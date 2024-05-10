Путин внес в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра — голосовать за него депутаты будут уже сегодня

Владимир Путин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуру нового председателя правительства. Им стал Михаил Мишустин, заявил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Решение по кандидатуре будет принято сегодня, 10 мая.
— Государственная дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров. Депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году. Президент Владимир Путин внес представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства, — написал Володин.
По его словам, 10 мая обсуждение кандидатуры пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Госдумы. Прямую трансляцию будет вести «Дума ТВ». Вначале Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после этого состоится голосование.
Если кандидатуру депутаты отклонят, то президент должен будет представить нового кандидата на эту должность, если утвердят — новый премьер-министр в течение недели должен подготовить предложения по формированию нового кабмина.
Правительство Российской Федерации ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина. Это стандартная процедура, согласно положениям действующей Конституции РФ, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом страны. В предыдущий раз правительство России формировалось не после инаугурации президента, а внепланово — 15 января 2020 года оно ушло в отставку. Об этом сообщил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, сразу после послания президента Федеральному собранию.
Уже на следующий день Владимир Путин представил Госдуме нового кандидата на должность председателя правительства — Михаила Мишустина. Новый состав правительства тогда был утвержден за несколько дней. В этот раз процедура формирования правительства, предположительно, займет больше времени — 18 марта, когда уже были известны результаты выборов президента, Владимир Путин сообщил, что всё будет спокойно продумано в рабочем режиме. Он отметил, что закон дает возможность решать эти вопросы в течение двух месяцев.