Вице-мэру Новосибирска предъявили обвинение в клевете — он назвал это абсурдом и попросил переводчика с казахского

— В феврале 2022 года мною было подано заявление в ГУВД Новосибирской области по поводу клеветы, содержащейся в публикации, размещенной в телеграм-канале «Государь». Заявление было подано конкретно по факту данной публикации, в поданном мною заявлении не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии. В настоящее время в рамках уголовного дела ведутся следственные действия, заказчики публикации следствием устанавливаются. Надеюсь на объективное расследование и на то, что виновные понесут наказание в рамках действующего законодательства, — комментировал свое заявление депутат «Континенту-Сибирь».