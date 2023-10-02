Подростки пытались украсть шампанское в Новосибирске, а затем открыли стрельбу

Четверо подростков пытались украсть шампанское из магазина на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Мать и отчим одного из них пытались помешать, но подросток трижды выстрелил в воздух светошумовыми патронами.
О происшествии рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Инцидент произошел 30 сентября в 01:20. Вызов поступил из магазина «Пятерочка». На место приехал экипаж ГБР. Бойцы задержали четверых подростков в возрасте 15 и 16 лет. У них изъяли сигнальный пистолет.
Выяснилось, что подростки пришли в магазин, чтобы украсть шампанское.
— Осуществить задуманное им не позволила мать двоих из них, пришедшая в магазин с сожителем. Женщина пояснила, что «они постоянно тут что-нибудь воруют». В момент, когда отчим попытался схватить мальчишек за шиворот, кто-то из четверки достал пистолет и произвел три выстрела в воздух светошумовыми патронами, — рассказали в «Гвардии».
Подростков и пистолет сотрудники ГБР передали сотрудникам Кировского отдела полиции.
В начале сентября сибиряку сделали замечание за распитие спиртного. В ответ он начал угрожать пистолетом.