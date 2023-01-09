Вор вернулся на место преступления, чтобы получить вознаграждение за возврат телефона — чем это закончилось

Как рассказали в агентстве безопасности, информация о проникновении поступила в дежурную часть 6 января в 4 часа утра, спустя несколько минут экипаж охраны подъехал на место, но взломщика внутри киоска уже не было. Возможно, он чувствовал себя в полной безопасности: по информации агентства, киоск не был под охраной, а гвардейцев вызвали случайные прохожие.