У вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошли обыски
По словам Скатова, следственные действия связаны с заявлением депутата Госдумы
Днем 15 июля у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошли обыски. Информацию об этом подтвердил он сам.
По словам Артема Скатова, причиной обыска стало заявление депутата Госдумы Дмитрия Савельева, с которым сам вице-мэр не согласен:
— Это провокация, суть которой давление на мэра и его команду. Я абсолютно спокоен. Я доверяю правоохранительным органам, — сообщил Артем Скатов через пресс-центр мэрии.
В пресс-центре не уточнили, по какой статье возбуждено уголовное дело и где сейчас находится Артем Скатов. Его телефон на момент написания новости недоступен.
В команде Дмитрия Савельева сообщили НГС, что дело возбуждено по статье «Клевета»:
— Детали не разглашаем, поскольку идет следствие, — сообщила она.
На прошлой неделе обыски прошли в региональном Минпромторге. После этого арестовали руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина и совладельца новосибирской строительной компании ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова. Оказалось, что уголовные эти уголовные дела связаны: речь идет о возможных махинациях с государственными субсидиями.