Сибиряк два месяца выносил деньги из кассы магазина «Красное&Белое» — сколько он забрал

Купинский районный суд вынес приговор местному жителю
Алексей работал в «Красном&Белом» специалистом по предотвращению потерь и выполнял обязанности продавца-кассира. За месяц работы — с 7 сентября по 2 ноября — он украл из кассы
— Тем самым причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 7500 рублей, который для потерпевшего является значительным, — сообщили в Купинском районном суде.
Дело рассмотрели в особом порядке,
НГС направил запрос в пресс-службу магазина «Красное&Белое».
В январе НГС писал о мужчине, который попался полицейским из-за своей жадности. Он украл телефон из павильона быстрого питания, а потом сам вернулся на место преступления, чтобы получить обещанное за его возврат вознаграждение.