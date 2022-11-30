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У пассажира Толмачево украли в туалете клатч с 250 тысячами: подозреваемый попался полиции через 2 года

Предполагаемый преступник всё это время был за пределами России

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Деньги похитили в новосибирском аэропорту

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Транспортная полиция в Новосибирской области раскрыла кражу 2-летней давности. 250 тысяч рублей были украдены у жителя Новосибирска в туалете аэропорта Толмачево в 2020 году.

— В ноябре 2020 года в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево обратился житель города Новосибирска с заявлением о том, что в международном терминале аэропорта у него пропала сумка-клатч с документами и денежными средствами в размере 250 тысяч рублей, — говорится в сообщении управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники полиции установили место нахождения подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он прилетел в Толмачево из Иркутска. Мужчина прошел в туалетную комнату, где обнаружил сумку с деньгами. Он убедился, что его никто не видел, и забрал имущество себе, а затем улетел на родину.

Когда подозреваемый вернулся в Россию, в город Иркутске его задержали и передали полиции в Толмачево. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 158 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, что в Толмачево незаконно провезли чучело крокодила из Вьетнама. Его изъяли таможенники.

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