Вспышка справа: сколько оружия у новосибирцев и почему на улицах слышны выстрелы

За пару дней до этого выстрелы испугали жителей Первомайки. Мужчина устроил хаотичную стрельбу по мусорным контейнерам, потом зашел в многоэтажный дом и стрелял куда попало с общего балкона.



В ночь на 17 сентября в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС неизвестные расстреляли припаркованные автомобили и окна домов на двух улицах. На следующий день выстрелы прозвучали на улице Кузьмы Минина — оружие было аргументом участников ссоры во дворе жилого дома. Еще через пару дней на улице Новочеркасской мужчина высунулся из окна общежития и стрелял по балконам жилого дома напротив.

