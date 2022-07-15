«Достаточно жесткое было задержание»: вице-мэр Артем Скатов собрался ехать в травмпункт после обысков
По его словам, во время произошедшего была сломана дверь
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов рассказал о прошедшем обыске у него дома. Видео с его комментарием появилось в телеграм-канале «МЭР_и_Я»:
— Достаточно жесткое было задержание, хотя я открывал дверь. Взломали дверь, положили какие-то люди. Поэтому достаточно сложно понимать. У меня травмы и сейчас я еду в травмпункт, — сказал Скатов в ролике.
По словам Артем Скатов, причиной обыска была жалоба депутата Госдумы Дмитрия Савельева.
Он добавил, что расценивает заявление как политическое давление и доверяет правоохранительным органам. Артем Скатов заявил также, что при задержании не разрешили присутствовать адвокату.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что задержание проводили сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что у них нет информации об обыске и задержании Скатова.
С обысками к вице-мэру пришли сегодня днем. В пресс-службе Дмитрия Савельева сообщили, что дело возбуждено по статье «Клевета», но подробностей разглашать не стали.