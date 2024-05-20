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Происшествия Новосибирец устроил разборки с вооруженными росгвардейцами — их вызвали, чтобы разогнать пьющую компанию. Видео

Новосибирец устроил разборки с вооруженными росгвардейцами — их вызвали, чтобы разогнать пьющую компанию. Видео

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Личность нападавшего сейчас устанавливают полицейские

Молодой новосибирец напал на сотрудников Росгвардии, приехавших разобраться в потасовке. Парень сначала повздорил с бизнесменом, который сделал ему замечание за шумное поведение, а потом выместил свою злость на силовиках, прибывших по вызову. Росгвардейцам пришлось применить перцовый баллончик и заковать нарушителя в наручники.

Инцидент произошёел 20 мая около 14 часов у дома № 18 по улице Зорге. Предприниматель Антон (имя изменено. — Прим. ред.) подъехал к жилому дому, в котором у него располагается офис. По его словам, у входа стоял автомобиль, в салоне которого громко играла музыка, и четверо человек выпивали.

— У меня под дверями стоят пустые бутылки, я сделал им замечание. Один из них начал перепалку. Я отвернулся, пошел в машину. Он бежит. Моя супруга ему что-то сказала. Он бежит на нее. Я тут же рванул к нему, и он переключился на меня. Началась с ним потасовка, но я его не бил, я уворачивался. Он не успокаивается, бежит в машину, достает биту. Я побежал в офис, нажал тревожную кнопку, — рассказал предприниматель в беседе с корреспондентом НГС.

На вызов приехали сотрудники Росгвардии. Силовики испытали на себе гнев дебошира. Они сначала вежливо предложили мужчине проехать в отдел полиции, чтобы разобраться в ситуации, но в ответ услышали матерные оскорбления. Потом дебошир и вовсе распустил руки, попытавшись ударить сотрудников. Одному из росгвардейцев пришлось применить перцовый баллончик, а впоследствии и взяться за оружие.

Потасовка попала на видео

Для того чтобы скрутить нарушителя росгвардейцам пришлось вызвать ещё один экипаж. Мужчину доставили в Кировский отдел полиции, где сейчас устанавливают его личность. Предприниматель Антон тоже отправился в полицию, чтобы написать заявление на обидчика.

— Экипаж вневедомственной охраны прибыл по сигналу тревога. По информации: граждане распивали спиртное на крыльце магазина, вели себя агрессивно, на замечания не реагировали. По прибытию сотрудников Росгвардии, один из граждан начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью. Мужчина был задержан и доставлен в полицию, — сообщили корреспонденту НГС в региональном управлении Росгвардии.

НГС также обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Осенью прошлого года нетрезвый новосибирец устроил стрельбу по полицейскими, которые приехали вызволять из его квартиры девушку легкого поведения. Следователи возбудили уголовное дело.

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Нападание Росгвардия Новосибирск Полиция Дебош
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