Новосибирец пошел под суд за серию краж на почти 800 тысяч рублей — он вынес даже серебро из церкви

Калининский районный суд Новосибирска начнет рассматривать уголовное дело Андрея Половникова. Мужчина, по версии следствия, совершил 31 кражу на почти 800 тысяч рублей, в том числе похитил религиозные украшения и нательные образа из церкви, рассказали 1 августа в пресс-службе областного управления судебного департамента.
— Органами предварительного расследования Половников А. В. обвиняется в том, что в период времени с июня 2022 года по май 2023 года совершал кражи в поликлиниках, салонах красоты, офисах, магазинах и других общественных местах, куда попадал под видом посетителя, — указано в официальном сообщении на сайте Калининского районного суда Новосибирска. — Похищал телефоны и кошельки, оставленные гражданами без присмотра.
До того как перейти на кражи из светских общественных мест, Половников, по данным следствия, украл и церковные ценности.
— Также он обвиняется в краже из храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца изделий из серебра: медальоны, кольца, подвески, нательные образа святых, — сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.
Общий ущерб от действий мужчины, согласно материалам дела, составил 725 тысяч 899 рублей.
Уголовное дело возбуждено по 31 эпизоду преступлений, предусмотренных 1 и 2 частями статьи 158 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
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