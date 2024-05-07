Когда родительские субботы в 2024 году: правила и традиции

Главное в этот день — вспоминать только хорошее о тех, кого уже нет с нами Источник: Максим Воробьев / E1.RU











В православном календаре есть дни, которые принято посвящать памяти усопшим, — родительские субботы. За столетнюю историю христианства сформировались особые традиции и правила, которым следуют все верующие люди. Расскажем, как правильно поминать усопшего и что нельзя делать в родительские субботы.



Что такое родительские субботы и когда они проходят

Родительская суббота — особый день, в который принято посещать кладбища и вспоминать людей, которых уже нет рядом. Но вместо грусти в этот день принято, наоборот, вспоминать всё хорошее, что вас связывало с этим человеком, и радоваться его переходу в вечную жизнь.



Несмотря на то что дни поминовения усопших называются родительскими субботами, выпадать они могут на любой день недели. В этом году вспомнить тех, кого уже нет с нами, нужно в следующие дни:





9 мая (день поминовения усопших воинов);

14 мая (Радоница);

22 июня (Троицкая родительская суббота);

11 сентября (день поминовения православных воинов);

2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).

Важно сказать, что Троицкая родительская суббота 22 июня отличается от остальных — в этот день принято вспоминать не только своих родных и близких, но и всех умерших христиан.

Традиции и правила родительских суббот

По традиции утром в Родительскую субботу перед походом на кладбище нужно посетить церковную службу. Там же можно заказать панихиду по умершему родственнику, а если у храма кто-то просит милостыню — помочь нуждающемуся.



Затем можно идти на кладбище. В Родительскую субботу стоит прибраться на могиле усопшего — выполоть сорняки на участке, покрасить ограду, убрать мусор. Также священники советуют прочитать на кладбище молитву — это поможет справиться с унынием. А вот поминать алкоголем усопшего у могилы не стоит, лучше сделать это дома за столом.



На поминальный обед по традиции готовят кутью и блины, а также блюда, которые любил усопший. На застолье принято вспоминать приятные истории о тех, кого с нами нет, чтобы сохранить память о человеке. Также стоит достать фотографию умершего человека и поставить на видное место и зажечь свечи у икон.



Что такое поминальные записки и как их писать

Поминальные записки — это специальная просьба совершить молитву об усопшем. В них разрешено писать только имена крещеных людей, просить за еретиков, самоубийц и иноверцев нельзя.



Поминальные записки подаются в церкви на утренней службе и передаются священнику. Никаких ограничений на количество имен нет, напротив, иногда верующие специально узнают как можно больше имен своих умерших родственников, чтобы вспомнить всех.



Как молиться за усопших в Родительскую субботу

Для поминовения усопших в православии есть особые молитвы из молитвослова, вот одна из них:



Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан — и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.



Также можно прочитать Канон об упокоении. Но это необязательно, можно сказать молитву и своими словами, главное, чтобы они шли от самого сердца.