«Я оказалась в ненужное время в ненужном месте»: известную правозащитницу осудили за попытку украсть ржавое авто

Кировский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор новосибирской правозащитнице Анне Тажеевой. Женщину обвинили в попытке украсть ржавый автомобиль и приговорили к обязательным работам.
Тажеева была широко известна в Новосибирске борьбой со школьными поборами и в целом защитой прав детей. По данным следствия, в июне 2020 года Тажеева в составе группы лиц по предварительному сговору попыталась украсть припаркованную во дворе в Кировском районе города ржавую «Тойоту». Довести умысел до конца ей не удалось, так как на место прибыл экипаж Росгвардии и задержал женщину и еще двоих мужчин. Позже один из них погиб, а второй из обвиняемых стал свидетелем по делу.
Анна Тажеева заявляла в разговоре с НГС, что ее задержание и расследование дела в целом были проведены с многочисленными нарушениями, а саму ее подвела привычка помогать людям:
— По диагонали от меня, в метрах 15, мальчишки
Чуть позже Тажеева, по ее собственным словам, притормозила, чтобы подвезти тех самых парней, — и уже тогда всех троих задержали.
Следователи сначала пришли к выводу, что Тажеева и ее помощники пытались снять с машины колеса, позже — что в планах была кража всего автомобиля, а действовали фигуранты по предварительному сговору. При этом подозреваемая уверяла: она видела своих предполагаемых подельников впервые в жизни. Правда, в ходе следствия Анна Тажеева вспомнила, что знала одного из молодых людей раньше: она якобы покупала у молодого человека мясо и переписывалась по этому поводу с ним в вотсапе.
В июне 2020 года правозащитница уверяла: полицейские работают с многочисленными нарушениями, в частности, экспертизу стоимости следователь якобы произвела по популярному сервису объявлений, изрядно завысив размер ущерба: ржавая иномарка стояла во дворе без движения много лет и изрядно заржавела.
Однако несмотря на многочисленные жалобы в прокуратуру, действия правоохранителей были признаны законными. В последнем слове Тажеева попросила суд проявить к ней снисхождение:
— Я понимаю, я оказалась в ненужное время в ненужном месте, — заявила она суду. — Естественно, я прошу, ваша честь и уважаемый суд, отнестись ко мне со снисхождением, не знаю, как это сказать... <...> Я невиновна. У меня всё.
Несмотря на прочувствованную речь, суд встал на сторону обвинения: Анну Тажееву приговорили к 360 часам обязательных работ.
Подробно о странностях в уголовном деле Анны Тажеевой НГС писал год назад.
Ранее НГС писал о том, что полицейские задержали воришку спустя два года после того, как он украл клатч с 250 тысячами рублей у пассажира аэропорта «Толмачево».