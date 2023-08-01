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Новосибирец пошел под суд за серию краж на почти 800 тысяч рублей — он вынес даже серебро из церкви

Андрея Половникова обвиняют в том, что за год он совершил 31 кражу

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Мужчину обвиняют в 31 краже

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Калининский районный суд Новосибирска начнет рассматривать уголовное дело Андрея Половникова. Мужчина, по версии следствия, совершил 31 кражу на почти 800 тысяч рублей, в том числе похитил религиозные украшения и нательные образа из церкви, рассказали 1 августа в пресс-службе областного управления судебного департамента.

— Органами предварительного расследования Половников А. В. обвиняется в том, что в период времени с июня 2022 года по май 2023 года совершал кражи в поликлиниках, салонах красоты, офисах, магазинах и других общественных местах, куда попадал под видом посетителя, — указано в официальном сообщении на сайте Калининского районного суда Новосибирска. — Похищал телефоны и кошельки, оставленные гражданами без присмотра.

До того как перейти на кражи из светских общественных мест, Половников, по данным следствия, украл и церковные ценности.

— Также он обвиняется в краже из храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца изделий из серебра: медальоны, кольца, подвески, нательные образа святых, — сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Общий ущерб от действий мужчины, согласно материалам дела, составил 725 тысяч 899 рублей.

Уголовное дело возбуждено по 31 эпизоду преступлений, предусмотренных 1 и 2 частями статьи 158 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, как блондинка обокрала ремонтный сервис в Новосибирске. Пока ей точили цепь, дама прихватила масло для бензопилы, большой моток лески и жидкий ключ «Валера».

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