«Я оказалась в ненужное время в ненужном месте»: известную правозащитницу осудили за попытку украсть ржавое авто

— По диагонали от меня, в метрах 15, мальчишки что-то делали в машине. Попросили домкрат — я им даю домкрат, просят насос — я им даю насос. Они сказали, что колесо пробило. Потом парнишка приходит, отдает обратно эти инструменты. — рассказывала правозащитница НГС в июне 2020 года. — Подъезжают полицейские, подходят к парням, разговаривают с ними. Потом как побежали эти двое парней. Полицейский один за ними побежал, второй в машину прыгнул и уехал.

Чуть позже Тажеева, по ее собственным словам, притормозила, чтобы подвезти тех самых парней, — и уже тогда всех троих задержали.