Как забрать пенсию до выхода на пенсию: простой лайфхак, чтобы получить накопительную часть одной выплатой

Забрать накопительную пенсию можно одной выплатой, но эта опция доступна не всем Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Накопительная часть пенсии россиян заморожена уже 10 лет — сейчас те 6% страховых взносов с зарплаты, которые должны были откладываться на ее формирование, уходят на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Тем не менее при желании можно продолжать копить пенсию, делая добровольные взносы, а главное — накопленную пенсию можно забрать. Причем в некоторых случаях забрать можно всю сумму сразу и еще до того, как вы выйдете на пенсию. Разбираемся, как это сделать.



По общему правилу, накопительная часть должна выплачиваться «небольшими порциями» после того, как человек выходит на заслуженную пенсию — в течение определенного срока или до конца жизни. В первом случае можно повлиять на размер ежемесячных выплат: чем дольше будет срок (но не меньше 10 лет), тем больше пенсионер будет получать каждый месяц. Во втором случае накопленную сумму просто поделят на 264 месяца — это и будет размер выплаты. 264 месяца — это ожидаемый срок выплаты пенсии, но платить ее продолжат до конца жизни.



Однако с учетом того, что сама система накопительных пенсий появилась не так давно — в 2002 году, а спустя 12 лет их уже заморозили, далеко не все будущие пенсионеры успели накопить какие-то существенные суммы. И если сумма оказалась небольшой, ее можно получить сразу — единовременной выплатой.



Небольшими накопления считаются, если при их ежемесячной выплате до конца жизни они составят менее 5% от всей назначенной пенсии. Узнать, какую сумму вы накопили, можно на «Госуслугах» или в Соцфонде, а будущую пенсию — рассчитать по специальной формуле: число пенсионных коэффициентов (их тоже можно запросить через «Госуслуги») умножить на их стоимость и прибавить к полученной сумме фиксированную выплату .



Коэффициенты, их еще называют баллы, у каждого копятся свои, а размер фиксированной выплаты и стоимость балла устанавливает правительство. Фиксированная выплата в 2024 году составляет 8134 рубля 88 копеек в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 133 рубля 05 копеек.



Допустим, на пенсии вы накопили 200 тысяч рублей, а пенсионных баллов — 60. Умножаем их на стоимость одного пенсионного коэффициента и получаем 7983 рубля. Добавляем к этой сумме фиксированную выплату и получаем итоговую пенсию: 16 117 рублей 88 копеек. К ней прибавляем предполагаемую выплату накопительной пенсии — 757 рублей 58 копеек (200 тысяч рублей разделили на 264 месяца). Итого — пенсия 16 875 рублей 46 копеек. Накопительная часть меньше 5% от этой суммы, так что свои 200 тысяч рублей можете получить одной выплатой.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











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