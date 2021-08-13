Тоталитарный Бердск. Как в маленьком городе сняли с выборов в горсовет 12 из 17 оппозиционных кандидатов

«Власть выжгла всё политическое поле»

Все собеседники НГС подчеркнули, что в новом законе и массовом отказе от регистрации на выборах прослеживаются репрессивные тенденции:

— До Бердска государевы люди обычно пытались прикрыть свои антидемократические решения каким-то легализмом. Закон суров, но это закон, говорили они. А в 100-тысячном городе они пустились во все тяжкие. Я поражен в правах уже только за то, что в ГУ МВД есть скриншот из «ВКонтакте» с моей фотографией. Это влечет очень тяжкие последствия для всей страны. Когда чиновники и полиция открыто и массово перестают соблюдать законы, это и есть настоящий экстремизм, ведущий страну к трагедии, — сказал Кирилл Левченко.

Такого сценария выборов в Бердске не ожидал и Даниил Маркелов:

— Казалось бы, местечковые региональные выборы, но Кремль понимает, что на выборах любого уровня у единоросса выиграет хоть табуретка. Поэтому власть выжгла всё политическое поле перед выборами в Госдуму. Для страны это ничего хорошего не означает, как и для любого региона. Россия трансформируется в абсолютную диктатуру со всеми вытекающими последствиями для всех, — подчеркнул Даниил Маркелов.

По словам главного редактора и директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова, новые ограничительные законы и такой масштабный отказ регистрации для независимых кандидатов — один из признаков того, что власть не готова видеть оппозиционных лидеров в системе:

— Это демонстрация неготовности государства к рискам превращения несистемных лидеров общественного мнения в субъектов политической системы. На нынешнем этапе для достижения этой цели, по-видимому, уместными считаются все средства. Также вытеснение всех связанных со структурами Навального за пределы поля предвыборной борьбы — один из сигналов прочим политикам и обществу о том, где проходит красная линия допустимой критики в адрес руководства страны, — говорит Кузнецов.

По мнению Андрея Кузнецова, о последствиях этих событий можно будет судить в сентябре, когда станет ясно, как сработает «Умное голосование» на осенних выборах.

— Закон о «ретроградном экстремизме» новый, правоприменительная практика нарабатывается у нас на глазах. У предвыборной кампании быстрый темп, решения приходится верстать на живую нитку. Полагаю, что суды подстрахуют действия избиркома отказами в жалобах несостоявшимся кандидатам — в решении политических задач госорганы обычно действуют в унисон, — сказал Кузнецов.

«Умное голосование» — стратегия, выдвинутая командой Алексея Навального с целью лишить партию «Единая Россия» голосов на региональных и федеральных выборах. В каждом округе «Умное голосование» выбирает наиболее перспективного конкурента единоросса — того кандидата, который сможет набрать большинство голосов, если за него проголосуют все, кто против «Единой России».

Кандидаты, получившие отказ в регистрации, планируют помогать вести кампанию тем 5, кто остался. До выборов допустили Алексея Гриценко, Евгения Савостьянова, Даниила Абраменко, Дарью Артамонову и Владимира Аржанова.

— Пять кандидатов от коалиции, которых не сняли, ведут кампанию. А все снятые им в этом помогают. Любой, хоть студент, хоть человек без политического опыта, будет лучше единоросса. А у наших кандидатов уже есть опыт борьбы с жуликами и ворами. И они станут достойными депутатами, — рассказал Кирилл Левченко.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. В 2019 году внесен Минюстом в перечень так называемых иностранных агентов. По закону мы обязаны это указать. Также суд признал их «экстремистскими» организациями и запретил деятельность по иску прокуратуры. Штабы Навального в регионах также признали экстремистскими.

*«Открытые медиа» — русскоязычное эстонское интернет-издание, существовавшее с 2017-го по 2021 год. 4 августа 2021 года сайт «Открытых медиа» заблокировали. Роскомнадзор посчитал его связанным с организациями, признанными нежелательными на территории России. На следующий день после блокировки «Открытые медиа» объявили о прекращении работы издания, опасаясь уголовного преследования своих журналистов.

Что еще почитать про политическую обстановку в Новосибирске?

У Сибири появится федеральный куратор. Что это значит и кто им станет?



В

Сибири уже три месяца нет полпреда. Нужна ли вообще эта должность? Отвечают эксперты.

Депутат из Новосибирска задекларировал 87 миллионов квадратов земли — это пятая часть города. Смотрим, какие еще огромные активы нашлись в декларациях народных избранников.