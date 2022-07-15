«Достаточно жесткое было задержание»: вице-мэр Артем Скатов собрался ехать в травмпункт после обысков

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что задержание проводили сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что у них нет информации об обыске и задержании Скатова.

С обысками к вице-мэру пришли сегодня днем. В пресс-службе Дмитрия Савельева сообщили, что дело возбуждено по статье «Клевета», но подробностей разглашать не стали.