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«Масло для бензопилы, леска и жидкий "Валера"»: блондинка обокрала сервис, пока ей точили цепь

В социальных сетях опубликованы фото и видео кражи

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Товар женщина складировала в сумку, пока ей точили цепь

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В ремонтном сервисе на улице Тополевой в Новосибирске женщина совершила кражу расходных материалов. Пока ей точили цепь, она положила в сумку товары, в результате рассчитавшись только за цепь, сообщает паблик «АСТ-54».

— Женщина пришла в сервис на улице Тополевой, чтобы заточить цепь, а пока цепь точили, она в это время совершила кражу. В сумку сложила масло для бензопилы, леску, большой моток и жидкий ключ «Валера». Получив заточенную цепь, она вышла, села в машину и уехала, не рассчитавшись за то, что взяла, — сообщили подписчик паблика.

В «АСТ-54» выложили фото и видео с камер внутри сервисного центра. Автор поста сообщил, что кража произошла в субботу, 17 июня, а сам он обратился в полицию с заявлением.

— В полицию поступило заявление о краже. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства, в том числе и личность лица, совершившего противоправное деяние, — сообщили НГС в МВД Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что сибиряк два месяца выносил деньги из кассы магазина. Суд огласил мужчине приговор за растрату и хищение.

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