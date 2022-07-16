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Мэрия уточнила статус вице-мэра Артема Скатова по делу о клевете

Чиновник не является подозреваемым

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По словам Артема Скатова, задержание было «достаточно жесткое»

По словам Артема Скатова, задержание было «достаточно жесткое»

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Сегодня, 16 июля, в мэрии Новосибирска назвали статус вице-мэр Артема Скатова по делу о клевете, о котором стало известно накануне. 15 июля у него в квартире прошел обыск.

— В настоящее время Артем Скатов является свидетелем по этому делу, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска «Мэр_и_Я». В сообщении подчеркивается, что Скатов не подозреваемый.

И мэрия, и сам Скатов связывают дело с обращением депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Ранее Скатов отмечал, что расценивает заявление как политическое давление и доверяет правоохранительным органам.

В пресс-службе Дмитрия Савельева 15 июля сообщили, что дело возбуждено по статье «Клевета», но подробностей разглашать не стали.

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