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Помощник единоросса из Госдумы Курочкин займет место депутата от ЛДПР в областном Заксобрании

Место стало вакантно после ухода Олега Суворова

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Дмитрий Курочкин и Олег Суворов

Дмитрий Курочкин и Олег Суворов

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Олег Суворов накануне подал заявление в Заксобрание о сложении с себя полномочий депутата от ЛДПР, сегодня коллеги приняли его отставку. Его место в Заксобрании может стать Дмитрий Курочкин — депутат Каменского сельсовета Новосибирского района, помощник депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. Об этом РБК Новосибирск сообщили в реготделении партии, уточнив что окончательное решение примет Высший Совет партии.


— До следующей сессии Законодательного собрания должно пройти заседание избиркома, — цитирует издание представителя партии.

Сам Курочкин подтвердил НГС эту информацию, отказавшись говорить на эту тему подробнее.

Оставивший Заксобрание Олег Суворов входил в комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Заксобрания. В 2018 году его назначали главврачом новосибирской горбольницы №4. Суворов занимал эту должность около года, затем его сменил Андрей Денисов.

Дмитрий Курочкин родился в 1994 году в Краснодарском крае. Закончил Новосибирский военный институт внутренних войск. В 2015–2020 годах работал помощником депутата Заксобрания от ЛДПР Владислава Савельева. В конце 2021 года называл себя помощником уже Дмитрия Савельева — брата Владислава, депутата Госдумы из «Единой России».

В 2018 году Курочкин баллотировался в депутаты Кубовинского сельсовета, Ордынского района и Каменского сельсовета, в последнем и был избран. В 2020 году он также пытался избраться в Горсовет Новосибирска, но проиграл коммунисту Павлу Горшкову.

В декабре Дмитрий Курочкин раздавал жителям Дзержинского района продуктовые наборы

В декабре Дмитрий Курочкин раздавал жителям Дзержинского района продуктовые наборы

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В Госдуме Дмитрий Савельев входит в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как правило, становится соавтором законопроектов вместе с коллегами оттуда. Например, законов об иноагентах, «нежелательных организациях» и запрета адвокатам приносить на встречи с осужденными смартфоны. Правозащитники и профессиональные сообщества не раз критиковали эти законы. Одна из его инициатив, в частности, стала одним из поводов, по которым в Бердске массово не зарегистрировали оппозиционных кандидатов в Горсовет. Подробнее об инициативах депутатов от Новосибирской области мы писали здесь.

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ЗаксобраниеЕдиная Россия
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