Тоталитарный Бердск. Как в маленьком городе сняли с выборов в горсовет 12 из 17 оппозиционных кандидатов

В Бердске сняли с выборов в горсовет 12 оппозиционных кандидатов
Этим летом в Бердске проходит избирательная кампания в местный горсовет. На выборы заявились кандидаты от независимой коалиции «Бердск 2021» — они собрали нужные для выдвижения подписи, их признали достоверными. Но вскоре бердский избирком снял с выборов 12 кандидатов из 17, причиной стала новая редакция закона о выборах, которая запрещает избираться тем, кто относится к экстремистским организациям. НГС изучил детали нового закона, поговорил со снятыми кандидатами и попытался разобраться, к чему приведут новые запретительные меры.
Что за закон
Закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям Путин подписал в июне этого года, через несколько дней суд в Москве признал ФБК* и региональные штабы Навального* экстремистскими. СМИ назвали новый документ законом против ФБК* Алексея Навального.
Теперь в выборах любого уровня не могут участвовать учредители и руководители, работавшие в организации в течение трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет. Рядовые сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет, следует из текста закона.
— При этом причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение о причастности, — подчеркивали в Госдуме.
То есть руководителям и их замам в выборах отказывают автоматически, в остальных случаях причастность к экстремистским организациям должны доказать в суде.
Изначально в документе шла речь о запрете участвовать только в выборах в Госдуму, но ко второму чтению внесли поправки, распространяющие ограничение на выборы всех уровней. При этом под запрет могут попасть и те, кто перечислял пожертвования таким организациям, консультировал или помогал иным способом.
— Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете, — указано на сайте Госдумы.
Против законопроекта на всех трех чтениях голосовала только фракция КПРФ. Другие фракции из парламентской оппозиции — ЛДПР и «Справедливая Россия» — не участвовали в голосовании, но публично критиковали законопроект.
— Базовая наша позиция такая: нельзя распространять закон задним числом. Если какая-то организация признана экстремистской сегодня, нужно от этого дня и отталкиваться. Два года назад она таковой не признавалась, по прошествии времени что-то поменялось в ее работе, и возникли к ней претензии. Но как можно обращать назад закон, если раньше ни у судебной системы, ни у прокуратуры, ни у правоохранительных органов к организации не было претензий? — рассказывал «Открытым медиа»* замруководителя фракции СР Олег Шеин.
Против закона выступили правозащитники и оппозиция: они подчеркивали, что закон нарушает ряд основополагающих прав и правовых принципов:
— Открытое, причем ретроспективное, поражение в правах сотен тысяч людей — настоящий фашизм, — писал о законе соратник Навального Леонид Волков.
Что произошло в Бердске
Сейчас в Бердске идет предвыборная кампания в местный горсовет. Туда заявились и независимые кандидаты от коалиции «Бердск 2021». Всего выдвинулось 17 человек, избирком Бердска признал собранные для регистрации подписи достоверными, но позже отказал 12 кандидатам в регистрации. Отказы получили Кирилл Левченко, Ольга Нечаева, Илья Пуховский, Сергей Косов, Даниил Маркелов, Ольга Сурначёва, Вячеслав Якименко, Михаил Рязанцев, Ирина Селищева, Екатерина Александрова, Тимофей Казанцев и Тимур Ханов.
Основанием для отказов стали письма из Минюста Новосибирской области, подготовленные «в связи с представлением» Избирательной комиссии Новосибирской области. Хотя выборы горсовета Бердска организует не региональная комиссия, а муниципальная.
Как рассказала НГС председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, представления для Минюста всё же готовила окружная комиссия Бердска, а областной избирком лишь передал их в министерство:
— Представление о проверке сведений готовит окружная избирательная комиссия Бердска. Просто согласно порядку передачи этих запросов в Минюст мы должны объединить представления со всей области и передать. Но само представление готовится по каждому кандидату той комиссией, которая проводит выборы. Это не наше представление, это представление наших окружных комиссий, которое мы просто передаем, — пояснила Ольга Благо.
Она уточнила, что такие запросы делаются по каждому кандидату.
Минюст Новосибирской области посчитал, что все 12 кандидатов имеют отношение к «экстремистским организациям» «Штаб Навального»* и ФБК*. Ни по одному из них не было принято решение суда, доказывающее их причастность.
По словам Ольги Благо, причиной этого могла стать новизна закона:
— Претензий к избирательной комиссии, что она приняла какое-то неправильное решение, просто не может быть. Если мы получаем информацию о том, что человек был судим, мы же не будем оспаривать решение суда. Мы действуем на основании решения официально уполномоченного органа. Здесь та же ситуация. Просто закон новый, только недавно был принят, и, соответственно, это решение Московского суда, которое 4 августа вступило в силу, в отношении нескольких организаций, оно, естественно, повлияло на дальнейшую судьбу признания пассивного избирательного права для лиц, причастных к этой организации. Сейчас, на мой взгляд, нарабатывается практика применения этих норм, но комиссия действовала строго в рамках своей компетенции, — рассказала Благо.
По словам председателя избиркома, сейчас нет и специальной формы, которая бы могла доказать причастность лица к экстремистской организации:
— В кодексе административного производства нет специальной формы такого иска к конкретному лицу. Нужно наработать практику, проанализировать и, может быть, более четко урегулировать, каким образом исполняется эта норма.
Из всех кандидатов, которым отказали в регистрации, отношение к штабам Навального* имели только Кирилл Левченко и Даниил Маркелов. Левченко был сотрудником штаба, а Маркелов какое-то время возглавлял штаб в Красноярске. При этом основанием для отказа в регистрации Маркелова стало административное наказание за январский митинг, а для Левченко — причастность к экстремистским организациям. То есть, согласно новому закону, по 11 кандидатам, включая Кирилла Левченко, сначала должны были состояться судебные заседания, доказывающие их причастность к экстремистским организациям. Только после этого их могли ограничить в избирательном праве.
В основаниях для отказа в регистрации встречались такие формулировки: «активно выражает информационную поддержку Фонду борьбы с коррупцией*», «оказывает консультационную и юридическую поддержку лицам, задержанным за организацию и участие» в январских митингах, «осуществляла информационное сопровождение» январских протестных акций.
Сергею Косову, например, отказали в участии в выборах из-за того, что в январе этого года ему домой принесли предостережение о недопустимости экстремистской деятельности:
— Якобы я организовал митинг, который я не организовывал. Еще в январе, перед митингом, мне домой принесли предписание, где было написано, что я организатор и возможный участник митинга [в поддержку Навального]. Но я туда не ходил и ничего не организовывал. И вот спустя полгода, согласно письму из Минюста, я организатор. Думаю, дело в том, что у меня были шансы победить, если бы меня допустили, — объяснил Косов.
По словам другого кандидата, Даниила Маркелова, подобные формулировки в отказах — формальность:
— Понять логику тех, кто сидит 20 лет у власти и систематически уничтожает правовые институты, — очень сложная задача. Это просто повод, нашли ближайшее событие, даже если бы не якобы организация митинга, то могли просто за фото с Навальным отказать в регистрации. Так что это не отправная точка. А в общем и целом — показатель того, что Кремлевский Пациент и его окружение тотально закручивают гайки, — рассказал Маркелов.
Как рассказывает еще один кандидат, Кирилл Левченко, реальной причиной для отказа в регистрации стало указание федеральных властей:
— «Единая Россия» боится конкурентных выборов. Именно поэтому был принят сегрегирующий закон, делящий людей на «правильных» и всех остальных. И спецоперация по снятию с выборов независимых кандидатов проводится организованной группой лиц по предварительному сговору. По указанию реального органа власти в стране — администрации президента. Только из Москвы можно было принудить Минюст, МВД, избирком, федерального судью писать откровенную юридическую чушь, которая не соответствует даже этому антиконституционному закону. Напомню, что по нему причастность к «экстремистской организации» определяет не Минюст и даже не ГУ МВД, а суд. И по мне нет такого судебного решения, — рассказал Левченко.
В январе этого года по всей России прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В том числе и в Новосибирске.
Все кандидаты, получившие отказ, решили обжаловать его в суде. Пока прошли заседания по искам Кирилла Левченко, Ольги Нечаевой, Вячеслава Якименко и Сергея Косова — Бердский суд также отказал им в регистрации. Они планируют подавать апелляцию в областной суд. Заседания по остальным кандидатам еще не прошли.
— Первая инстанция, Бердский городской суд, отклонила мой иск на решение избиркома, — рассказал Кирилл Левченко НГС. — Причем из решения суда так и не стало понятнее, за что конкретно меня лишили пассивного избирательного права. Намешали всё в кучу: от участия в митингах в поддержку Алексея Навального до скриншотов из интернета. И до откровенной неправды — получения денег от ФБК*. Я никогда в ФБК* не работал и, соответственно, зарплату не получал. Но зато в суде ознакомился с письмом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кульковым А.В. в Минюст про самого себя. <...> Это, конечно, всё никакого отношения к закону не имеет. Поэтому готовлю апелляционную жалобу в областной суд. Надеюсь, еще не все судьи выкинули свой юридический диплом.
«Власть выжгла всё политическое поле»
Все собеседники НГС подчеркнули, что в новом законе и массовом отказе от регистрации на выборах прослеживаются репрессивные тенденции:
— До Бердска государевы люди обычно пытались прикрыть свои антидемократические решения каким-то легализмом. Закон суров, но это закон, говорили они. А в 100-тысячном городе они пустились во все тяжкие. Я поражен в правах уже только за то, что в ГУ МВД есть скриншот из «ВКонтакте» с моей фотографией. Это влечет очень тяжкие последствия для всей страны. Когда чиновники и полиция открыто и массово перестают соблюдать законы, это и есть настоящий экстремизм, ведущий страну к трагедии, — сказал Кирилл Левченко.
Такого сценария выборов в Бердске не ожидал и Даниил Маркелов:
— Казалось бы, местечковые региональные выборы, но Кремль понимает, что на выборах любого уровня у единоросса выиграет хоть табуретка. Поэтому власть выжгла всё политическое поле перед выборами в Госдуму. Для страны это ничего хорошего не означает, как и для любого региона. Россия трансформируется в абсолютную диктатуру со всеми вытекающими последствиями для всех, — подчеркнул Даниил Маркелов.
По словам главного редактора и директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова, новые ограничительные законы и такой масштабный отказ регистрации для независимых кандидатов — один из признаков того, что власть не готова видеть оппозиционных лидеров в системе:
— Это демонстрация неготовности государства к рискам превращения несистемных лидеров общественного мнения в субъектов политической системы. На нынешнем этапе для достижения этой цели, по-видимому, уместными считаются все средства. Также вытеснение всех связанных со структурами Навального за пределы поля предвыборной борьбы — один из сигналов прочим политикам и обществу о том, где проходит красная линия допустимой критики в адрес руководства страны, — говорит Кузнецов.
По мнению Андрея Кузнецова, о последствиях этих событий можно будет судить в сентябре, когда станет ясно, как сработает «Умное голосование» на осенних выборах.
— Закон о «ретроградном экстремизме» новый, правоприменительная практика нарабатывается у нас на глазах. У предвыборной кампании быстрый темп, решения приходится верстать на живую нитку. Полагаю, что суды подстрахуют действия избиркома отказами в жалобах несостоявшимся кандидатам — в решении политических задач госорганы обычно действуют в унисон, — сказал Кузнецов.
«Умное голосование» — стратегия, выдвинутая командой Алексея Навального с целью лишить партию «Единая Россия» голосов на региональных и федеральных выборах. В каждом округе «Умное голосование» выбирает наиболее перспективного конкурента единоросса — того кандидата, который сможет набрать большинство голосов, если за него проголосуют все, кто против «Единой России».
Кандидаты, получившие отказ в регистрации, планируют помогать вести кампанию тем 5, кто остался. До выборов допустили Алексея Гриценко, Евгения Савостьянова, Даниила Абраменко, Дарью Артамонову и Владимира Аржанова.
— Пять кандидатов от коалиции, которых не сняли, ведут кампанию. А все снятые им в этом помогают. Любой, хоть студент, хоть человек без политического опыта, будет лучше единоросса. А у наших кандидатов уже есть опыт борьбы с жуликами и ворами. И они станут достойными депутатами, — рассказал Кирилл Левченко.
*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. В 2019 году внесен Минюстом в перечень так называемых иностранных агентов. По закону мы обязаны это указать. Также суд признал их «экстремистскими» организациями и запретил деятельность по иску прокуратуры. Штабы Навального в регионах также признали экстремистскими.
*«Открытые медиа» — русскоязычное эстонское интернет-издание, существовавшее с 2017-го по 2021 год. 4 августа 2021 года сайт «Открытых медиа» заблокировали. Роскомнадзор посчитал его связанным с организациями, признанными нежелательными на территории России. На следующий день после блокировки «Открытые медиа» объявили о прекращении работы издания, опасаясь уголовного преследования своих журналистов.
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