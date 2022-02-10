«Фабрика биороботов»: как депутат Госдумы вырастил армию помощников и чем это опасно для Новосибирска

В конце прошлого года новосибирцы заметили в некоторых районах города необычную активность. На стенах домов и досках объявлений появились листовки с предложениями о помощи. В них помощники депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева обещают по звонку убрать снег во дворе, выдать продуктовый набор, чай с шоколадкой и даже теплый плед. По какому принципу выбрали районы для «раздачи помощи», кто помогает самим помощникам и как это связано с точечной застройкой Новосибирска — разбиралась корреспондент НГС Мария Вьюн.
Помощь в ассортименте
В этом декабре жительница Дзержинского района Юлия вместе с мужем — председателем ТОС — попытались организовать уличный праздник для детей из своего двора. Проблема была одна — не хватало новогодней елки. В прошлом году утренник проходил после 31 декабря, поэтому деревцо удалось найти из тех, которые выкинули соседи, а в этом году мероприятие поставили
— Я так, невзначай, выложила пост… Мы списались, он выделил деньги на елочку на территории ТОС для проведения праздников. Мы купили искусственную, отчитались, очень благодарны, — радуется Юлия в беседе с НГС.
Она живет в частном секторе — людей мало, а территория большая, поэтому «депутатам он не интересен», убеждена женщина.
— На частном секторе ни одного депутатского наказа за 2 года не выполнено. А Юрий Коновалов, хоть и не относится к нашей территории, пришел на помощь. Вообще у нас Александр Быковский, но он помогает так, по мере необходимости, — поделилась Юлия.
Юрий Коновалов и Александр Быковский — помощники депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Юрий работает в Дзержинском районе, а Александр — в Центральном и части Дзержинского.
— Ребята очень ответственные и внимательные. Видимо, у них это командная установка — так работать. Они выделяют достаточно хорошие деньги на благоустройство дома и придомовой территории, с их помощью мне много детских элементов поставили. Зимой мне дают трактор для механической уборки территории. В этом году Юра [Коновалов] мне привез елку на Новый год. Я попросила, и они привезли. Потом они дали подарочки к Новому году. Я написала список: это были многодетные семьи, матери-одиночки, 40 подарков они нам сделали, — с благодарностью перечисляет Татьяна, председатель совета дома на улице Есенина.
По ее словам, помощники Савельева работают у них в районе давно и предлагают «помощь в ассортименте». Одна из самых популярных их услуг у жителей дома: билеты на концерты и в кино, которые помощники депутата периодически разыгрывают.
— У нас чат домовой есть. Люди на концерт сходят и туда выкладывают свои отзывы, какие-то отрывки. В этом году мы ходили на Русский хор, Казачий хор, — хвастается женщина.
Благодаря листовкам НГС удалось установить еще троих помощников депутата Савельева, работающих по тому же принципу в разных районах города. Татьяна Сазонова — в Советском районе, Вячеслав Усольцев — в Октябрьском, Андрей Зайцев — на левом берегу.
Все пятеро о своей работе активно отчитываются в соцсетях. Судя по их постам, только за декабрь 2021 года они подарили жителям домов 14 елок, провели 17 новогодних праздников, очистили от снега около 113 локаций — дворов, школьных площадок и территорий детсадов.
Кто это?
— Помощник депутата ГД Дмитрия Савельева. Работаю на Горском, Маркса, Башне. Пишите в Директ, отвечу каждому! — указано на страничке Андрея Зайцева во «ВКонтакте».
Сейчас Зайцев — депутат Кудряшовского сельсовета Новосибирской области от ЛДПР, но, судя по постам в соцсетях, с декабря работает только в Ленинском районе Новосибирска: встречается с людьми, убирает снег, устраивает праздники. При этом в Кудряшовский сельсовет, кажется, он избрался достаточно случайно. В ту же избирательную кампанию сентября 2020 года он также баллотировался в депутаты Доволенского, Убинского, Сузунского районов, в горсовет Новосибирска и областное Заксобрание.
Похожая история и у помощницы Дмитрия Савельева Татьяны Сазоновой. Сейчас Татьяна — депутат новосибирского райсовета, но работает в Советском районе города: на Шлюзе, ОбьГЭСе и в микрорайоне Щ.
Вячеслав Усольцев, отвечающий за Октябрьский район, выдвигался на выборы прошедшей осенью. Он участвовал в голосовании за депутатов Госдумы от партии «Новые люди» по округу
Отмечался в выборах и Александр Быковский — в 2020 году он выдвигался в депутаты Мошковского района от ЛДПР, при этом, судя по странице во «ВКонтакте», в это же время работал с жителями Дзержинского района.
Меньше всего известно о Юрии Коновалове — помощнике, который работает в Дзержинском районе. Его страница оформлена в типичном для помощников Савельева стиле — посты об уборке снега, поздравления с праздниками, встречи с жителями района. Как указано в информации профиля, в прошлом году Юрий Коновалов окончил школу, а уже в октябре начал активно работать в округе.
Все помощники работают как будто по одной схеме: если посмотреть на их страницы в соцсетях, можно заметить, что созданы они не очень давно, на стенах — схожие посты, типовые фотографии на аватарке. Один из последних постов у всех помощников Савельева — розыгрыши билетов в театр или кино.
«Дмитрий Иванович поставил задачу»
Самый молодой из помощников — Юрий Коновалов — вспоминает, что познакомился с Дмитрием Савельевым, когда еще учился в школе. Там Юрий занимал активную позицию: работал помощником председателя правления ТСЖ, был президентом ученического управления — поэтому, видимо, его и заметил Савельев. По словам Коновалова, теперь он помогает депутату на общественных началах, совмещая работу помощника с учебой в университете.
— Работаем на 1/5 Дзержинского района по поручению Дмитрия Ивановича Савельева. На остальных округах у Дмитрия Ивановича уже есть или были помощники, а на этой территории такой активной деятельности не было, — почему-то во множественном числе о своей работе говорит молодой человек.
Речь об округах в разговоре с НГС завел сам Юрий. Вероятно, он имел в виду округа горсовета Новосибирска — Дзержинский район как раз разделен на 5 таких. Так, судя по географии распространения листовок, Юрий работает аккурат на территории депутата горсовета от КПРФ Георгия Андреева.
Юрий пояснил, что «Дмитрий Иванович поставил перед ним задачу познакомиться с людьми на округе, узнать их проблемы и начать решать». При этом важно установить «прямой контакт с каждым человеком».
— На данный момент это просто помощь жителям. У нас есть механизм, мы советуемся между собой и ведем единую политику. В любой момент можем созвониться с другими помощниками или Дмитрием Ивановичем, — отчитался о работе некой команды помощников Юрий.
Помощник-студент не смог уточнить, кто финансирует их деятельность в округах: покупает подарки жителям, оплачивает работу трактора и информационные щиты. Говорит, им «просто всё выдают».
С остальными помощниками Савельева связаться не удалось: почти ни по одному из указанных номеров не ответили. Трубку взял Андрей Зайцев, который работает на левом берегу, — он просил перезвонить позже, а затем перестал отвечать. Татьяна Сазонова отказалась беседовать.
— Без комментариев, тем более для вас, — коротко написала Татьяна в WhatsApp.
Округа
Сам Дмитрий Савельев избирался в Госдуму по
При этом география работ помощников Савельева совпадает с округами горсовета Новосибирска. На это обратили внимание и депутаты, избранные от этих территорий.
— Они все действуют по одному алгоритму. Она (помощница Дмитрия Савельева Татьяна Сазонова. — Прим. ред.) начала с того, что предлагала жителям бесплатно почистить их дворы. Потом раздавали инвалидам продуктовые наборы, при этом собирали контактные данные. Затем было предложение «Дед Мороз вашему ребенку», сейчас она катает на пони, — перечисляет депутат горсовета от независимой коалиции Светлана Каверзина.
— Схема простая: делается какое-то мелкое хозяйственное дело, типа деревянная доска на лавочку или мелкая асфальтовая заплатка, это фотографируется и многотысячными тиражами фотография «подвига» развешивается по дверям подъездов округа и в почтовые ящики. Чтобы было понятно, листовки и их распространение стоят намного дороже, чем сама эта доска, — подметил другой депутат горсовета от коалиции Сергей Бойко. На его округе работает помощник Савельева Александр Быковский.
Так, работу помощников заметили во всех округах независимой коалиции, а также в округе коммуниста Георгия Андреева.
— Он действительно подселяет разных товарищей: раньше это были ЛДПР, сейчас «Единая Россия». Я даже не отношусь к ним как к личностям. Сегодня это Коновалов, завтра Петров или Сидоров, — заявил НГС депутат Георгий Андреев. На его округе сейчас работает Юрий Коновалов, до этого там работал Дмитрий Курочкин.
Все депутаты, в чьих округах появилась такая активность, видят в предложениях помощи предвыборную агитацию: мелкими делами помощники увеличивают свою узнаваемость среди избирателей, а иногда собирают контактные данные.
«Бронепоезд против несистемной оппозиции»
Следующие выборы в горсовет Новосибирска пройдут только в 2025 году — для агитации еще рановато. Большинство политиков начинает готовиться к выборам в лучшем случае за год до голосования. Поэтому подход тех, кто ведет такую заблаговременную работу с электоратом, может удивлять, считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.
— Почти все округа, на которых сейчас активно работают его помощники, расположены на территории округа
Процесс смены большей части депутатов могут ускорить поправки к законам об избирательных правах, автором которых как раз был Дмитрий Савельев. В сентябре 2021 года он предложил Госдуме создать механизм, который даст возможность лишить мандата депутата, «причастного к экстремистским и террористическим организациям». По аналогичному закону, соавтором которого был Савельев, к выборам в Госдуму летом
В случае принятия новой инициативы Савельева своих мандатов могут лишиться представители коалиции, работавшие в штабе Навального** в Новосибирске. Бывший его руководитель, депутат горсовета Сергей Бойко предполагал у себя в соцсетях, что поправки коснутся всех членов коалиции.
— Нам всем говорили, что закон будет принят до 31 декабря. Он пока не принят, и я не уверена, что будет принят, но Савельев этот закон очень бодро проталкивает. То есть он уверен, что нас, депутатов коалиции, снимут, — говорит Светлана Каверзина.
Пока инициатива остается на уровне предложения — Савельев не вносил ее в Госдуму. Но главный редактор «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов не исключает, что закон о «размандачивании» оппозиционеров могут принять в любой день, но могут и не принять никогда. По его мнению, подобная корректировка законодательства — одна из популярных оперативных мер государственного реагирования.
— Это очередной бронепоезд против несистемной оппозиции, стоящий на запасном пути. Если примут — на новосибирских довыборах по освободившимся округам помощники Савельева автоматически получат фору как уже «утоптавшие территорию». Не примут — они будут последовательно наращивать узнаваемость и популярность к очередным выборам, — рассуждает эксперт.
Единственный, кто не очень вписывается в возможную стратегию «размандачивания» действующих депутатов, — коммунист Георгий Андреев, который избирается на территории Дзержинского района с 2015 года. Интересно, что его округ находится в центре кольца из округов помощников Дмитрия Савельева: Евгения Прохорова, Ирины Беспечной, Евгения Лебедева и Инны Ильиных.
Кто такой Савельев
Дмитрий Савельев родился в Новосибирске в 1971 году. По образованию финансист, окончил НГУЭУ. В
В Госдуме входит в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Помимо инициатив в области избирательного права, он отметился в числе соавторов законов об иноагентах, «нежелательных организациях» и запрете адвокатам приносить на встречи с осужденными смартфоны. Правозащитники и профессиональные сообщества не раз критиковали эти законы.
Депутаты горсовета от КПРФ и Коалиции неоднократно заявляли о якобы связи Дмитрия Савельева с группой компаний «Расцветай» — одним из крупнейших застройщиков Новосибирска. В «Контур.Фокусе» напрямую эта связь не прослеживается, в противном случае он бы не смог работать в Госдуме — депутатам по закону нельзя заниматься бизнесом. При этом владельцем более 77% ООО «Расцветай Инвест» — одной из главных компаний холдинга — с ноября 2021 года является его младший брат, бывший депутат областного заксобрания Владислав Савельев. В свою очередь, «Расцветай Инвесту» принадлежат сразу пять компаний холдинга: «Расцветай на Гоголя», «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Обской», «Расцветай на Красном» и «Расцветай на Ядринцевской».
Кроме того, «Расцветай Инвест» является учредителем стройфирмы ООО «Север», в число соучредителей которой с 2008 по 2014 годы входила Татьяна Яковлевна Дубовенко. Источники из политических кругов Новосибирска подтвердили НГС, что Татьяна Дубовенко — мать Дмитрия Савельева. Они связаны и юридически — в разное время вместе числились владельцами стройфирм ООО «Ресурс», ООО «Баланс» и ООО «Фундаментстрой». На данный момент Татьяна Яковлевна покинула все бизнесы, оставив лишь статус ИП с видом деятельности — продажа недвижимости.
Кроме того, согласно выпискам из ЕГРН, Савельев и Дубовенко владеют соседними квартирами в клубном доме MilkHouse на Урицкого, 6, цены на квартиры в котором стартуют от 17 миллионов рублей. Как следует из декларации депутата Госдумы, с 2010 по 2020 год он заработал 50,6 миллиона — квартиры же купил в
Связь Дмитрия Савельева и «Расцветай» прослеживается и через его бывшего бизнес-партнера Дмитрия Голованева — в 2007–2010 годах они были соучредителями ЗАО «Поллимекс», ООО «Оптимист-Сибирь» и производственного кооператива «Охрана природы». Позже Голованев входил в учредители «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Красном» и ООО «Соната», которое на 99% принадлежит «Расцветай Инвест».
НГС обратился в ГК «Расцветай», чтобы уточнить, сотрудничают ли они с Дмитрием Савельевым, но компания воздержалась от комментариев. Савельев также не стал отвечать на вопросы НГС.
«Биороботы»
Дмитрий Савельев уже сейчас имеет большую команду помощников-депутатов, представленную на областном и городском уровне. В горсовете это Евгений Лебедев (ЛДПР), Ирина Беспечная (избиралась от ЛДПР, затем перешла в «Единую Россию»), Инна Ильиных, Евгений Прохоров, Василий Стрекалов (избирались от ЛДПР, но когда фракция распалась, стали независимыми).
В Законодательном собрании НСО — Наталья Красовская, Роман Казаков, Анастасия Андронова и Евений Шаблинский (все — ЛДПР). На прошлой неделе появилась информация, что место в региональном парламенте может занять еще один депутат, связанный с Савельевым, — Дмитрий Курочкин. Сам Курочкин заявил НГС, что уже не является помощником депутата Госдумы (месяц назад являлся).
Команда Савельева ширится не только за счет избираемых депутатов, но и за счет уже действующих. Так, недавно помощниками политика стали еще два депутата горсовета от «Единой России» — Павел Чернышев и Ирина Константинова. Ранее они были помощниками бывшего владельца компании «Сибирский Гигант» («Гигант», «Мегас», «Горожанка») и экс-депутата областного заксобрания Александра Манцурова. Весной 2021 года Манцуров продал свой главный актив томской компании «Лама».
О якобы попытке вербовки в штат помощников Савельева заявила НГС и независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.
— С мая поступали предложения, говорили: «Вы вот хороший депутат, давайте вы будете работать на Савельева, будем материально поддерживать вас и округ». Но я отказалась, для меня это было неприемлемо, — подчеркнула НГС Светлана Каверзина.
Депутат горсовета от КПРФ Георгий Андреев убежден, что Савельев системно готовит и выдвигает на разные территории своих помощников. По его мнению, команда политика создала технологию, с помощью которой «людей разными формами мотивации делают политическими биороботами».
— Технология очень простая. Берут любого человека, обозначают ему территорию округа, дают ему корочки помощника Савельева, учат правильно раздавать подарки, управлять тракторами, обхаживать социальные учреждения. Круглогодичный Дед Мороз. Деятельность такого «миньона», по моему мнению, находится под глубоким вниманием куратора, перед которым, видимо, им приходится постоянно отчитываться. Задача простая — собрать как можно больше контактов, чтобы в конце под разными предлогами привести этих людей на выборы. В результате появляется фанатично преданное объединение депутатов, сейчас уже состоящих как в ЛДПР, так и в «Единой России», — считает Андреев.
Депутат горсовета от «Зеленых» Игорь Украинцев раньше работал с Дмитрием Савельевым в ЛДПР. Он характеризует политика как человека команды и легко объясняет такую политическую разношерстность помощников-депутатов.
— Стиль работы Дмитрия Ивановича предполагает армейскую дисциплину. Есть общий вектор, и шаг влево, шаг вправо — попытка побега. Принципы у него такие же: по-армейски идем строем побеждать. Ту идеологию, которую он строит, должны разделять все члены команды. Это и на входе сразу обговаривается. Если человек готов верой и правдой служить, то вперед, — рассуждает Игорь Украинцев. — Как я понимаю, там в меньшей степени идет разговор о партийности и в большей о какой-то идеологии команды.
Зачем столько людей?
Своими голосами депутаты влияют на решение многих важных вопросов в городе. Имея большинство за счет своей неформальной фракции, можно продвигать свои интересы, убежден координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
— Депутаты утверждают бюджет, генеральный план и правила застройки города. Даже в нашей сильно урезанной вертикали власти городской совет является работодателем мэра, а не наоборот. Он платит ему зарплату, он может его сместить с должности. Скорее всего, в будущем, как и почти во всех городах, горсовет будет назначать мэра города вместо прямых выборов. Всё к тому идет, — объясняет Рязанцев.
Среди выгод, которые может получить строитель — условный лидер крупной неформальной фракции в горсовете, Михаил первым делом назвал возможность вести точечную застройку.
— Точечная застройка — это не хорошо и не плохо само по себе. Старые здания теряют ценность и назначение. Сносятся и перестраиваются. Но, к примеру, «Расцветай» на начальном этапе своего развития, когда только появился как бренд, сразу же прославился как застройщик, который не строит по разрешенным параметрам и максимально отклоняется от них, — подчеркивает Михаил, который много лет занимается проблемной застройкой в городе.
Так, в 2015 году мэрия и горсовет приняли новые правила для строителей: они ограничивали плотность застройки, минимальное количество машиномест, высотность жилья на участках до 0,35 га — максимум 8 этажей.
— Группа компаний поставила отклонения от этих требований на поток. Почти не было проектов, где бы они не отклонялись от этих требований. Особо печальная ситуация на Большевистской. Там «Расцветай на Обской» в 2019 году подвинул зону жилой застройки ближе к школе, прямо под окна, и повысил плотность застройки с 2,5 до 5,5 — больше чем на 100%. При этом сократив втрое стоянки. Дом застройщик уже ввел, а стоянку для жителей на соседнем участке — нет, — негодует эксперт.
Плотность застройки — ключевой показатель для строителей, это соотношение квадратных метров к площади участка, подчеркивает Михаил Рязанцев. Во многих проектах компании он был увеличен на десятки процентов: например, «Расцветай на Маркса» — на 40%. А недавно «Акации на Ватутина» позволили сократить на 500 количество парковочных мест: у жителей дома на придомовой территории на 1100 квартир будет 78 стоянок.
— Вся история успеха ГК построена на невероятных разрешениях на отклонения от нормативов, которые дает мэрия, — заключает Михаил Рязанцев.
Как результат, по словам эксперта, из-за отклонений от нормативов инфраструктура микрорайонов, где строят «свечки», не выдерживает — людям не хватает поликлиник, школ, детских садов. Из-за нагрузки на коммуникации могут учащаться коммунальные аварии.
Группы интересов
Строительное лобби в представительной власти Новосибирска и Новосибирской области достаточно обширно и без помощников Савельева, связанного родственными узами с «Расцветай». Только в горсовете мы насчитали еще минимум шестерых представителей стройфирм: собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай, директор по развитию ГК «Стрижи» Игорь Украинцев, соучредитель «Сибирь-Развитие» Дмитрий Червов, сын совладельца «Специализированного застройщика "Кпд-Газстрой"» Кирилл Покровский, соучредитель и гендиректор «Вира-Строй» Александр Савельев. В областном Заксобрании еще минимум девять депутатов, прямо связанных со стройфирмами.
Ученый-политолог, один из главных исследователей региональных выборов в России Александр Кынев считает подобное засилье строителей в горсовете типичным явлением для крупных городов.
— Последние 20 лет, пока выборы проходят в нынешнем формате, главными интересантами на них были в первую очередь девелоперы. Потому что как раз на этих уровнях решается вопрос согласования проектов, выделения земельных участков, — объясняет политолог.
На втором месте — торговые сети, которым наличие представителей на местном уровне власти помогает делать бизнес более прибыльным. Затем идет различная региональная индустрия и региональные банки, перечисляет Александр Кынев.
— Этот сегмент был и остается главным инкубатором политики на уровне городов и регионов. Там, где речь идет о достаточно крупных региональных силах, нередки случаи целых групп кандидатов и неформальных блоков, — заявляет Александр, приводя в пример другие регионы.
По закону мы обязаны это указывать:
* Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** Штабы Навального в регионах также признали экстремистскими. Их деятельность запрещена.