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Происшествия эксклюзив Была без обуви: девушка выпала из окна на улице Ленина в Новосибирске — видео

Была без обуви: девушка выпала из окна на улице Ленина в Новосибирске — видео

Пострадавшая выжила, на вид ей около 12 лет

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2 комментария
Пострадавшую госпитализировали на автомобиле реанимации

На перекрестке улиц Ленина и Советская с высоты выпала девушка. Об этом НГС сообщила читательница.

Инцидент произошел около 20 часов.

— Девочка выпала, лежала около студии цветов. На вид ей около 12 лет, на месте реанимация. Девочка живая, разговаривала, была без обуви, — рассказала читательница НГС.

По словам очевидцы происшествия, пострадавшую в настоящее время увезли медики на автомобиле реанимации. Данных о ее состоянии пока нет.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать детали произошедшего. На момент публикации материала комментарий не поступил.

Ранее тело девушки было найдено рядом со зданием общежития университета в Заельцовском районе. Следственный комитет начал проверку по фату гибели студентки.

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Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области Выпала девушка
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