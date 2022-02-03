Помощник единоросса из Госдумы Курочкин займет место депутата от ЛДПР в областном Заксобрании

Олег Суворов накануне подал заявление в Заксобрание о сложении с себя полномочий депутата от ЛДПР, сегодня коллеги приняли его отставку. Его место в Заксобрании может стать Дмитрий Курочкин — депутат Каменского сельсовета Новосибирского района, помощник депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. Об этом РБК Новосибирск сообщили в реготделении партии, уточнив что окончательное решение примет Высший Совет партии.



— До следующей сессии Законодательного собрания должно пройти заседание избиркома, — цитирует издание представителя партии.

