Бездомный украл сейф и ящик с пожертвованиями из новосибирского храма, а потом сбежал в Красноярск

По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина без определенного места жительства похитил сейф с деньгами, ящик для пожертвований и серебряные изделия на общую сумму более 70 тысяч рублей из храма святителя Николая Чудотворца в селе Скала. Затем, говорится в сообщении, обвиняемый украл куртку и сумку у прихожанки в одном из храмов, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска — при этом материальный ущерб, по предварительной оценке, составил десять тысяч рублей.

