Вспышка справа: сколько оружия у новосибирцев и почему на улицах слышны выстрелы

Сообщения о стрельбе на городских улицах стали привычным делом — во всяком случае, в новостной повестке. «Выстрелы на улицах», «накинулся с пистолетом», «угрожал оружием» — подобные выражения звучат настолько часто, что, кажется, воспринимаются уже не так громко. Итоговой статистики по количеству публичной стрельбы за 2023 год пока нет, но мы решили собрать свою: вспомнить новости о выстрелах и поговорить с экспертами про количество пистолетов в руках горожан и уровень агрессии в обществе. Получить лицензию на оружие теперь сложнее, но нарушителей правил обращения с оружием меньше не становится. Подробнее о вооружившемся Новосибирске — в материале НГС.
Где стреляют
В сентябре только на НГС было больше десятка публикаций о стрельбе на улицах: то есть примерно два–три раза в неделю горожане слышат выстрелы и видят людей с оружием в руках. И это при том, что все они сопровождались заявлением в полицию. Статистику по таким случаям ГУ МВД подведет в конце года, и не исключено, что цифры окажутся в пределах нормы, не показывая никаких тенденций. И все же информационный фон тревожит. По данным ГУ МВД, в 2022 году выявлено 311 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Рост по сравнению с прошлым годом составил 32%.
Весной и в начале лета случаи были скорее единичными, а к августу как будто все вернулись в город и расстроились, что лето кончилось.
На улице Нарымской две пули ранили 22-летнего парня, который заступился за свою девушку. Полиция нашла 24-летнего стрелка — у него был зарегистрированный пистолет с 50 патронами. 11 августа в Новосибирске произошла потасовка между двумя группами людей. Один из участников конфликта выстрелил в оппонента и скрылся.
В ночь с 15 на 16 сентября на Затулинке произошла массовая драка. Одному из ее участников распылили в лицо перцовый баллончик, после чего он позвал знакомых на помощь. Конфликт разрешить не удалось, драка перешла в такую перестрелку, что в полицию пришло несколько сообщений. Как выяснилось, оружие было у нескольких участников конфликта по обе стороны.
Стреляют не только в спальных микрорайонах. Недавно стрельба произошла в самом центре города, на улице Депутатской. Мужчина ссорился с женщиной, державшей на руках ребенка. Когда он увидел, что к ним подошел прохожий, то бросился к багажнику своей машины, достал оттуда автомат и двинулся ему навстречу, а потом передернул затвор и выстрелил очередью в воздух. Полицейские задержали ранее не судимого 37-летнего жителя Железнодорожного района и изъяли у него охолощенное, светозвуковое автоматическое оружие.
За пару дней до этого выстрелы испугали жителей Первомайки. Мужчина устроил хаотичную стрельбу по мусорным контейнерам, потом зашел в многоэтажный дом и стрелял куда попало с общего балкона.
В ночь на 17 сентября в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС неизвестные расстреляли припаркованные автомобили и окна домов на двух улицах. На следующий день выстрелы прозвучали на улице Кузьмы Минина — оружие было аргументом участников ссоры во дворе жилого дома. Еще через пару дней на улице Новочеркасской мужчина высунулся из окна общежития и стрелял по балконам жилого дома напротив.
В начале октября в ЖК «Матрешкин двор» заметили подростка, который шел по улице с пистолетом в руках. Пока неизвестно, настоящий ли был пистолет, но приятного в такой картине мало. В этот же день подросток трижды выстрелил светошумовыми патронами на улице Сибиряков-Гвардейцев — так он оборонялся от тех, кто пытался помешать украсть шампанское из магазина.
Если продолжать поиск, список инцидентов с оружием окажется еще внушительнее. Складывается впечатление, что пистолет сейчас чуть ли не у каждого в кармане.
Сколько оружия у новосибирцев
По данным Росгвардии, сегодня в Новосибирской области на учете стоят свыше 77 тысяч владельцев оружия, имеющих в личной собственности больше 141 тысячи единиц гражданского и наградного оружия. Большинство имеют охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие — это порядка 104 тысяч единиц, больше 20 тысяч единиц — охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом и свыше 15 тысяч единиц газового, пневматического, сигнального и огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматов).
По сравнению с предыдущим годом официальные цифры незначительно, но выросли. В 2022 году на учете в Росгвардии состояло более 76 тысяч владельцев оружия, имеющих больше 139 тысяч единиц оружия. При этом в 2021 году владельцев оружия было даже больше — 81 тысяча человек с 143 тысячами единиц.
Кто может получить оружие
Чтобы получить право на владение оружием, нужно пройти ряд процедур и скопить несколько тысяч рублей. А также понять, насколько вы соответствуете нужным параметрам.
Первый — возраст. В большинстве случаев оружием можно владеть с 21 года. В некоторых случаях возрастной ценз опускается до 18 лет (прошедшие, либо проходящие военную службу, службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции). С 18 лет можно получить охотничье ружье коренным малочисленным народам РФ, занимающимися традиционными промыслами в традиционных местах (охота).
Также с 18 лет можно получить право на владение газовым, спортивным оружием, охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием и охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом для занятий спортом. А также право на сигнальное оружие, холодное клинковое, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой.
Получил пистолет — веди мирный образ жизни
Помимо возраста и положительного заключения медиков, смотрят на наличие судимости. Здесь целый список уточнений. Даже в том случае, если судимость погашена, возможность получить оружие будет зависеть от того, какое было преступление: за тяжкие, за преступления в отношении несовершеннолетних, дважды осужденным — не дадут. Не смогут получить лицензию и те, у кого уже снята и погашена судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия.
Медицинское заключение — тема особая. По словам медицинского юриста Евгения Павлова, за последние два года произошли серьезные изменения в правилах, сейчас уже не обойтись бумажной справкой с заключением психиатра из частной клиники. Прежде чем строить планы на владение оружием, юрист советует изучить приказ Минздрава 1104н, в котором расписаны все правила и противопоказания к выдаче нужной справки.
Если раньше можно было пройти психиатра в частной клинике, сегодня справку выдают только муниципальные, государственные медучреждения. Психиатрическое освидетельствование проводит целая комиссия из трех специалистов. Кроме психиатра нужно пройти офтальмолога (если есть проблемы со зрением, разрешение могут не дать). Прием у нарколога — это тоже не просто когда специалист смотрит на предмет стеклянных глаз. Добро нарколог может дать в том случае, если анализы покажут, нет ли длительной зависимости — по словам юриста, современные тесты позволяют это выявить.
Препятствием к получению положительного заключения медиков могут стать и так называемые косяки из молодости. Например, если когда-то человек сел пьяным за руль или отказался от освидетельствования.
— Если в базу человек попал хоть раз за лишение прав, где-то с алкоголем проскочил, где-то вызывал врача или обратился с каким-то заболеванием психическим серьезным, который является противопоказанием, он 100% не получит разрешение, пока не решит вопрос с диагнозом, со своим здоровьем, — объяснил Евгений Павлов.
Медицинскую справку дают на пять лет, и данные о владельце оружия становятся прозрачными, поэтому нести ее в Росгвардию уже не нужно — вы под наблюдением.
— Сегодня, получая оружие, ты, скажем так, обязуешься вести образ жизни мирный, не попадаясь нигде, — поясняет Евгений Павлов новую реальность для владельцев оружия.
Пока темным пятном остаются те владельцы оружия, которые получили лицензию по старым правилам, с бумажной справкой, но данные о них все равно есть — пока не в Минздраве, но в базах МВД и Росгвардии.
В прошлом году из незаконного оборота полицейские изъяли 196 единиц огнестрельного оружия, сообщается на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. По информации Росгвардии, в этом году к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия привлекли 900 владельцев. Большинство — 641 владелец — нарушили сроки регистрации, 148 не представили информацию, 76 привлекли за незаконное изготовление, приобретение и продажу. И только в двух случаях, по официальным данным, нарушения связаны со стрельбой в неотведенных для этого местах. 6 тысяч разрешений аннулировали.
Что происходит?
Профессор кафедры социальной работы и социальной антропологии НГТУ, специалист по разрешению межличностных конфликтов Ирина Скалабан считает, что связь между стрельбой на улице и ростом напряжения в обществе пока определить сложно — это лишь гипотеза.
По словам эксперта, доступ к оружию не совсем коррелирует с активностью его использования в стрессовых непредвиденных ситуациях. Вопрос, скорее, в том, как формируется культура доступа и обращения с оружием.
— В странах, где свободный доступ к оружию, и в тех, где закрытый доступ к оружию — и там, и там есть нормативные системы, устоявшиеся, выраженные и так далее. Когда у нас говорят, что доступ к оружию провоцирует обязательный рост конфликтности — нет, это просто другая нормативная система, воспитываемая часто у детей с самого детства, — рассуждает Ирина Скалабан. — Но так как мы имеем дело с ситуацией переходной, когда доступ был ограничен, а потом чуть приоткрылся, я допускаю, что в этой ситуации при отсутствии культуры пользования оружием в относительно свободном режиме, вероятно, должна усилиться конфликтность. Но это тоже только гипотеза.
О том, что нужно развивать культуру обращения с оружием, говорят уже давно. В 2012 году парламентарий предложил легализовать боевые пистолеты, и вот что думали по этому вопросу силовики, таксисты и историки.