«Мужчина в маске»: в Новосибирске заявили о нападении на храм — неизвестный мог броситься на охранника

В социальных сетях Новосибирска заявили о нападении на храм на улице Богдана Хмельницкого. Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел несколько дней назад, вечером 3 мая.
По его данным, мужчина в маске забежал в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая». Его попытался задержать охранник, после чего неизвестный якобы бросился на работника.
— Сторож успел нажать тревожную кнопку и отбиться от нападавшего, — заявили в телеграм-канале.
В сообщении сказано, что подозреваемый был задержан, речь якобы идет о подростке. Данные о происшествии в храме также появились в телеграм-канале Mash Siberia. По его информации, на место выезжали сотрудники ППС и экипажи Росгвардии. Издание «Царьград Новосибирск» утверждает, что нападавшего задержали на одной из ближайших улиц.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что уточняют данные о происшествии. Корреспондент издания позвонил в храм, но ему рекомендовали обратиться в Следственный комитет. В пресс-службе СУ СК РФ по региону сообщили, что не комментируют ситуацию.
НГС также обратился в пресс-службу Управления Росгвардии по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.
Летом прошлого года стало известно, что в Новосибирской области бездомного обвинили в кражах из двух храмов. Уголовное дело сибиряка направили в суд.