«Масло для бензопилы, леска и жидкий "Валера"»: блондинка обокрала сервис, пока ей точили цепь

— Женщина пришла в сервис на улице Тополевой, чтобы заточить цепь, а пока цепь точили, она в это время совершила кражу. В сумку сложила масло для бензопилы, леску, большой моток и жидкий ключ «Валера». Получив заточенную цепь, она вышла, села в машину и уехала, не рассчитавшись за то, что взяла, — сообщили подписчик паблика.

