчас находится Артем Скатов. Его телефон на момент написания новости недоступен.

В команде Дмитрия Савельева сообщили НГС, что дело возбуждено по статье «Клевета»:

— Детали не разглашаем, поскольку идет следствие, — сообщила она.

На прошлой неделе обыски прошли в региональном Минпромторге. После этого арестовали руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина и совладельца новосибирской строительной компании ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова. Оказалось, что уголовные эти уголовные дела связаны: речь идет о возможных махинациях с государственными субсидиями.

По теме

МВДСК
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2