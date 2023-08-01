Новосибирец пошел под суд за серию краж на почти 800 тысяч рублей — он вынес даже серебро из церкви

— Органами предварительного расследования Половников А. В. обвиняется в том, что в период времени с июня 2022 года по май 2023 года совершал кражи в поликлиниках, салонах красоты, офисах, магазинах и других общественных местах, куда попадал под видом посетителя, — указано в официальном сообщении на сайте Калининского районного суда Новосибирска. — Похищал телефоны и кошельки, оставленные гражданами без присмотра.