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Тема дняВице-мэр собрался в травмпункт после обысков
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«Достаточно жесткое было задержание»: вице-мэр Артем Скатов собрался ехать в травмпункт после обысков

По его словам, во время произошедшего была сломана дверь

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Судя по видео, у Артема Скатова травма головы

Судя по видео, у Артема Скатова травма головы

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Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов рассказал о прошедшем обыске у него дома. Видео с его комментарием появилось в телеграм-канале «МЭР_и_Я»:

— Достаточно жесткое было задержание, хотя я открывал дверь. Взломали дверь, положили какие-то люди. Поэтому достаточно сложно понимать. У меня травмы и сейчас я еду в травмпункт, — сказал Скатов в ролике.

По словам Артем Скатов, причиной обыска была жалоба депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Он добавил, что расценивает заявление как политическое давление и доверяет правоохранительным органам. Артем Скатов заявил также, что при задержании не разрешили присутствовать адвокату.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что задержание проводили сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что у них нет информации об обыске и задержании Скатова.

С обысками к вице-мэру пришли сегодня днем. В пресс-службе Дмитрия Савельева сообщили, что дело возбуждено по статье «Клевета», но подробностей разглашать не стали.

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