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Тема дняВице-мэру предъявили обвинение в клевете
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Вице-мэру Новосибирска предъявили обвинение в клевете — он назвал это абсурдом и попросил переводчика с казахского

Защита Артема Скатова считает, что доказательств его вины нет

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Уголовное дело возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева

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Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова сделали обвиняемым в уголовном деле о клевете. Эту информацию НГС подтвердил сам Скатов.

По его словам, обвинение предъявили сегодня.

— Обвинение настолько абсурдно, что мы решили привлечь внимание общественности, заявив о предоставлении переводчика с казахского. Судите сами: есть человек, который признался, что ему принадлежит телеграм-канал. Человек разместил информацию, распространил, заявил об этом в показаниях. Он остается свидетелем, а мне предъявляют обвинение, — рассказал Скатов НГС.

Артем Скатов родился в казахском Семипалатинске.

Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

— В феврале 2022 года мною было подано заявление в ГУВД Новосибирской области по поводу клеветы, содержащейся в публикации, размещенной в телеграм-канале «Государь». Заявление было подано конкретно по факту данной публикации, в поданном мною заявлении не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии. В настоящее время в рамках уголовного дела ведутся следственные действия, заказчики публикации следствием устанавливаются. Надеюсь на объективное расследование и на то, что виновные понесут наказание в рамках действующего законодательства, — комментировал свое заявление депутат «Континенту-Сибирь».

Изначально Скатов проходил по делу как свидетель, затем его сделали подозреваемым, а сегодня предъявили обвинение.

— Когда было предъявлено обвинение, мы с адвокатом просто удивились, сказали, что проще было бы предъявить обвинение на казахском языке. Для всех это бы значило то же самое, — сказал Артем Скатов.

Информацию об этом подтвердил и адвокат вице-мэра Вячеслав Теркулов:

— Действительно, Скатову предъявлено обвинение. Оно настолько абсурдно и непонятно, что Скатов попросил перевести его на любой другой язык. Может быть, так нам всем станет понятнее существо обвинения? Вместе с тем необходимо отметить правовое безразличие органов предварительного расследования, которое выражается в нарушении законных прав Скатова и нежелании установить истину по делу. Напоминаю, что до настоящего времени нет доказательств того, что Скатов имеет отношение к обсуждаемой публикации. Результаты многочисленных следственных действий подтверждают это, — прокомментировал обвинение адвокат Вячеслав Теркулов.

В июле к вице-мэру Артему Скатову пришли домой с обысками. Скатов заявил, что обыски прошли жестко и ему потребовалось обращение в травмпункт.

О том, кто такой депутат Госдумы Дмитрий Савельев, мы подробно писали здесь.

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