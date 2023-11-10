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«Привел проститутку и уснул»: что еще известно о новосибирце, который пьяным стрелял в полицейских

Мужчина нигде не работал и жил с отцом

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Подозреваемый открыл стрельбу из травмата

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Новосибирец, который устроил стрельбу по полицейским, проводил ночь с проституткой, которую не выпустил из квартиры. Именно это привело к вызову полиции, рассказал редакции НГС источник рассказал о подробностях нападения на полицейского 8 ноября 2023 года. По данным сотрудника МВД, фигурантом уголовного дела стал 45-летний новосибирец Дмитрий Леонов.

— Он ранее не судим, к уголовной ответственности никогда не привлекался. Официально нигде не работал, неженатый. Вечером 7 ноября привел девушку легкого поведения, и они вместе употребляли спиртные напитки. Потом девушка захотела уйти, но не смогла, и вызвала полицию, — рассказал источник НГС. — Когда приехал участковый, Леонов спал пьяный. Проснулся и сразу начал стрелять.

По данным издания infopro54, двери в квартиру открыл хозяин квартиры, отец Дмитрия. Он попытался разбудить сына, чтобы тот поговорил с полицейскими, но мужчина открыл беспорядочную пальбу, одна из пуль попала в руку участковому.

— Это был травмат, и ранение получилось очень легкое, первая треть предплечья левой, нерабочей руки. — Рассказал источник НГС. — Помощь ему оказали на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ. Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы. Спустя сутки Ленинский районный суд принял решение, что на время следствия Леонова следует изолировать от общества. Сам мужчина категорически возражал:

— Вину он как таковую не признает. — Рассказал журналисту НГС другой источник. — Он не согласен с тем, что стрелял в полицейских: якобы его действия были направлены не на полицейских, а на находящихся в квартире гражданских лиц, кроме того он якобы очень плохо видит.

Дмитрий Леонов тщательно охраняет свою личную жизнь. На его странице во «ВКонтакте» опубликована только одна фотография. Зато информация о финансовых делах мужчины или его полного тезки, родившегося с ним в один день, опубликована на официальном сайте ФССП.

По данным сервиса «Узнай о своих долгах», его полный тезка, родившийся с ним в один день должен банкам более полумиллиона рублей. В отношении него открыты два исполнительных производства, одно на 181 тысячу 942 рубля, второе — на 15 тысяч 347 рублей. Еще два производства, на 219 с лишним тысяч и на 180 тысяч рублей приставам пришлось прекратить: они не нашли у Дмитрия Леонова ни счетов, ни имущества.

Происшествие официально прокомментировали в Новосибирском главке МВД, областном упралении СК и прокуратуре, однако новых подробностей ведомства не озвучили.

Ранее журналисты НГС разбирались, сколько оружия есть у новосибирцев, и почему на улицах города все чаще звучат выстрелы.

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