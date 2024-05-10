Была без обуви: девушка выпала из окна на улице Ленина в Новосибирске — видео

На перекрестке улиц Ленина и Советская с высоты выпала девушка. Об этом НГС сообщила читательница.
Инцидент произошел около 20 часов.
— Девочка выпала, лежала около студии цветов. На вид ей около 12 лет, на месте реанимация. Девочка живая, разговаривала, была без обуви, — рассказала читательница НГС.
По словам очевидцы происшествия, пострадавшую в настоящее время увезли медики на автомобиле реанимации. Данных о ее состоянии пока нет.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать детали произошедшего. На момент публикации материала комментарий не поступил.
Ранее тело девушки было найдено рядом со зданием общежития университета в Заельцовском районе. Следственный комитет начал проверку по фату гибели студентки.