«Фабрика биороботов»: как депутат Госдумы вырастил армию помощников и чем это опасно для Новосибирска

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В этом декабре жительница Дзержинского района Юлия вместе с мужем — председателем ТОС — попытались организовать уличный праздник для детей из своего двора. Проблема была одна — не хватало новогодней елки. В прошлом году утренник проходил после 31 декабря, поэтому деревцо удалось найти из тех, которые выкинули соседи, а в этом году мероприятие поставили 30-го . На помощь пришел некий Юрий Коновалов.



— Я так, невзначай, выложила пост… Мы списались, он выделил деньги на елочку на территории ТОС для проведения праздников. Мы купили искусственную, отчитались, очень благодарны, — радуется Юлия в беседе с НГС.



Она живет в частном секторе — людей мало, а территория большая, поэтому «депутатам он не интересен», убеждена женщина.



— На частном секторе ни одного депутатского наказа за 2 года не выполнено. А Юрий Коновалов, хоть и не относится к нашей территории, пришел на помощь. Вообще у нас Александр Быковский, но он помогает так, по мере необходимости, — поделилась Юлия.