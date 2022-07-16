Мэрия уточнила статус вице-мэра Артема Скатова по делу о клевете
Чиновник не является подозреваемым
Сегодня, 16 июля, в мэрии Новосибирска назвали статус вице-мэр Артема Скатова по делу о клевете, о котором стало известно накануне. 15 июля у него в квартире прошел обыск.
— В настоящее время Артем Скатов является свидетелем по этому делу, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска «Мэр_и_Я». В сообщении подчеркивается, что Скатов не подозреваемый.
И мэрия, и сам Скатов связывают дело с обращением депутата Госдумы Дмитрия Савельева.
Ранее Скатов отмечал, что расценивает заявление как политическое давление и доверяет правоохранительным органам.
В пресс-службе Дмитрия Савельева 15 июля сообщили, что дело возбуждено по статье «Клевета», но подробностей разглашать не стали.