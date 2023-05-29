Сибиряк два месяца выносил деньги из кассы магазина «Красное&Белое» — сколько он забрал

Купинский районный суд вынес приговор местному жителю Алексею Н. Мужчину признали виновным в растрате и хищении.

Алексей работал в «Красном&Белом» специалистом по предотвращению потерь и выполнял обязанности продавца-кассира. За месяц работы — с 7 сентября по 2 ноября — он украл из кассы 20 420 рублей. Кроме того, 11 ноября Алексей украл телефон своего знакомого, который тот ему оставил на хранение. Его он сдал в ломбард