Бездомный украл сейф и ящик с пожертвованиями из новосибирского храма, а потом сбежал в Красноярск

Бездомного обвиняют в кражах из двух храмов в Новосибирской области: из одного он унес ящик с пожертвованиями
Прокуратура Колыванского района утвердила в отношении неоднократно судимого бездомного обвинительное заключение по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).
По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина без определенного места жительства похитил сейф с деньгами, ящик для пожертвований и серебряные изделия на общую сумму более 70 тысяч рублей из храма святителя Николая Чудотворца в селе Скала. Затем, говорится в сообщении, обвиняемый украл куртку и сумку у прихожанки в одном из храмов, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска — при этом материальный ущерб, по предварительной оценке, составил десять тысяч рублей.
— После совершения преступления обвиняемый скрылся и был задержан сотрудниками на территории Красноярского края.
Уголовное дело по этим фактам направлено в Колыванский районный суд.
В начале августа НГС писал, что новосибирец пошел под суд за серию краж на почти 800 тысяч рублей — он тоже вынес из церкви даже серебро.