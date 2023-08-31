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Бездомный украл сейф и ящик с пожертвованиями из новосибирского храма, а потом сбежал в Красноярск

Также мужчина вынес из церкви серебро

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По версии следствия, бездомный обокрал два новосибирских храма, а потом сбежал в Красноярский край

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Бездомного обвиняют в кражах из двух храмов в Новосибирской области: из одного он унес ящик с пожертвованиями

Прокуратура Колыванского района утвердила в отношении неоднократно судимого бездомного обвинительное заключение по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина без определенного места жительства похитил сейф с деньгами, ящик для пожертвований и серебряные изделия на общую сумму более 70 тысяч рублей из храма святителя Николая Чудотворца в селе Скала. Затем, говорится в сообщении, обвиняемый украл куртку и сумку у прихожанки в одном из храмов, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска — при этом материальный ущерб, по предварительной оценке, составил десять тысяч рублей.

— После совершения преступления обвиняемый скрылся и был задержан сотрудниками на территории Красноярского края.

Уголовное дело по этим фактам направлено в Колыванский районный суд.

В начале августа НГС писал, что новосибирец пошел под суд за серию краж на почти 800 тысяч рублей — он тоже вынес из церкви даже серебро.

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