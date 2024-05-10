Михаил Мишустин снова стал премьер-министром — вот что он пообещал сделать в ближайшие годы

Кандидатуру Мишустина поддержали 375 человек, 57 депутатов воздержались. Против никто не проголосовал Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Государственная дума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. С утра ее внес на рассмотрение парламентариев Владимир Путин, а позже депутаты собрались на пленарное заседание. За Мишустина проголосовали все партии, за исключением КПРФ. Председатель коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что у правительства «нет единой политической воли, чтобы выполнить установку президента и выйти на мировые типы экономического роста».



— Фракция, посоветовавшись со своими союзниками, подготовила наказ этому правительству. Как только мы из уст премьер-министра услышим, что они готовы реализовывать значительную часть этих программ, то мы готовы поддержать это правительство. В данной ситуации фракция воздержится, — заявил председатель КПРФ.



Кандидатуру Мишустина в итоге поддержали 375 человек, 57 депутатов воздержались. Против никто не проголосовал.

Источник: Раньше всех. Ну почти / T.me











Обращаясь к депутатам, Михаил Мишустин выделил шесть приоритетов в работе на ближайшие годы:



Повышение благосостояния граждан — Михаил Мишустин пообещал сформировать новую модель оплаты труда для бюджетников, чтобы врачи, учителя и медики смогли получать достойную зарплату. Также правительство будет работать над тем, чтобы усилить адресность всех мер поддержки граждан.



Укрепление экономики — премьер-министр заявил, что к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности.



Цифровая трансформация — развитие технологий и распространение инноваций необходимо для повышения качества жизни россиян, подчеркнул Мишустин. В частности, премьер-министр заявил о планах полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. В правительстве также уже готова программа модернизации коммунального хозяйства стоимостью 4,5 триллиона рублей.



Поддержка семей с детьми — правительство продолжает ставить одной из главных целей поддержку многодетных семей. В частности, Мишустин пообещал продлить программу материнского капитала до конца десятилетия, так как она «доказала свою эффективность». Также правительство продолжит помогать семьям участников спецоперации.



Развитие регионов и инфраструктуры — правительство продолжит привлекать инвестиции в регионы, инфраструктурные бюджетные кредиты продолжат ежегодно расти не менее чем на 250 миллиардов рублей.



Обеспечение технологического суверенитета — Мишустин назвал технологический суверенитет базой для развития России. При этом правительство не планирует ограничивать работу с другими странами: премьер-министр подчеркнул, что Россия не станет ограничивать зарубежных предпринимателей, которые хотят в ней работать, и не будет ограничивать возможности для работы своих компаний за рубежом.

Также Михаил Мишустин заявил, что правительство вместе с Думой займется регулированием законодательства в сфере маркетплейсов.



— Сегодня оборот розничной торговли, который прошел через маркетплейсы, достигает примерно, по разным оценкам, 8 триллионов рублей. Это серьезнейшие средства. И если говорить о правах, которые не должны нарушаться, конечно, эта тема требует дополнительного регулирования, — подчеркнул Мишустин.



В этом плане работа правительства в ближайшие шесть лет будет следовать посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил Мишустин.



— Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать, — заявил Михаил Мишустин. — Во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития. С общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан.



Что будет дальше

После утверждения премьер-министра Мишустин должен предложить кандидатуры своих заместителей и министров. Их также должны утвердить в Госдуме. После этого президент подпишет все назначения и правительство приступит к работе в новом составе.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











У Михаила Мишустина есть неделя на то, чтобы представить Владимиру Путину предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В это время Госдума должна подготовить кандидатуры на должность своих заместителей и федеральных министров.

