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Сибиряк два месяца выносил деньги из кассы магазина «Красное&Белое» — сколько он забрал

Суд вынес мужчине приговор за растрату и хищение

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Осужденному дали 300 часов обязательных работ

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Купинский районный суд вынес приговор местному жителю Алексею Н. Мужчину признали виновным в растрате и хищении.

Алексей работал в «Красном&Белом» специалистом по предотвращению потерь и выполнял обязанности продавца-кассира. За месяц работы — с 7 сентября по 2 ноября — он украл из кассы 20 420 рублей. Кроме того, 11 ноября Алексей украл телефон своего знакомого, который тот ему оставил на хранение. Его он сдал в ломбард

— Тем самым причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 7500 рублей, который для потерпевшего является значительным, — сообщили в Купинском районном суде.

Дело рассмотрели в особом порядке, Алексея Н. признали виновным по ч. 1 ст. 160 и ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, он полностью возместил сумму нанесенного ущерба.

НГС направил запрос в пресс-службу магазина «Красное&Белое».

В январе НГС писал о мужчине, который попался полицейским из-за своей жадности. Он украл телефон из павильона быстрого питания, а потом сам вернулся на место преступления, чтобы получить обещанное за его возврат вознаграждение.

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