«Привел проститутку и уснул»: что еще известно о новосибирце, который пьяным стрелял в полицейских

— Это был травмат, и ранение получилось очень легкое, первая треть предплечья левой, нерабочей руки. — Рассказал источник НГС. — Помощь ему оказали на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ. Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы. Спустя сутки Ленинский районный суд принял решение, что на время следствия Леонова следует изолировать от общества. Сам мужчина категорически возражал:

— Вину он как таковую не признает. — Рассказал журналисту НГС другой источник. — Он не согласен с тем, что стрелял в полицейских: якобы его действия были направлены не на полицейских, а на находящихся в квартире гражданских лиц, кроме того он якобы очень плохо видит.