У пассажира Толмачево украли в туалете клатч с 250 тысячами: подозреваемый попался полиции через 2 года

Когда подозреваемый вернулся в Россию, в город Иркутске его задержали и передали полиции в Толмачево. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 158 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.



Ранее НГС писал о том, что в Толмачево незаконно провезли чучело крокодила из Вьетнама. Его изъяли таможенники.