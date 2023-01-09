Вор вернулся на место преступления, чтобы получить вознаграждение за возврат телефона — чем это закончилось

В Новосибирске сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» поймали мужчину, который проник в павильон быстрого питания и украл оттуда недорогой мобильник и 3 тысячи рублей из кассы. До прибытия чоповцев злоумышленник успел сбежать с места преступления, но потом вернулся — по просьбе охраны.
Как рассказали в агентстве безопасности, информация о проникновении поступила в дежурную часть 6 января в 4 часа утра, спустя несколько минут экипаж охраны подъехал на место, но взломщика внутри киоска уже не было. Возможно, он чувствовал себя в полной безопасности: по информации агентства, киоск не был под охраной, а гвардейцев вызвали случайные прохожие.
— Краденный мобильный телефон стал возможностью поймать вора по горячим следам, и бойцы ГБР ей воспользовались. Позвонив на телефон с личного номера, гвардейцы пообещали воришке денежное вознаграждение за возврат телефона — 5 тысяч рублей, — рассказали в агентстве. — Прельстившись возможностью легкого заработка, тот, не торгуясь, согласился на встречу.
Спустя 10 минут злоумышленник вернулся на место преступления с украденным телефоном в руках. Опознать его удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, установленным в павильоне. Предполагаемого вора чоповцы передали сотрудникам полиции — теперь мужчине грозит уголовная ответственность за кражу — до 5 лет лишения свободы.
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