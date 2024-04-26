«У него такое вот спасение». Почему на самом деле Герман Стерлигов отрекся от своей жены и трех детей

Герман Стерлигов Источник: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру»











Православный предприниматель Герман Стерлигов, известный своими радикальными взглядами, объявил жену — бывшей, дочь — «пущеницей», двоих сыновей — лишенными наследства, а всех их вместе — еретиками и еретичками. Соцсети активно муссируют сенсацию: семья, некогда бывшая олицетворением традиционных ценностей, распалась. «Фонтанка» выяснила, что случилось на самом деле и где все ее члены сейчас.



— Жена красится, красит волосы, ходит без платка. Пишет посты про то, как хорошо жить одной, что жизнь только начинается. Дети тоже посбривали подростковые бороды и теперь путешествуют по России (один вроде воюет на Донбассе)» (орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.), — такие посты начали расходиться по группам приверженцев патриархальных взглядов в двадцатых числах апреля. Там же — упреки в адрес дочери православного предпринимателя, Пелагеи, за то, что судится с бывшим мужем, сыроваром Олегом Сиротой.

К постам прилагаются скриншоты с личной страницы в ВК супруги Стерлигова, Алены. Пост, в котором Алена Стерлигова рассказывает, что в 55 лет впервые отмечает день рождения не в кругу семьи, а со своим рабочим коллективом, датирован сентябрем 2022 года.



Эти посты и слухи о том, что «семья распалась», а «жена развелась», Алена Стерлигова 23 апреля в разговоре с «Фонтанкой» опровергла.



— Нам трудно распасться за столько-то лет, — сказала она.



И перечислила, чем сейчас занимаются члены семьи Стерлиговых: Пелагея руководит экскурсионным контуром выставки «Россия» на ВДНХ, Арсений уже два года воюет в зоне СВО, Пантелеймон создал благотворительный фонд помощи бойцам «Из рук в руки», а Сергий и Михей занимаются масштабным проектом «Слобода братьев Стерлиговых» под Истрой с ремесленным двором, кузней, пекарней и другими атрибутами старорусского быта. Там же с ними живет и работает отец семейства, Герман Стерлигов.



Слобода откроется для посещения в мае, вход — свободный, но только при соблюдении дресс-кода: мужчины без пирсинга, сережек и языческих атрибутов, женщины — в юбках до пола. На территории запрещено пить и курить, а мобильные телефоны предписано оставлять в машинах за территорией слободы.



— Герман уже два-три года как отказался от соцсетей и ведет закрытый образ жизни без телефона, — объяснила Алена Стерлигова бурление в интернете. — А я в соцсети выхожу, видимо, эту разницу и заметили.



Ее слова рисовали безоблачную картину мира и лада в семье.



И грянул гром

А 25 апреля в телеграм-канале Германа Стерлигова появилось сообщение : «Для прекращения кривотолков. Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Сергий — православный христианин, наследник. Мой сын Михей — православный христианин, наследник. Слобода братьев Стерлиговых сейчас — это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент — на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа)».



В комментариях подписчики, которые, очевидно, пристально следят за жизнью семьи Стерлиговых, начали делиться своими версиями случившихся перемен: «Да разругались, видимо, после возвращения Пелагеи домой после замужества», «Нынешняя баба пока муженек удобный — будет и православушкой, и берегиней, и патриарха уважать. Как надоел патриарх — сразу прыг на буй кого получше и будет на нем скакать пока получше не найдет. Баба как обезьяна никогда не отпустит одну ветку пока за другую плотно не ухватится», «Этот мир не терпит верных христиан. Или это испытание веры попущено Господом как праведному Иову или, наоборот, это способ его образумить и спасти от заблуждений», «Похоже, просто старый из ума выжил и всех заколебал своими ограниченными взглядами на жизнь», «Жаль, что у Германа нет духовника. Не случилось бы разлада и раскола в семье. Окстись и очнись, Герман», «Ушли из раскола», «Теперь барин сможет молодую 13-летнюю чистую жену взять, как всегда мечтал, и честному народу представить».



«Герман застрял в своих фантазиях»

После появления поста о «пущеницах» и «еретиках» корреспондент «Фонтанки» снова созвонилась с супругой православного предпринимателя.



— В этом посте нет ничего, что противоречило бы тому, что я вам сказала, — прокомментировала Алена Стерлигова заявление мужа. — Вы же знаете Германа Львовича, он очень эксцентричная, очень увлекающаяся личность. Но он очень далеко зашел в своих религиозных вопросах. Вот сейчас у него такой взгляд на жизнь. Просто мы все: Арсений, Пелагея, Пантелеймон — вернулись в церковь, слава богу, православную. Ну а Герман застрял в своих фантазиях. Вот и всё. То, что от Полины ушел (первый) муж и что, как Герман считает, я не разделяю его взглядов на церковь, для него означает, что мы — «пущеницы». Но это игра в религию. Он копался, копался, докопался, придумал сам себе такой взгляд на православие. И всё, что не соответствует его представлению, — это «еретики». А у него такое вот спасение. То есть «ничего не дам, всё оторву, вот вы раскаетесь и вернетесь».



При этом супруги, по словам Алены Стерлиговой, официально не разводились, даже речи об этом не шло. То, что Алена Ивановна вышла на работу, — правда. «Я кризисный менеджер, работала в гостинице в Крыму два сезона, сейчас помогаю в семейном ресторане «Дедова корчма», — говорит женщина. — У нас с Германом нет никаких материальных претензий друг у другу. У меня никогда не было недвижимости, записанной на меня, всё было общее. Сейчас я живу с дочкой».



«Сирота ищет сироту»

Пелагея (ранее по паспорту Полина) Стерлигова в беседе с «Фонтанкой» также опровергла слухи о разводе родителей. Но отметила, что давно уже не имеет отношения к «Слободе» отца и братьев, так как вышла замуж и живет своей семьей.



Развод единственной дочери Германа Стерлигова с первым мужем и правда был громким. Ничто, как говорится, не предвещало. В многочисленных интервью «сыровар всея Руси» рассказывал, как свою «личную единственную жену» в 2010 году «выкупил» у отца, Германа Стерлигова, за орловского жеребца.



В загсе невеста плакала и чуть не сбежала с регистрации. А отец говорил ей, что обратно не примет и бежать некуда. В 2014 году на фоне санкций, антисанкций и подавления импортного сыра бульдозерами началась медийно-сыроварная карьера Сироты. А в октябре 2021 года Сирота сообщил на своей странице во «Вконтакте»: «Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились». У пары четверо детей.



А потом Пелагея начала публиковать в соцсетях неприятные подробности развода. По словам женщины, сразу после рождения четвертого ребенка, прямо в реанимации, муж уговорил ее подписать брачный контракт. Перевел всё имущество на себя: сыроварню, бизнес, автомобили. А потом и вовсе «ушел к секретарше». «И наш единственный дом, который подарила мне бабушка, был заложен Олегом в ипотеку под строительство коровника на много лет», — рассказала Пелагея.



Потом были суды.



Истринский городской суд Московской области в 2023 году рассмотрел четыре иска Олега Сироты и его матери к Пелагее Стерлиговой о защите деловой репутации (удовлетворены частично) и имуществе (отказано в удовлетворении).



В том же году Арбитражный суд рассмотрел и признал необоснованным иск Пелагеи о признании Олега Сироты банкротом из-за неуплаты алиментов на детей — 1,5 млн рублей ежемесячно.



На сегодняшний день Пелагея окончательно оправилась от развода, снова вышла замуж и три месяца назад родила пятого ребенка. При этом активно работает на ВДНХ, возит гуманитарную помощь в зону СВО, оканчивает юридический колледж, а потом планирует получить высшее образование. «ВДНХ — это временно, когда-нибудь выставка закончится, — говорит Пелагея. — У нас с мужем уже есть замысел нового проекта, но что это будет, мы пока не рассказываем».



Олег Сирота похудел, подстриг бороду и сходил к Ларисе Гузеевой на телепередачу «Давай поженимся!» (безрезультатно), а на своей странице в ВК сообщил, что ищет «нормальную бабу с тещей в Магадане», желательно сироту.



Без наследства

Слова о «лишении наследства» «Фонтанке» прокомментировал и сын предпринимателя Пантелеймон Стерлигов.



— У нас (с отцом) расхождения по религиозным вопросам, — сказал Пантелеймон. — Пелагея, Арсений, мама и я вернулись в церковь. Что касается наследства, никто из нас никогда на него не претендовал. Каждый из нас занимается своим делом, которое приносит доход. Каждый строит свое собственное наследство. У меня компания — «Инвестиционный дом Стерлигова». Мы занимаемся недвижимостью, выкупаем с торгов недвижимость либо люди приносят по договору займа. Также мы выпускаем золотые монеты, вот сейчас выпустили монету к 20-летию президентского правления Владимира Владимировича Путина из золота 999,9-й пробы. Тираж ограничен. Первая партия отчеканена на Кировском монетном дворе, вторая, основная, будет чеканиться на Московском монетном дворе. У нас будет еще ряд монет к значимым событиям. Еще мой фонд «Из рук в руки» занимается гуманитарной помощью, недавно мы вернулись из Бахмута, возили туда турель — установку для пулеметов.



Пантелеймон отметил, что поддерживает связь с отцом и братьями. Его мать, Алена Стерлигова, говорит о муже с теплом: «Мы все друг друга любим и молимся друг за друга». С самим Германом Стерлиговым и сыновьями Сергием и Михеем, которые остались с ним в слободе под Истрой, связаться не удалось. По словам Алены Стерлиговой, управляет хозяйством теперь Сергий, а имущество записано на Михея.



Все члены семьи, с которыми удалось пообщаться «Фонтанке», советуют обязательно посетить «Слободу братьев Стерлиговых», как только она откроется, потому что это «не театрализованное представление, а настоящая крестьянская жизнь». Легендарный дом-изба Стерлиговых, построенный из огромных стволов лиственницы, по-прежнему там.



— Он уникальный человек, непотопляемый, — говорит Алена о Германе Стерлигове. — Его есть за что любить. Он подарил мне 30 лет прекрасного брака и пятерых детей, порядочных, добрых, которые очень меня любят и заботятся обо мне. То, что происходит сейчас, — тяжелый момент. Но это не то, что кто-то к кому-то ушел, кто-то там запил, загулял. Это просто мировоззрение, которое не дает людям быть вместе.

